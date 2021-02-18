Основатель и руководитель сети клиник Smile SPA Михаил Арзуманян: Никогда не успокаивайся

Фотограф «Лицо с Обложки» - Андрей Агапов @agapovfoto. Фотостудия - @zebra_photostudio_tula

Наша первая клиника открылась в 2014 году, в январе ей исполнилось 7 лет. За это время Smile SPA стала сетью – мы открыли клиники в подмосковном Одинцово и в Москве. В столичной клинике среди наших пациентов много звезд шоу-бизнеса, спорта, кино, политики, медийные личности – уровень доверия к нам очень высок. Наше преимущество – инновации, мы всегда предлагаем много нового в стоматологии.

Нам удалось собрать очень крутую команду. Кадровый вопрос в любом бизнесе всегда стоит очень остро, но у нас получилось собрать «своих» людей. Мы очень тщательно подбираем персонал, много обучаем: большинство докторов наших клиник – наши же бывшие ассистенты, которых мы «вырастили». Главным качеством сотрудника считаю преданность и увлеченность своим делом.

Сейчас мы планируем строительство новой клиники в центре Тулы, под нее уже выделен земельный участок в центре города. Это будет большой двухэтажный стоматологический центр, с упором на детскую стоматологию. В нем будет открыто отделение анестезиологии и реанимации, чтобы мы могли проводить сложные хирургические операции и лечить детей во сне. Когда клиника откроется, мы сможет реализовать в ней важный социальный проект – бесплатно лечить детишек с ДЦП под наркозом.

Я совмещаю две функции – руковожу сетью клиник и работаю как врач-стоматолог. Совмещать непросто, и еще сложнее найти баланс между работой и личным. Сейчас я пришел к оптимальному для себя графику. Воскресенье всегда освобождаю от работы и провожу с семьей. 5 дней я работаю в Туле и Москве, шестой день, в субботу, учусь в Москве в Российской академии народного хозяйства, на государственном и муниципальном управлении. Мне необходимо это образование, чтобы лучше понимать и выстраивать отношения с коллегами, подчиненными и представителями власти.

Главным качеством для достижения успеха считаю неуспокоенность. Это драйв внутри тебя, желание постоянных трансформаций. У меня они происходят, когда я ставлю перед собой цель, и для меня главное удовольствие заключается не в самом факте достижения этой цели, а на пути к ней. И очень важно, чтобы количество итераций стремилось к бесконечности. Это самый приятный период, когда ты задействуешь все свои внутренние ресурсы и ощущаешь, как меняешься сам и мир вокруг. Хочу, чтобы во мне всегда жила эта неуспокоенность, а трансформации повторялись снова и снова.

Досье Myslo

Михаил Арзуманян.

Хобби: конный спорт, чтение.

Спорт: тренажерный зал по утрам.

Любимая книга: «Государь» Макиавелли.

Девиз: Кем бы ты ни был, будь лучше!

Мечтаю: о мире и справедливости, а их мы создаем вокруг себя сами.



