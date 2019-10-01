Гороскоп на октябрь: возьмись за работу

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Гороскоп на октябрь предвещает многих знакам зодиака ударный труд, карьерные успехи и невиданные прибыли. А это хорошо! Впрочем, и других радостей - романтики, путешествий, развлечений - тоже хватит на всех. Месяц обещает быть весьма недурным!

талисман месяца

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Овен (21.03–20.04)

Сейчас вам будет особенно просто находить общий язык с окружающими, потому что они охотно пойдут вам навстречу и будут приветствовать любые компромиссы. Это хороший период для проведения рекламных кампаний, переговоров, заключения договоров и вступления в брак.

Благоприятные дни: 1, 2, 8, 14, 18, 25, 29 октября.

телец (21.04–21.05)

Появится много мелких, но неотложных дел, которыми вам придется заниматься. Рассматривайте это как возможность заявить о своем профессионализме и доказать, что вы не зря занимаете свое место. Ваше усердие непременно будет отмечено начальством и вас может ожидать повышение.

Благоприятные дни: 2, 5, 9, 12, 15, 20, 22, 25, 29 октября.

Близнецы (22.05–21.06)

Октябрь для вас станет месяцем оптимизма, радости и приключений, временем романтики и многообещающих знакомств. Даже если что-то не будет складываться на работе, не расстраивайтесь.

Просто получайте от жизни удовольствие.

Благоприятные дни: 11, 13, 17, 15, 25 октября.

рак (22.06–22.07)

Самые важные дела этого месяца будут касаться дома, семьи. Удачное время для покупки недвижимости, ремонта, приятными будут встречи с близкими. У многих Раков восстановятся отношения с родственниками, с которыми была потеряна связь.

Благоприятные дни: 1, 4, 13, 19, 29 октября.

лев (23.07–23.08)

В этом месяце вы можете оказаться в центре внимания благодаря чрезвычайно важному и ответственному решению, которое вы примете в нужную минуту. Вполне возможно, что это обеспечит вам дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Благоприятные дни: 2, 5, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 29, 30 октября.

дева (24.08–23.09)

Дев ждет рост доходов. Это может быть связано не только с упорным трудом: возможно развитие карьеры в рамках вашей компании, переход на другую, высокооплачиваемую работу, активное развитие бизнеса, масштабные коммерческие проекты.

Благоприятные дни: 13, 18, 19, 22 октября.

Весы (24.09–23.10)

Октябрь принесет вам прилив сил и энергии, которых вам в последнее время не хватало. И уверенность в себе, которую вы растеряли: она поможет успешно завершить важные дела и построить грандиозные планы. Только не ленитесь.

Благоприятные дни: 4, 8, 18, 23, 27, 31 октября.

скорпион (24.10–22.11)

Вы напрасно опасаетесь и избегаете перемен: большинство из них сейчас будут вам во благо. Позвольте жизни течь, не сопротивляйтесь ее поворотам, не бегите от людей – увидите, скоро всё наладится.

Благоприятные дни: 7, 11, 12, 18, 23 октября.

стрелец (23.11–21.12)

В октябре вы можете получить предложение по работе, которое значительно укрепит ваше финансовое положение.

Если вам предложат поучаствовать в каком-то интересном проекте, не отказывайтесь, даже если у вас нет необходимого опыта.

Благоприятные дни: 2, 5, 11, 15, 21, 25, 28 октября.

козерог (22.12–20.01)

Наступает важный период в вашей профессиональной деятельности: сейчас могут исполниться ваши самые смелые мечты – если только вы им не помешаете. Будьте смелее, всё получится.

Благоприятные дни: 2, 6, 10, 16, 21, 25, 29 октября.

водолей (21.01–19.02)

Сейчас вам нужно принимать решения оперативно. Работайте быстро, не позволяя рутине отвлекать вас от важных задач. Не отказывайтесь от знакомств и свиданий – любовь всегда приходит неожиданно. Путешествуйте спонтанно: если судьба внезапно подсовывает вам авиабилет, - это точно неспроста!

Благоприятные дни: 2, 11, 19, 22, 27, 28 октября.

рыбы (20.02–20.03)

Вам придется пройти настоящий экзамен на стрессоустойчивость - сложных ситуаций может оказаться довольно много, но если вы дадите волю своим эмоциям, это ухудшит положение.

Спокойствие и терпение помогут пережить непростой период.

Благоприятные дни: 2, 6, 10, 16, 21, 25, 29 октября.