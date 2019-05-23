Поле. Май. Фестиваль

Вы были на «Былине»? Мы — да! Для совместного проекта Музея-заповедника «Куликово поле» и кафедры журналистики ТулГУ #coolpolepress это уже третий фестиваль. Можно сказать, юбилейный.

«Былину», фестиваль народных традиций, Музей-заповедник «Куликово поле» играет в День музеев. В село Монастырщино, где расположен музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы, собираются детские фольклорные и хореографические коллективы. На этот раз — из Рязани, Тульской и Московской областей. Программа праздника, которому уже 11 лет, насыщенная: флешмобы, исторические квесты, приготовление ухи, народные игры, мастерские ремесел. Главное в программе — конкурс вокалистов «Травень» и хореографический конкурс «Грядуница». Для каждого конкурса — своя сцена. Вокруг них и кипит — палящее солнце подогревает всех — фестивальная жизнь, в которую мы окунаемся с головой.

Итак, к девяти часам утра наша группа уже была на фестивальной площадке. Первое впечатление: солнце, цветущая сирень, не умолкающие даже днем соловьи. Повсюду — дети, маленькие, лет десяти, и постарше, 13−14-летние. Осваивают фестивальное пространство — фотографируются, пытаются звонить в колокола на звоннице, изучают программу. Некоторые уже готовятся к конкурсам: переодеваются в сценические костюмы, гримируются, девочки плетут косы. За несколько минут зеленая поляна стала пестрой: участники высыпали на нее в народных костюмах. Кто-то начал репетиции на сценах, кто-то помчался на мастер-классы, чтобы успеть все попробовать. Попробовать можно было многое: научиться наносить рисунок на ткань, метать копья-сулицы, сражаться на мечах, работать на ткацком станке, писать вязью, варить уху, печь блины на пеньках, кататься в бричке…

Самое ожидаемое событие фестиваля — хореографический и вокальный конкурсы. Участники — а им от 9 до 15 лет — получают возможность проявить себя и показать все свои таланты. Тема — народное творчество, так скромно сейчас представленное на больших творческих фестивалях. Поэтому интерес к конкурсу большой: сцены «Былины» — центры праздника, здесь больше всего народу.

Коллектив «Искорка», г. Богородицк:

— Руководитель нашего коллектива Дарья Александровна Козлова. Сегодня выступают 3−4 классы нашей школы искусств. В этом фестивале участвуем впервые, а так постоянно выступаем на различных конкурсах и уже успели добиться результатов. Впечатления очень хорошие, обязательно побываем в музее после выступления.

Надежда Домничева, народный хореографический коллектив «Надежда», п. Бородинский, Киреевский район:

— Приезжаем сюда уже в третий раз, и нам здесь очень нравится, всегда так много детей. Когда участвовали в первый раз, получали звание «Лауреат» и премию. В прошлом году премии нам не досталось, надеемся, что в этом году получится занять призовое место. А вообще, постоянно участвуем в подобных конкурсах. Пока только зарегистрировались, ждем своего выступления. Детям здесь всегда интересно, особенно ждут игру «Щит предков», но будем проходить все станции. Потом заедем в музей.

Нелли Сысоева г. Новомосковск, Центр традиционной народной культуры:

— Сегодня на сцену выйдут наши дети 9−12 лет с вокальной программой, они на этом фестивали впервые. Но раньше мы уже участвовали в «Былине», получали звание «лауреат», выступали и в других конкурсах. Впечатления самые яркие: и погода радует, природа здесь очень красивая. Конечно, побываем на всех площадках, сходим в музей.

Детская школа искусств № 5, пос. Скуратово, Тула:

— Для нас это уже четвертый выезд, выступать будут и старшие, и младшие коллективы. Постоянно бываем на подобных мероприятиях. Были и в Орле, и в Санкт-Петербурге. Всегда остаемся довольны фестивалем, много очень талантливых участников, с которыми приятно соревноваться. После конкурса будем гулять и наслаждаться красивыми видами.

Танцевальный коллектив «Иллюзия», г. Донской, Тульская область:

— Это уже не первый наш фестиваль, приезжаем сюда в третий раз. В прошлые годы становились лауреатами. За 15 лет существования ансамбля где только не побывали. Здесь очень нравится: открытый воздух и природа, все как-то по-особенному. Впечатления незабываемые.

Конкурс начинается. Зрители у обеих сцен активно «болеют»: не только бурно аплодируют, но и подпевают, а то и приплясывают. Оно и понятно — народные мотивы настолько заводные, что усидеть трудно. Да и знают, а если не знают, то схватывают их почти все сразу. Похоже, ни один коллектив не остался без поклонников.

Жюри — в этом году в его составе специалисты из Курска — просмотрели и прослушали более 90 выступлений. Всего же около 600 детей пели и плясали на площадках фестиваля.

Елизавета Цветкова, член жюри конкурса «Травень», старший научный сотрудник ОБУК «Курский Дом народного творчества» г. Курска, кандидат искусствоведения:

— В первую очередь мы оцениваем вокальные данные ребенка, то, как он чувствует музыку. Удивляет, как преподаватели точно подбирают песню каждому из учеников. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки, яркие костюмы, эстетику выступлений. Можно прочувствовать народную культуру и то, как ее выражают участники.

Михайлова Юлия, член жюри конкурса «Грядуница», сотрудник отдела народного творчества Курского областного Дома народного творчества:

— Впечатления от выступлений самые приятные, дети очень стараются и уровень высокий. Поражает красота и колоритность номеров, чувствуется народная культура.

Жарко. Но в участниках будто двигатель работает — сбегая со сцены, они растворяются в пестром действе фестиваля: режутся в городки и сколачивают скворечники, бегут к Непрядве, чтобы покататься в лодках, запускают воздушных змеев.

Собирает самых стойких общий флешмоб. Между двух сцен в танце прошлись более 60 человек! Знатоки фестиваля утверждают — это один из рекордов «Былины».

А лауреатами «Былины» - 2019 стали:

В сольном пении — Кристина Мехоношина, Мария Боровкова, Екатерина Давыдова, Ксения Чечёткина.

Номинация «Фольклорный ансамбль» — дуэт Владимир Ратке и Ирина Бутко; детский фольклорный ансамбль «Околица».

Номинация «Хореография» — народный хореографический коллектив «Веселая компания», ансамбль танца «Дети солнца».

Лилия Глухова, студентка 3 курса кафедры журналистики ТулГУ.

Фото Анастасии Пановой и Софьи Мининой, студенток 3 курса кафедры журналистики ТулГУ.