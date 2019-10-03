Правила стиля: гардероб Наташи Тасевска

Одежда должна быть визитной карточкой человека, отражением того, что он собой представляет и чем занимается. По образам персонального стилиста-имиджмейкера Наташи Тасевски четко считываешь, кто она, но всё равно не перестаешь удивляться. «Я не наряжаюсь – я так живу. Было бы странно, если бы я выглядела по-другому», - говорит героиня сегодняшней рубрики «Гардероб».

Деловой образ

Блузу купила в Неаполе, брюки Mango, косынка ARCOBALENOuomo

by Natasha Tasevska.

Имиджмейкер не может выглядеть, как банкир или чиновник, даже если идет на деловую встречу: мои партнеры, собеседники должны по моему внешнему виду считывать, что я стилист. Брюки из экокожи я случайно обнаружила во время шопинга с одной из моих модниц и не удержалась от покупки, несмотря на то, что они велики мне на четыре размера. Косынка – от моего бренда ARCOBALENOuomo, женская линия которого дебютировала в прошлом году.

Вечерний

Платье no name, лодочки Rossi, жемчуг из Вьетнама, серьги из белого золота ручной работы.

Платье в итальянском стиле появилось у меня специально для пополнения моей коллекции маленьких черных платьев. Бандажное, скромное, на века. Оно – абсолютный no name, и я хочу в стотысячный раз напомнить: идеальный гардероб – это не наличие брендов. Они вообще достаточно опасная и тонкая вещь. Либо вы можете себе позволить одеваться в них всегда, и они являются частью вашего образа жизни и стиля, либо нет. А гоняться за брендами от распродажи к распродаже, отказывая себе во всем, не стоит. Дорогая вещь в недорогом гардеробе выглядит не на своем месте, она не смотрится частью вашей истории и подчас вызывает вопрос:

а чем вы занимаетесь по вечерам, если при зарплате в 20 тысяч ходите с сумкой за 50000?

Призываю не поддаваться стадному инстинкту в погоне за брендами и тем более не выдавать фейки за бренды, а найти свою индивидуальность.

Дерзкий

Платье и жакет сшила сама, колготки Calzedonia.

Туфли, сумку и шляпу привезла из Италии.

Образ-огонь! Года 3-4 назад Dolce&Gabbana дерзнули и смиксовали на своем показе разные принты – леопардовый и цветочный. И я загорелась, нашла в магазине тканей нужного мне «леопарда» и «цветы» и сотворила эти жакет и платье. Хочется отметить, что в моем гардеробе никогда не появляются случайные вещи. И даже если тренд пройдет, то и жакет мужского кроя с кожаным воротником, и платье в цветочек будут прекрасно жить самостоятельной жизнью и останутся востребованными в моем гардеробе. Я очень рада, что в очередной раз не промахнулась, поймав волну и чувствуя себя и свой стиль.

Спортивный

Спортивный костюм, жакет, туфли Zara, рубашка из магазина мужской одежды, сумка куплена на блошином рынке в Италии.

Этот вариант я называю «не для слабонервных»))). А если серьезно – я так чувствую и так самовыражаюсь.

Когда я одета так, по мне сразу понятно, что я не бухгалтер или педиатр, а творческий человек, связанный с фэшн-индустрией.

В этом образе есть и любимый мной микс стилей, и многослойность, и лайфхак для модниц – не обходить стороной мужские отделы, а заходить в них за такими необходимыми вещами, как мужские рубашки, классические и неприталенные.

Любимый

Юбку сшила сама, рубашку купила в мужском отделе, косынка ARCOBALENOuomo by Natasha Tasevska, сумка и шляпа из Флоренции, очки Stradivarius.

Киношный, театральный образ, вдохновленный давними коллекциями Gucci и Ferragamo. Он родился мгновенно, как и все мои образы, и он – на 100% моя визитная карточка.

Юбку-пачку я придумала лет 7 назад, задолго до того, как она стала трендом, и она не раз появлялась в моем гардеробе в разных оттенках.

Очки-авиаторы были частью итальянского образа для ведущего одного из моих мастер-классов. После мероприятия они остались у меня, чему я очень рада. Сумку покупала в Италии для дочки, но сама полюбила ее за стиль и функциональность. Шляпа тоже итальянская: аксессуары и головные уборы стараюсь приобретать именно там.