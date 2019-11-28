Бьюти-рецепты от косметолога

Разбираем косметичку нашего приглашенного редактора, основателя центра эстетической медицины «Талисия» Ирины Гридасовой.

1. Для ухода за кожей я пользуюсь косметикой, которая представлена у нас в клинке и которую мы рекомендуем своим клиентам. Например, крем Lysedia – он имеет легкую воздушную текстуру, которая не перегружает кожу и при этом хорошо увлажняет и питает.

Единственный критерий, который важен при выборе уходовых кремов, - то, насколько он приятен для кожи. Крем не должен скатываться, быть липким, создавать ощущение жирности. Если вы чувствуете дискомфорт, значит, этот крем вам не подходит.

Стоит ли покупать крем от морщин при возрастных изменениях? Они работают в поверхностном слое кожи, удерживают в ней влагу, создают пленку и тем самым визуально разравнивают морщинки. То есть заявленный эффект вы получите, создадите хорошую основу под макияж, но на непродолжительное время. Нужно понимать, что кожа – защитный орган, барьер, который не пропускает внутрь вещества, нанесенные на ее поверхность, поэтому крем от морщин не способен разгладить их надолго, в отличие от инъекций, которые сразу дают стойкий результат.

Поэтому мое мнение, что лучше быстро уколоть, чем долго мазать:).

2. Ароматы. Долгое время пользовалась парфюмом Serge Lutens La vierge de fer, покупала его во Франции. Люблю его до сих пор, но решила, что пора попробовать что-то новое.

Сейчас в числе фаворитов – Jo Malone Honeysuckle&Davana, легкий цветочный аромат с горчинкой. Я быстро перестаю слышать его на себе, но замечаю, что на одежде он сохраняется несколько дней.

3. Тональный крем – Sisley Phyto teint Eclat. Он прекрасно ложится, идеально выравнивает тон и совершенно не видим на коже. Ничего лучше мне не встречалось.

Пудра той же марки, Sisley Phyto-Teint Eclat Compact, компактная версия моего любимого крема. Создает ровный, шелковистый тон, отражающие частички в составе придают коже сияние.

4. Тени – Dior. Люблю их за стойкость, легкость нанесения и цветовую гамму. Тени не скатываются, ложатся ровно.

5. Тушь – Lancome definicils. Всю жизнь пользуюсь только этой маркой и не нашла ничего лучше.

Она создает идеальную для меня длину, не осыпается, я не чувствую ее на ресницах.

6. Для губ. Моя любимая комбинация – татуаж и легкий блеск или бальзам. Сейчас в моей косметичке – блеск Clarins joli rouge brilliant.