Маршрут на Новый год: Карибы

Где отдохнуть в зимние месяцы? Не хотите оставаться в морозной Туле – добро пожаловать в жаркие страны! Интересные маршруты советует Анна Улитина, директор турагентства.

Анна Улитина.

Одним из самых популярных зимних направлений являются страны Карибского бассейна. Вода в Карибском море не только чистая и бесконечно лазурная, но и очень теплая. Ее температура – около +25 - +28 градусов и зимой, и летом. Пляжи – просто сказка: ослепительно белые, с мелким рассыпчатым песком, который не нагревается под жарким солнцем.

Обилие развлечений для туристов всех возрастов не даст заскучать. На Карибах можно заняться дайвингом, погулять по старым колониальным городам, посетить табачные и кофейные плантации, окунуться в ночную жизнь курортов или просто насладиться неспешным и спокойным отдыхом.

Средние цены на новогодние туры в Мексику, Доминикану и Кубу –

от 93 500 рублей с человека

на 11-12 ночей.

В путевку входит перелет, проживание, полное питание, трансфер, страховка. Кстати, если брать путевки после 7-8 января, можно значительно сэкономить.

В странах Карибского бассейна есть всё, что нужно для комфортного и беззаботного отдыха: система «всё включено», хорошая анимация для детей, вкусная еда, экзотические фрукты.

На Карибы можно добраться прямым рейсом из Москвы авиакомпанией Royal Flight. Перелет предстоит долгий, около 12 часов, но в комфортабельных самолетах Boeing 777-300ER он проходит незаметно. Кстати, в салоне есть 14 мест бизнес-класса.

Мексика

Чем удивит эта страна туристов? Вас ждут лучшие пляжи мира, лазурное Карибское море, насыщенная ночная жизнь Канкуна, знаменитая мексиканская кухня, экскурсии по следам цивилизации майя, потрясающие природные достопримечательности, занятия активными видами спорта (дайвингом, серфингом) и многое другое.

В Мексику стоит приехать как минимум для знакомства с городами майя и ацтеков, колониальной архитектурой и живописью первой трети 20 века.

Куба

Кубу туристы любят за восхитительные пляжи, чистое Карибское море, неповторимые памятники колониальной эпохи, карнавалы и фестивали. Вас ждет круглосуточная атмосфера праздника! Колоритная Гавана, жаркие танцы и отдых в стиле «never sleep», самые вкусные коктейли – это всё подходит для любителей крутых тусовок и бесконечных вечеринок.

Доминикана

Роскошная Доминикана познакомит туристов с белопесчаными пляжами, теплым Карибским морем, яркими карнавалами и отличными отелями с системой «Все включено». Для любителей активного времяпрепровождения есть всё, что нужно: дайвинг, серфинг и др.