Лук-лучок, золотистый бочок из Епифани

Уже шестой год подряд Музей-заповедник «Куликово поле» проводит в Епифани фестиваль «Сад-Палисад». В этот раз героем праздника стала традиционная огородная культура — лук. А к названию фестиваля добавили уточнение: «Сад-Палисад, луковый расклад». Участие в празднике мог принять любой. Нужно было только соблюдать предложенные организаторами правила.

Все действо сосредоточили на территории бывшей усадьбы купцов Байбаковых — сейчас здесь Музей купеческого быта. У входа нас — участников проекта Музея-заповедника «Куликово поле» и кафедры журналистики ТулГУ #coolpolepress — встретила красавица — луковая королева, с которой наперебой фотографировались не только дети, но и взрослые. У нее, кстати, была особая миссия, но об этом немного позже. На отдельном участке расположились заранее подготовленные «теремки» — палатки для конкурсантов.

В этом году в конкурсе на лучшее блюдо из главного овоща фестиваля — лука принимали участие повара из детских садов Кимовска и Епифани. Фестиваль — это как раз тот момент, когда с детсадовскими поварами можно поговорить об искусстве приготовления блюд из самых обычных продуктов. Шефы с большим удовольствием рассказывали о своих выставочных изделиях, делились рецептами и секретами их приготовления. Оценивали блюда не только члены жюри, но и гости праздника. Гости голосовали за блюдо фишками-жетонами, которые приобретали заранее. Отведал угощение, понравилось оно тебе — заплати за него фишкой. Тот детский сад, который фишек собрал больше всех — молодец и победитель. Впрочем, молодцами оказались все участники.

Каждый стол ломится от пирожков и булочек, блинчиков, колечек из лука и других вкусностей. Участники старались удивить не только съестным, но и сервировкой стола. Например, гости могли попить чай из маленьких самоваров, полюбоваться на поделки, выполненные руками детей.

Епифанский детский сад № 10:

— Мы представляем луковое застолье, как у нас говорится, «луковый рай». Здесь у нас булочки, пирожки, оладьи и все это с использованием лука. Предлагаем специальный травяной чай. В зависимости от предпочтений есть и постные блюда, и скоромные, с использованием яйца и кефира. А вот луковый пирог — всему голова. Надеемся на положительные эмоции, новые встречи и будем рады, если наши блюда понравятся. Так как живем в Епифани, то рады, что сегодня приехало столько гостей, для нас они не соперники, а друзья.

Кимовский детский сад № 14:

— Это для нас не первая ярмарка, так что участие в таком весеннем мероприятии — уже традиция. Рекомендуем блюдо «Луковое лукошко». Для его приготовления нужен лук, грибы, куриное мясо, помидоры. Начинка из курицы и грибов, сверху — помидор и лучок. Для тех, кто не очень любит лук, есть заливное из рыбы. А вот здесь у нас, как вы видите, луковая семейка — эти поделки делали наши воспитанники. В пути мы немного задержались, так что не успели еще побывать на площади, но обязательно посетим ярмарку. И, конечно, надеемся на победу.

Кимовский детский сад № 8:

— Тематика в этом году луковая, поэтому все сделано из лука. У нас есть пирожки с луком и соусом, луковые колечки, блинчики. Расскажем вам, как сделать цветок из свежего лука: головку нужно красиво разрезать на дольки, опустить в воду, заранее добавить в нее свеклу, получится луковый цветок нежно-розового оттенка. В воде постепенно он распускается. От праздника ждем весеннего настроения и, конечно же, надеемся на победу!

Кимовский детский сад № 1:

— Коронное блюдо нашего стола — это луково-сырный пирог. Приготовлен он из песочного теста, обычно оно сладкое, но мы сегодня обошлись без сахара. На основу пирога укладывают слоями сыр, а затем лук, закрывают слои тестом. Сверху — посыпка из мака. У нас есть еще пирог из зеленого лука, множество пирожков и блинчиков. Мы в первый раз участвуем в таком конкурсе, очень порадовала обстановка — доброжелательная и творческая. Успели познакомиться с коллегами. Обязательно прогуляемся по площади, где шумит весенняя ярмарка, и посетим музей.

Кимовский детский сад № 15:

— Наша тема — «Укропно-луковое восхищение». Представляем пирожки с начинкой «лук-укроп». В основном все тесто постное, специально для тех, кто сейчас держит пост. Мы уже успели получить много хороших впечатлений, обменяться опытом с коллегами. Как вы, наверное, заметили, у нас стол сервирован в народных традициях, приглашаем попробовать наши вкусные пирожки и выпить свежего чаю.

Кимовский детский сад № 6:

— Мы представляем свою луковую компанию, блюда под общим названием «Лук-лучок. Золотой бочок». Дети сделали поделки специально к празднику, а наши знаменитые повара приготовили угощения. Например, у нас есть очень вкусные слоечки с кунжутом, семечками льна. Здесь у нас и луковая хризантема, сделать ее довольно просто: луковица надрезается так, чтобы получилось много лепестков, и опускается в раскаленное масло. Поделились опытом с коллегами и сами его получили, надеемся на победу.

Те, кто приехал на фестиваль, от теремков не отходили до тех пор, пока луковые блюда не были съедены подчистую. Но луковая тематика была повсюду — стрельба из лука луком по мишеням-луковицам, изготовление брошки-луковицы, мастер-класс по посадке лука — совместить приятное с полезным удалось всем.

Со счетом в двадцать семь жетонов победила команда работников детского сада № 8 города Кимовска, с чем мы их и поздравляем! И немного завидуем детям, для которых завтраки, обеды и ужины готовят такие замечательные специалисты.

Лилия Глухова, студентка 3 курса кафедры журналистики ТулГУ, в прошлом — воспитанница детского сада № 8 Кимовска. Фото автора.