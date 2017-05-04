Почему растениям полезна мочевина

Это, пожалуй, самое популярное удобрение у дачников. Название своё она получила потому, что её открытие имеет непосредственное отношение к моче. В 1773 году французский химик Илер Марен Руэль выделил её из жидкого продукта жизнедеятельности человека.

Впрочем, в 1828 году немецкий химик и врач Фридрих Вёлер получил подобное мочевине вещество путём упаривания растворённого в воде цианата аммония. Как раз мочевина, полученная таким образом, и используется сегодня в самых разных отраслях экономики.

Основная часть мочевины идёт на нужды сельского хозяйства. Попадая в почву, мочевина вступает в реакцию с содержащимися в земле ферментами и бактериями. В течение первых 2−3 дней происходит химическая реакция, которая преобразует карбамид в углекислый аммоний. При контакте с воздухом последний трансформируется в газообразный аммиак.

Если мочевину не заделывать в почву, часть удобрения просто потеряется.

Если же почва щелочная или с нейтральной реакцией, то потери могут быть очень даже значительными. А это значит, что эффект от внесения карбамида будет несущественный. Поэтому рассыпанные вокруг растений гранулы мочевины обязательно необходимо заделать в почву на глубину 7−8 см.

Подкармливая культуры мочевиной, нужно помнить, что это удобрение стимулирует развитие вегетативной части, поэтому внесение его во время закладки бутонов может привести к снижению урожая. Лучше всего вносить карбамид под растения в момент формирования зеленой массы.

Внесение мочевины в осеннее время не всегда дает должный эффект, поскольку микроорганизмы к этому моменту начинают разлагаться, и выделяемый аммоний быстро разрушается. Кроме того, к весне часть азота опускается в более глубокие слои почвы, откуда растения уже не могут его потреблять. Применение мочевины осенью оправдано только в том случае, если почва на участке песчаная или супесчаная, а погода стоит не слишком теплая и сухая. Осенняя подкормка карбамидом противопоказана озимым и многолетникам.

Также можно вносить мочевину в почву перед посадкой или посевом растений непосредственно в бороздки и лунки. В этом случае важно присыпать удобрения небольшим слоем земли, чтобы избежать контакта мочевины с посадочным и посевным материалом.

Кроме того, чтобы не подвергать посадочный материал воздействию выделяемого в результате химической реакции газообразного аммиака, карбамид можно вносить за 1−2 недели до посева.

Карбамид — это удобрение, которое может применяться на самых разных типах почв. Однако эффективнее всего оно проявляет себя на влажных грунтах. Мочевина может вноситься как подкормка даже в условиях защищенного грунта.

Важно: не рекомендуется смешивать с известью, мелом, доломитовой мукой или суперфосфатом, а при использовании органических удобрений количество внесенного карбамида необходимо уменьшить на 1/3.

Но прежде чем вносить мочевину в почву, нужно выяснить, насколько азот необходим растениям.

Признаки недостатка азота:

растения угнетены и развиваются медленно;

листья вырастают мелкими и узкими, бледного цвета или с желтоватым оттенком;

листовые пластины преж­девременно опадают;

молодые побеги плодовых и ягодных культур слабые, тонкие и без листьев;

побеги слабо ветвятся;

на растении закладывается меньше почек, чем обычно.

Признаки избытка азота: