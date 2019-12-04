Согревающее чтиво: выбор Виктории Силаевой

Приглашенный редактор «Модного города» Виктория Силаева рассказала нам о своих любимых авторах и книгах.

Когда за окном холодно и, что еще хуже, пасмурно и серо, в голове то и дело всплывает такая теплая и заманчивая картинка: мягкий плед, мурчащий кот, чашка чая или кофе и интересная книга. Почему-то именно осенью книги воспринимаются как нечто особенно желанное – может, потому что из-за непогоды за окном они становятся еще одним символом домашнего уюта?

Хотя моя любовь к книгам не зависит от времени года: я всегда очень много читаю. Книги для меня – это богатство мыслей, мнений и опыта: иногда он мне не близок, но от этого не менее ценен. Недавно прочитала одну забавную мысль:

«У хороших книг есть одно важное преимущество перед людьми – они не задают идиотских вопросов». Наверное, в этом есть доля правды))).

Я читаю с утра и перед сном, если остаются силы после рабочего дня. Читаю в дороге, когда еду на чемпионаты и конференции. Читаю в самолете по пути в новый для меня город, который, надеюсь, станет моим. В нем солнечно и тепло даже поздней осенью, но уютные вечера с пледом и книгой даже здесь никто не отменял.

Есть авторы и книги, которые для меня становятся таким личным источником душевного тепла. Вот они:

Анна Гавальда. «Я признаюсь»

Сборник из семи новелл, которые объединяет чувство легкой грусти и ностальгии. У их героев тоже есть нечто общее — они несчастны. Крупный предприниматель, который не может найти смысл в том, что он делает. Мужчина, который пытается найти оправдание для дикого поступка своего сына. Женщина, потерявшая мужа и не находящая своего места в жизни. Книга порой напоминает диалог, который иногда случается между незнакомыми людьми. Как со случайным попутчиком, которому можно выговориться, зная что никогда не увидишь его вновь.

Дэн Браун. «Происхождение» (16+)

Новое расследование Роберта Лэнгдона, главное героя «Кода да Винчи» и других романов автора, заносит его в Барселону, где его бывший студент оставил закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами основы представлений человечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме забвения и которой, возможно, лучше бы никогда не увидеть света. Паоло Коэльо. «Брида» (16+) Прекрасная молодая ирландка Брида стремится познать мир и себя. На этом пути она встречает мудреца, который учит ее побеждать свои страхи, и женщину, которая учит жить в ритме потаенной музыки мира. Наставники увидят в героине особый дар, однако раскрыть его в себе ей придется уже без их помощи. Брида продолжит путешествие, физическое и духовное, и ее отношения с окружающими встанут в серьезное противоречие с желанием изменить себя. Ирэне Као. Трилогия «Я смотрю на тебя», «Я чувствую тебя», «Я люблю тебя» (18+) История любви Элены и Лео, страстная, чувственная, будоражащая. Прежде чем они обретут счастье, им придется преодолеть немало препятствий, которые строит судьба, расстаться, искать любви с другими, чтобы в итоге встретиться снова и понять самое главное... Смотрите, чувствуйте, любите! Согревайтесь чувствами и хорошими книгами!

А какую книгу вы сейчас читаете? Или какая из прочтенных недавно вас впечатлила? Поделитесь в комментариях!