Работа над улыбками или для чего исправлять прикус?

Многие хотят иметь ровные зубы, но, к сожалению, не всем от природы дано обладать красивой улыбкой. В такой ситуации на помощь приходит ортодонтическое лечение, направленное на устранение кривизны зубного ряда. О тонкостях и этапах лечения рассказывает врач-ортодонт Василиса Богородицкая.

– Исправление прикуса начинается с консультации у ортодонта, на которой врач проведёт осмотр и компьютерную 3D-диагностику, а также составит подробный план лечения. 3D-диагностика является неотъемлемой частью перед началом лечения, так как именно по её результатам возможно получить необходимую информацию о наличии и положении непрорезавшихся зубов, объёме и плотности костной ткани, влияющей на длительность лечения, и спрогнозировать на основе этих данных сроки и конечный результат.

– Когда необходимо ортодонтическое лечение?

– Неправильный прикус, аномальное расположение и скученность зубов, большие межзубные пространства – все эти дефекты являются не только неэстетичными, но и могут повлечь за собой серьёзные нарушения и заболевания не только зубочелюстной системы, но всего организма в целом.

– К каким последствиям приводит неправильный прикус?

- Вследствие неправильного расположения зубов возникают сложности во время их чистки, что ведёт к образованию налёта в труднодоступных местах и в дальнейшем развивается кариес.

Из-за неправильного распределения нагрузки на зубы нарушаются жевательные функции, что может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Неправильный прикус может привести к заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, возникают эстетические дефекты вплоть до изменения профиля лица.

– Какая аппаратура используется для ортодонтического лечения?

Металлические брекеты – прочный и надёжный вариант, позволяющий сократить сроки лечения.

Керамические брекеты за счёт эстетичного внешнего вида мало заметны на зубах.

Лингвальные брекеты благодаря своему креплению к внутренней поверхности зубов становятся хорошим вариантом решения ортодонтических проблем.

Элайнеры или прозрачные капы – незаметный для окружающих метод исправления неровности зубов без установки брекетов.

Трейнеры применяются для предотвращения ортодонтических проблем у ребёнка или исправления уже появившихся.

Пластинки применяются для эффективной корректировки прикуса и выравнивания зубов у детей от 6 до 12 лет.

– В каком возрасте можно начать ортодонтическое лечение?

– Многие думают, что исправлять прикус можно только в юном возрасте. Но это не соответствует действительности: чётких возрастных ограничений не существует. Возраст влияет лишь на продолжительность лечения – у взрослых оно будет протекать дольше, чем у ребёнка.

Наблюдать за развитием челюстей и правильным прорезываем постоянных зубов у ребёнка надо с самого раннего возраста. Рекомендуется в возрасте от 5 лет привести ребёнка на консультацию специалиста-ортодонта для оценки правильности формирования прикуса и обнаружения имеющихся или отсутствующих проблем. Исправить аномалии прикуса в детском возрасте намного проще. Вовремя приведя ребёнка к ортодонту, вы тем самым дадите ему возможность обладать красивой улыбкой в будущем.