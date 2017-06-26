ТОП-10 косметики на лето

Курс на лёгкость — главная тема июня. Пересматриваем содержимое косметички и полочки с ароматами, отдавая предпочтение лёгким текстурам и невесомым парфюмерным композициям! Бьюти-рекомендации от управляющей бутика Atelier des Parfums Карины Никифоровой.

Палетка для контурирования, Chado

Новейшая, но уже зарекомендовавшая себя швейцарская марка — это сочетание высоких технологий, способных не только делать нас красивыми в одну минуту, но и ухаживать за кожей, ресницами и бровями. Палетка позволяет создать модный «контуринг» за несколько минут, а также увлажнить, скрыть недостатки, подчеркнув достоинства.

Матовая помада для губ и карандаш для бровей, TreStique

Незаменимые вещи в летней косметичке. Акцент на густые брови и губки сочного оттенка — обязательный минимум, далее действуем по желанию!

«Шелковистое молочко для волос», Ausganica

Австралийский органический бренд создал уникальную формулу, превращающую волосы в шелк за одно применение. Наносите каждый раз после использования шампуня на 5 минут, и вы удивитесь результату. А в качестве маски (20 минут) это средство способно восстановить волосы даже после длительного отпуска на палящем солнце без шляпки.

Гель-антистресс для душа, Pevonia Botanica

Формула, разработанная американской маркой, очищает и смягчает кожу и даже снимает мышечное напряжение. Расслабляющее и оздоравливающее действие оказывает парфюмерная композиция ромашки, лаванды, экстракта василька, календулы, липового цвета.

SPA для бровей и ресниц, Chado

Швейцарская марка предлагает набор для домашнего спа: маска для бровей и ресниц, на основе глины, нежно очищающей от загрязнений, остатков косметики волоски, а также сыворотка, которая успокаивает, увлажняет и усиливает рост. Густые и здоровые ресницы и брови уже после 2−3 недель применения!

Angel’s dust, Francesca Bianchi

Аромат, приносящий удачу, уже создан! «Ангельская пыль» — ваш талисман, очаровательный, пудренный, волшебный. Его трогательность обусловлена сочетанием цветов, мускуса и сандала, а особенный чувственный характер придает звучание черного перца в прелюдии.

Nun, Laboratorio Olfattivo

Этот аромат, как любимое летнее платье, хочется носить снова и снова! В нем — наслаждение прогулками около воды, нежное солнце, вибрирующее дыхание цветущих садов. Мечты об отдыхе или сладкие воспоминания!

Rossa Boheme, Onyrico

Dolce vita, теплый вечер, выход в свет в потрясающем наряде в Италии. Волна удовольствия, счастье в каждом вдохе, наслаждение! Мгновение замирает и кажется, что мы уже вечность находимся в облаке чудесного аромата.

Парфюмерная композиция High Frequency, Initio Parfums Prive

Соблазнительная магнолия сокрыта за облаком нежной ванили. Чувственность этой композиции зашкаливает, учащая сердцебиение.

Blossom Love, Amouage

Очень летний, безумно женственный, гурманский. Ода цветущему вишнёвому саду с ноткой сладкого ликёра.