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Собственник Группы компаний «К-холдинг» Кирилл Инюшин: Дай людям то, чего им не хватает

Собственник Группы компаний «К-холдинг» Кирилл Инюшин: Дай людям то, чего им не хватает

Участник нашего проекта Self Made Man – о правилах жизни успешных тульских мужчин. 

  • Свою первую компанию я основал в 2013 году, а сейчас в холдинге уже 13 направлений: это типографии, магазины офисной мебели, оргтехники и целый ряд других. Все направления были созданы не случайно, а выросли из наших собственных потребностей и запросов рынка: в каждой нише людям не хватало продуктов нужного качества. Так, нашим компаниям требовалась комиссионная мебель и оргтехника, а купить их было негде. Я понял, что на этом можно зарабатывать. Так в холдинге появились магазины «Ваш офис». В их успех мало кто верил, но они уже несколько лет являются одной из самых прибыльных наших сфер деятельности.
  • Успех – в простых действиях: нужно давать людям то, что им нужно и чего не дают другие. Например, заботу в формате отдела контроля качества. Наши клиенты по каждому заказу могут дать нам обратную связь. И исходя из их пожеланий мы улучшаем свою работу, а люди понимают, что их мнение важно, что их не оставят один на один с проблемой.
  • Бизнес – это всегда большая нагрузка, многочасовая, а порой и круглосуточная работа. В таком режиме я живу последние пять лет. Это непросто, но когда ты получаешь результаты – организм понимает, что всё не зря, и принимает этот ритм жизни. Да, бывает сожаление, что какие-то личные планы приходится откладывать, но, как говорится, мы жертвуем малым ради великого. Помогает умение делегировать постоянные, циклические задачи, оставляя себе только самые важные, которые приносят больше всего денег.
  • Источник вдохновения для меня – это хорошие результаты работы. Когда я вижу финансовые показатели своих компаний – понимаю, что мы ценны для рынка, и это заряжает и мотивирует.
  • Создать команду, которая будет смотреть с тобой в одном направлении, сложно. Но здесь мне помогает тот же принцип – давать сотрудникам то, что им нужно. Это зарплата выше рынка, с еженедельной выплатой (такую схему нечасто встретишь в России); корпоративные мероприятия, от однодневных тимбилдингов до выездов в Сочи, Турцию; комфортные рабочие места, современная оргтехника. Вроде бы банальные вещи, но они напрямую влияют и на эффективность труда, и на привлекательность работодателя. Сейчас многие хотят попасть на работу именно к нам.
  • Цели на ближайшее будущее в работе – рост оборота минимум на 20% и минимизация рисков. Открывать новые направления пока не планирую, иначе бизнес меня поглотит.
Досье Myslo

Кирилл Инюшин.

Возраст: 30 лет.

Хобби: лыжи, лыжное ориентирование, тренажерный зал.

Главная поддержка в бизнесе: руководители компаний, входящих в холдинг.

Персона, которая вдохновляет: Максим Батырев, бизнес-спикер, автор книги «45 татуировок менеджера».

Девиз: Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед, только все вместе.

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