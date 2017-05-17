Как вырастить сосну и малину

— Во дворе дома посадили сосны 0,5−1 м с закрытой корневой системой. Как за ними ухаживать? Читатели с ул. Калинина.

— Для начала стоит уточнить: на самом ли деле саженцы сосны с закрытой корневой системой? Если корни растения держат землю при изъятии из горшка, имеют здоровый цвет и многочисленные белые кончики, то вам повезло: перед вами действительно саженец, выращенный в контейнере, который может именоваться растением с закрытой корневой системой. Посадка таких растений обречена на успех, причём в течение всего сезона, а не только весной. Хороший грунт в посадочную яму, обильный полив при посадке — вот составляющие успеха отличной приживаемости. А ещё стоит обратить внимание на корневую шейку: она должна оказаться не выше и не ниже, а вровень с существующим уровнем грунта. Вот, пожалуй, и все хитрости.

Всё может оказаться гораздо сложнее, если саженец с закрытой корневой системой на поверку окажется выкопанным растением, посаженным в горшок перед продажей. Такое случается сплошь и рядом. Такому растению потребуется множество процедур для укоренения на новом месте: и стимуляция корнеобразования, и обработка наземной части иммуностимуляторами, и более частый и обильный полив.

— Как вырастить черную малину? Лидия Петровна, Щекино.

— Из всех сортов черноплодной малины наибольшее распространение на наших садовых участках получил сорт Кумберленд, который вывели впервые в США примерно сто лет назад. Данный сорт малины отличается в первую очередь своей морозостойкостью, а также высоким урожаем ягод. С одного куста черной малины этого сорта можно собрать до 4−6 кг ягод за сезон. Растение это, так же как и обыкновенная малина, является полукустарником, но, в отличие от нее, не дает корневую поросль, и поэтому ее не нужно без конца удалять и прореживать. Урожайность малины сорта Кумберленд помогают повысить органические и минеральные удобрения. Кроме этого растение любит и нуждается в поливах, особенно в период образования и созревания ягод.

Данный сорт малины можно сажать весной или осенью. Посадочные ямы для кустов следует располагать в один ряд на расстоянии полтора-два метра. Кусты малины Кумберленд можно обрезать и осенью, и весной — растение достаточно легко переносит такую процедуру.

Также черная малина устойчива к болезням и вредителям.