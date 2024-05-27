Как хранить кофе дома?

Казалось бы, закрывай пакет и всё, но не все так просто. Расскажу о самых эффективных методах сохранения и чуть-чуть порассуждаю о выборе кофе.

Как быстро портится кофе и что на это влияет?

С момента обжарки кофе начинается интересный процесс под названием: «дегазация». До определённого момента кофейные зерна выделяют из себя углекислый газ, благодаря ему вы можете «понюхать» кофе, именно он раздувает пачку. Причем длительность процесса различается для разных обжарок. У зерен светлой обжарки процесс длится неделю, у средней — две. По истечению этого срока кофе считается готовым к завариванию. Но лично от себя могу сказать, что это не слишком важно для домашнего приготовления кофе, напротив, дегазация поможет вам раскрыть грани его вкуса. В кофейнях же все наоборот, не отлежавшийся, свежий кофе будет сложно настроить и он будет нестабилен.

Итак, вот прошли заветные две недели и что же потом? Так называемый пик вкуса. Это состояние, когда зерно максимально стабильное и вкусное, но этот период длится не особенно долго. Все зависит от того, как обжарен кофе. Но так или иначе он не длится больше недели, максимум двух. После этого периода кофе становится только хуже и теряет большую часть своих вкусовых и ароматических свойств. Из чего можно сделать вывод о том, что кофе лучше употребить в течении месяца с момента обжарки. Вот, наверное все насчет срока годности кофе. Единственное, что стоит отметить — почти все обжарщики качественного кофе используют технологию упаковки с азотом, что существенно замедляет старение кофе, даже молотого. Но все это работает до момента, как вы откроете пачку, дальше имеет место быть вышеописанная реакция.

Итак, чего же не стоит делать при покупке кофе?

Молоть его — молотый кофе портится гораздо быстрее. Разумеется, если у вас нет кофемолки, другого выхода не существует. Есть единственный совет на этот счет: молотый кофе лучше держать в максимально сухом месте, так как он сильнее прочих боится влаги. Хранить кофе в холодильнике — существует миф, что кофе так будет хранится дольше, но ради бога, не делайте этого! Кофе и правда чувствует себя комфортнее в более низкой температуре, но точно не в холодильнике. Будьте уверены, если рядом со вскрытой пачкой поставить какую-либо еду — кофе вберет в себя этот аромат.

Что же делать, чтобы сохранить кофе?

Заморозка — она сильно замедляет течение реакций окисления кофе, но лишь замедляет, а не останавливает вовсе. Поэтому не рекомендуется хранить так кофе больше 2-3 месяцев. Кроме того, строго не рекомендуется замораживать кофе еще раз, поэтому перед заморозкой стоит разложить кофе порционно. В идеале нужно добиться вакуума в пачке, а перед употреблением дать нагреться до комнатной температуры. Правильные пачки — сейчас даже магазинные пачки имеют клапан дегазации, который выпускает углекислый газ и не впускает внутрь кислород, но далеко не все, поэтому смотрите в оба!

3. Альтернатива — герметичные, непрозрачные банки. Лучше чем ничего, по вышеизложенным причинам также помогает сохранить кофе. Но помните, что в этой банке все еще будет воздух, а значит кофе будет окисляться.

4. Избегать перепадов температур и влаги

Надеюсь эти советы смогут помочь вам сберечь ваше драгоценные зерна. Всем вкусного кофейка!