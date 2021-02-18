Врач-стоматолог, владелец клиники L-Dent Элвар Ахадов: «Человек может всё!»

Каждый доктор мечтает о своей клинике, и я не исключение: еще будучи студентом, понимал, что открою что-то свое. А если я хочу – то делаю, и препятствия не останавливают. Даже лучше, когда они есть: если все достается легко, кайф уже не тот (смеется).

Зимой моя клиника L-Dent переехала в новое помещение: выросла площадь и команда. Это был очень непростой период, мне пришлось продать машину, чтобы завершить ремонт и выплатить зарплату. Но все сложности – это ерунда, когда рядом команда, которая тебя поддерживает. Клиника некоторое время не работала, не было доходов, но люди были готовы ждать – ни один сотрудник не ушел. И я не имею права их подводить.

Я не ломаюсь в сложные моменты. Наоборот, трудности заставляют разбираться в себе – почему я не могу с этим справиться? – и вызывают такую хорошую, спортивную злость на себя, которая помогает находить решения для любых проблем.

Медицина – такая сфера, в которой нужно постоянно двигаться и развиваться: если ты остановился даже на один день – всё, тебя обогнали. Поэтому я и мои доктора все время учимся, смотрим, что нового можно внедрить в клинике. В ближайшее время у нас появится цифровая стоматология, которая позволит выполнять протезирование зубов за один день и исключить человеческий фактор (неточности, задержки в работе и др.). Планов много: построить собственное здание, вырасти в сеть клиник и всегда держать высокий уровень качества при доступных ценах.

Любой человек может всё, если хочет, пытается и не опускает руки при неудачах. Не получилось одно дело – пробуй другое, третье. Из 20 вариантов один в любом случае выстрелит, и это будет твой путь.

Досье Myslo

Элвар Ахадов.

Возраст: 31 год.

Источник вдохновения и мотивации: моя голова и мои пацаны (сыновья). Любой отец хочет что-то оставить детям. Я хочу оставить им процветающее дело.

Отдых: семья, спортзал, общение с друзьями.

Мечта: открыть сеть клиник.

Девиз: У меня на руке есть татуировка «Жизнь как сон». Всё, что мы видим во сне, о чем мечтаем, можно воплотить в жизнь.