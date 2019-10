Слава блогу: @my_lovely_chanel

Как превратиться из обычного человека в инфлюэнсера, за которым следят тысячи людей? В чем секрет? О самых популярных блогерах Тулы мы будем рассказывать в нашей новой рубрике «Инста_фейс». Первая героиня – Ирина Алексеева, @my_lovely_chanel.

– Как давно Вы в Instagram? С какой целью Вы изначально создавали аккаунт и изменилась ли эта цель со временем?

– С начала 2013 года. Поддалась всеобщему увлечению соцсетью и изначально просто делилась моментами из своей жизни. О блоге тогда даже не думала.

Если не полениться и отлистать мои посты назад, там не больше 10 лайков на фото.

– Что послужило мотивацией не бросить блог через месяц? И сколько вложили в раскрутку? Покупали рекламу, подписчиков?

– Второй ответ вытекает из предыдущего – по динамике развития аккаунта очевидно, что сервисами накрутки я не пользуюсь. Мне важна живая аудитория, приятно, когда тебя читают, когда ты действительно интересен публике как личность, поэтому в раскрутку я вкладываю прежде всего свои эмоции, переживания. Людям не всегда интересно просто смотреть на картинку, они хотят чувствовать, понимать, сопереживать. Это и есть моя мотивация.

– То, о чем Вы пишете в своих постах, подчинено каким-то правилам? Чередуете темы или пишете о том, к чему сегодня лежит душа?

– Само собой, существует определенный порядок: есть несколько рубрик, которые я веду еженедельно/ежемесячно, они ожидаемы, читаемы и любимы. Но эмоциональные «всплески» на актуальные темы once in a while всегда срабатывают. Плюс читателям нравится, когда я пишу об отношениях в своём нативном изложении, социальных проблемах – видимо, я не зря параллельно с языками изучала психологию. О чем не буду писать никогда? О религии. Это ещё более личное, чем секс.

– Сколько времени Вы тратите на блог?

– Труд инста-блоггера – полноценный рабочий день, порой даже ненормированный. У инста есть рычажок: хочешь быть на плаву – пост в день, но не больше трёх картинок в сутки.

Когда я устаю от режима «многобукв», я собираю стильный образ, который наверняка понравится подписчикам. Визуализация - все же основная фишка этой соцсети.

– У Вас очень красивые фотографии. Есть специальный человек, который снимает Вас для инстаграма? И в целом, всё делаете сами, или кто-то помогает с ведением блога?

– «Специальные человеки» у меня всегда на подхвате – друзья, знакомые, дочка (она, кстати, делает самые лучшие фото). Полностью веду аккаунт сама, копирайтерские услуги – то, от чего я с лёгкостью могу отказаться.

– В рамках Тулы блогер может зарабатывать на рекламе? Вы на своем аккаунте зарабатываете?

– Мои маркетинговые рамки на сегодняшний момент расширились до Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Киева и даже Европы. Реклама – мой основной заработок, но я крайне бережно отношусь к фильтру того, что рекомендую. Я дорожу своей репутацией и берусь рекомендовать лишь то, что пробовала и чем пользуюсь сама.

– Как Вы реагируете на неприятные комментарии? Они Вас задевают, или Вы не относитесь к ним серьезно?

– Хах). За эти годы я научилась ставить внутренние блоки на потоки негативной энергии со стороны окружающих. Я же психологию изучала, помните? Можно сказать, что эти редкие всплески мне совершенно не мешают наслаждаться жизнью и любимым делом.

– Дайте три совета тем, кто тоже хочет стать успешным блогером, раскрутиться в инстаграме.

– Первый – качественные красивые фото в грамотных локациях.

Второй – искренний диалог с целевой аудиторией.

Третий – регулярность и аккуратный дизайн аккаунта. Это всегда работает.