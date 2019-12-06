Гороскоп на декабрь: готовимся к новому

Декабрь – плацдарм для подготовки к позитивным переменам в новом году. При верной расстановке сил и чётком планировании вы сможете перейти на новый уровень самореализации и профессионализма, занять свою социальную нишу прочно, уверенно и надолго. Сейчас самое время решить спорные вопросы и расставить акценты в отношениях, чтобы войти в наступающий год без недомолвок и конфликтов. Тем, кто планирует создать семью, звезды обещают особое покровительство.

Так что если мысли о свадьбе зреют в вашей голове и сердце, решайтесь!

В этом месяце мы поздравляем Анастасию Байрамову, владелицу студии красоты «Здрасьте Накрасьте»: она отмечает день рождения 20 декабря.

Талисман месяца заряжен на любовь: украшения Karl Lagerfeld&Swarovski выполнены в форме замков, которые влюбленные закрепляют на парижских мостах в знак вечных чувств.

Овен (21.03–20.04)

Удачный период для получения знаний: сейчас все будет даваться вам легко, будь то иностранные языки, фотография или программирование. В работе ждет успех и хорошая прибыль.

Благоприятные дни: 9, 10, 16, 19, 28 декабря.

телец (21.04–21.05)

В этом месяце вам предстоит решать дела, связанные с налогами, вкладами, возможно, алиментами или какими-то совместными финансами. Постарайтесь не быть резким и категоричным: во многих делах успех сейчас зависит от вашей гибкости терпения. Личное счастье придет откуда-то издалека или же возобновятся/начнутся отношения с человеком, которого вы давным-давно знаете.

Благоприятные дни: 10, 14, 18, 23, 26, 31 декабря.

Близнецы (22.05–21.06)

Звезды сейчас «подсвечивают» сферу ваших личных отношений – любви и дружбы. Если здесь идет что-то не так, как вам бы хотелось, то сейчас у вас получится это исправить.

Проанализировав свое общение с разными людьми, Близнецы могут получить неожиданные ответы на вопросы, которые их интересуют.

В работе декабрь - хорошее время для проведения рекламной кампании, заключения долгосрочных контрактов, общественной или политической работы, разрешения юридических вопросов.

Благоприятные дни: 6, 9, 19 декабря.

рак (22.06–22.07)

К концу месяца вы сможете добиться желаемого в профессиональное сфере и закончить этот год с хорошим денежным вознаграждением либо повышением в должности. У вас может появится возможность сменить работу или найти дополнительный источник дохода. В личных отношениях сейчас вы сумеете без особых проблем уладить любой конфликт.

Благоприятные дни: 8, 10, 21, 27, 31 декабря.

лев (23.07–23.08)

Вы будете получать удовольствие от всего, чем занимаетесь, и всё будет удаваться: работа порадует большими финансовыми поступлениями, личная жизнь – новыми знакомствами и гармонией в семейных отношениях. Жизнь сейчас вообще готова подарить вам много радостных моментов - это могут быть профессиональные успехи на работе, любовные приключения, общение и даже выигрыши.

Благоприятные дни: 9, 14, 18, 31 декабря.

дева (24.08–23.09)

В этом месяце отношениям в семье, в широком ее понимании, отводится самая важная роль. Многие Девы могут задуматься об обустройстве собственного «гнезда», например, купить квартиру или дом, начать ремонт, купить мебель. Некоторые вступят в брак или получат радостную новость о беременности. Будет много общения с родными людьми, и оно пройдет не без приятности. На праздниках следите за весом, не наедайтесь на ночь.

Благоприятные дни: 9, 13, 17, 23, 27 декабря.

Весы (24.09–23.10)

У вас возрастет количество контактов с родственниками. Возможно, произойдет примирение после периода ссор и недоразумений. Не отказывайтесь от поездок по работе: они будут полезны для вашего профессионального развития.

Сконцентрируйтесь на блогерстве: это та ниша, которая может принести вам в будущем большой успех.

Может быть много трат, связанных с покупкой красивых вещей для дома, – это принесет радость всей семье, поэтому не жадничайте.

Благоприятные дни: 6, 12, 16, 24, 28 декабря.

скорпион (24.10–22.11)

Месяц будет особенно удачным в той его части, которая касается заработка и улучшения материального положения. Благоприятный период для поиска новых возможностей на рынке труда, новых сфер в бизнесе. Подумайте и о том, как распорядиться накоплениями. Для вкладов, инвестиций, покупки недвижимости, ценных бумаг и вещей время настало. В личной жизни одиноких представителей знака вероятны приятные перемены. Знаете, бывают встречи, когда буквально с первых минут чувствуешь родство душ, как будто знаешь человека всю жизнь? Вас ждет именно такая.

Благоприятные дни: 7, 11, 20, 24, 30 декабря.

стрелец (23.11–21.12)

Сейчас у вас хватит сил и настойчивости, чтобы бросить вызов всему миру и добиться любых целей. Поэтому мечтайте по-крупному! Острота мышления и умение быстро находить верное решение позволит вам с победой выйти из самых запутанных ситуаций. Если вы ищете работу, на собеседованиях в декабре вы сумеете показать себя с лучшей стороны и практически наверняка получите желаемое место. В декабре вы сможете значительно улучшить свою финансовую ситуацию и позволить себе значительно больше, чем обычно.

Благоприятные дни: 6, 8, 10, 19, 21 декабря.

козерог (22.12–20.01)

К декабрю стоит отнестись философски: всё, что ни делается, - к лучшему. Потери и проблемы компенсируются уже в ближайшем будущем, а пока - поймите и простите. Если вы понесете денежные расходы, то уже скоро сумеете получить хорошую прибыль из другого источника. Тот, кто потеряет работу, обязательно вскоре найдет еще более достойную и высокооплачиваемую. Расставание с близким человеком – к новой встрече.

А еще есть такой лайфхак: если гороскоп предсказывает потери, у вас есть время сыграть на опережение – просто избавьтесь от чего-то самостоятельно.

Например, можно «расхламить» шкаф с одеждой или сделать пожертвование на благотворительность.

Благоприятные дни: 8, 12, 13, 24, 26 декабря.

водолей (21.01–19.02)

В большинстве дел будет сопутствовать удача, даже если вы не сумеете завершить все, что намечено. Сосредоточьтесь на срочных задачах и не обращайте внимание на мелкие неприятности.

Благоприятные дни: 12, 16, 25, 30 декабря.

рыбы (20.02–20.03)

Сейчас вы сможете обернуть к своей выгоде даже самую проигрышную ситуацию. Благодаря вовремя полученной информации удастся справиться с проблемами в делах или приступить к реализации давних планов, которые были отложены до лучших времен. Ваше материальное положение улучшится без усилий с вашей стороны: это могут быть неожиданные доходы или вознаграждение за уже выполненные вами проекты.

Благоприятные дни: 8, 10, 13, 15, 22, 27, 30 декабря.