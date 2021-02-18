Собственник Группы компаний «К-холдинг» Кирилл Инюшин: Дай людям то, чего им не хватает

Свою первую компанию я основал в 2013 году, а сейчас в холдинге уже 13 направлений: это типографии, магазины офисной мебели, оргтехники и целый ряд других. Все направления были созданы не случайно, а выросли из наших собственных потребностей и запросов рынка: в каждой нише людям не хватало продуктов нужного качества. Так, нашим компаниям требовалась комиссионная мебель и оргтехника, а купить их было негде. Я понял, что на этом можно зарабатывать. Так в холдинге появились магазины «Ваш офис». В их успех мало кто верил, но они уже несколько лет являются одной из самых прибыльных наших сфер деятельности.

Успех – в простых действиях: нужно давать людям то, что им нужно и чего не дают другие. Например, заботу в формате отдела контроля качества. Наши клиенты по каждому заказу могут дать нам обратную связь. И исходя из их пожеланий мы улучшаем свою работу, а люди понимают, что их мнение важно, что их не оставят один на один с проблемой.

Бизнес – это всегда большая нагрузка, многочасовая, а порой и круглосуточная работа. В таком режиме я живу последние пять лет. Это непросто, но когда ты получаешь результаты – организм понимает, что всё не зря, и принимает этот ритм жизни. Да, бывает сожаление, что какие-то личные планы приходится откладывать, но, как говорится, мы жертвуем малым ради великого. Помогает умение делегировать постоянные, циклические задачи, оставляя себе только самые важные, которые приносят больше всего денег.

Источник вдохновения для меня – это хорошие результаты работы. Когда я вижу финансовые показатели своих компаний – понимаю, что мы ценны для рынка, и это заряжает и мотивирует.

Создать команду, которая будет смотреть с тобой в одном направлении, сложно. Но здесь мне помогает тот же принцип – давать сотрудникам то, что им нужно. Это зарплата выше рынка, с еженедельной выплатой (такую схему нечасто встретишь в России); корпоративные мероприятия, от однодневных тимбилдингов до выездов в Сочи, Турцию; комфортные рабочие места, современная оргтехника. Вроде бы банальные вещи, но они напрямую влияют и на эффективность труда, и на привлекательность работодателя. Сейчас многие хотят попасть на работу именно к нам.

Цели на ближайшее будущее в работе – рост оборота минимум на 20% и минимизация рисков. Открывать новые направления пока не планирую, иначе бизнес меня поглотит.

Досье Myslo

Кирилл Инюшин.

Возраст: 30 лет.

Хобби: лыжи, лыжное ориентирование, тренажерный зал.

Главная поддержка в бизнесе: руководители компаний, входящих в холдинг.

Персона, которая вдохновляет: Максим Батырев, бизнес-спикер, автор книги «45 татуировок менеджера».

Девиз: Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед, только все вместе.