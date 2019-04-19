Знания без границ

Радостные улыбки, шутки и смех сопровождают нас всю короткую поездку на ярко раскрашенном автобусе. На его оранжевых боках — надпись: «Равные возможности для всех». А едем мы от Центра приема посетителей к дверям Музея Куликовской битвы. Это всего метров триста. Обычные посетители этот путь проделывают всегда пешком.

В просторном автобусе — компания совершенно разных людей: колясочники, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, волонтеры, им помогающие. Кто-то нетерпеливо стучит тростью по полу, кто-то копается в карманах инвалидной коляски, проверяя все ли важные вещи на месте, кто-то бурно обсуждает с товарищами, что увидит в музее. Волонтеры распределяют обязанности. Все попутно с любопытством разглядывают пейзаж за окном и сетуют на погоду. Дождь в Моховом зарядил с утра.

Так началась совместная экскурсия в Музей Куликовской битвы представителей волонтерской организации «МОГУ!» и студентов — участников проекта Музея-заповедника «Куликово поле» и кафедры журналистики ТулГУ #coolpolepress. «МОГУ!» помогает людям с ограниченными возможностями отстаивать свои права, а также устраивает для них различные концерты и экскурсии, чтобы каждый человек с проблемами здоровья мог найти себе единомышленников и друзей, уверенно чувствовать себя в разных ситуациях.

Объезжаем здание музея, похожее на курган, оказываемся у самого входа в экспозицию. Из-за сильного дождя выход группы из автобуса походит на сложную военную операцию. Волонтер помогает выйти одному, потом второму и так далее. Только слаженная работа помогает быстро и без происшествий действовать в таких экстремальных условиях. Грунт скрипит под колесами колясок, костыли скользят по мокрым каменным дорожкам. Внутри, надеемся, музей будет более дружелюбен.

Широкие двери гостеприимно распахнуты: коляска в них проходит с запасом. Никаких порогов. Нас встречает экскурсовод. Здешние экскурсоводы проходят специальную подготовку, чтобы работать с людьми с инвалидностью. Специальная подготовка включает в себя психологические тренинги, которые помогают музейщику лучше понимать группу, а также поддерживать особый «ритм», который не позволит экскурсантам утомиться. Путешествие по экспозиции длится два часа, за это время нужно освоить пространство двух этажей — спуститься с первого на минус первый и подняться обратно. Для этого здесь есть лифт и подъемник для инвалидных колясок.

Я, как и гости музея, в Музее Куликовской битвы впервые. Впечатления — восторг! Каждый зал разбивает представления о классической музейной экспозиции с витринами. Пространства похожи на отсеки космического корабля, будто бы только что сошедшего со страниц Sci-Fi-литературы или фильмов вроде «Стартрека» или «Звездных войн»: дизайн в лучших традициях постмодерна, интерактивные доски с 3D-моделями экспонатов, залы с объемным звуком и разного рода интерактивами. Например, здесь можно потрогать реплики древних монет, «рассмотреть» руками карты и картины, примерить по руке реконструкции средневекового оружия, услышать Дмитрия Донского и Мамая, пройти квест. Но удивительнее всего, что каждый элемент музея адаптирован под потребности людей с различными проблемами здоровья. Но это оцениваешь не сразу, а по мере погружения в экспозицию.

Витрины расположены так, что человек на коляске может без проблем все рассмотреть, надписи переведены на шрифт Брайля, есть аудио-описание. Да даже аттракцион, где нужно стрелять из луков (их два — побольше и поменьше), предварительно натянув тетиву, имеет подъезд для колясок! Помимо этого, есть много лавочек для отдыха, все они оснащены интерактивными планшетами. Музейные пространства очень обширные и каждый может устать, впитывая знания, но особенно это удобно для пожилых людей. А еще можно передохнуть, посмотрев тематические видеофрагменты в камерных просмотровых залах: просто зашел за угол — а там диванчик и кино! Продуман ритм перемещения по музею — после неспешного прохода по залам первого этажа нужно спуститься «под гору» — многоярусный пандус направит и поддержит уставшего музейного путника. И этот жест гостеприимства архитекторов и музейщиков оцениваешь в полной мере, когда чувствуешь, что для колясочников спуск не стал проблемой.

Впечатляет не только сама доступность среды, но и подход к разного рода деталям: подъехать, потрогать, почувствовать материал, из которого сделан экспонат. Ощутить себя не просто экскурсантом. Воином. Археологом. Исследователем. Ведь важно не только создать благоприятные условия для различных категорий посетителей, но вызвать у них эмоциональный отклик.

Вот бойкий светловолосый коротко стриженый мальчуган в инвалидной коляске просит подкатить его к витрине с боевыми доспехами. Оно и понятно — мальчишкам оружие будет интересно всегда. Говорить он почти не может, но каждый понравившийся экспонат оценивает громким смехом и аплодисментами. И эта оценка ясна и понятна и его товарищам, и музейщикам.

Руководитель «МОГУ!» Артем Муницын, он тоже передвигается в инвалидной коляске, рассказывает: «Я был здесь на экскурсии два года назад. Потом подумал, что нужно привезти и ребят, но музей сам предложил эту идею. На мой взгляд, многим музеям России стоит брать пример с Куликова поля — это правильный образец музея с доступной средой».

Артем всю экскурсию не расстается с камерой и снимает всех и вся. Это материал для личного ютуб-канала. В нем молодой человек рассказывает о своих путешествиях и о том, как встречают в разных местах людей с ограниченными возможностями здоровья. Но называть свое творчество блогом Артем стесняется, поясняет, что подписчиков пока мало. А зря — хорошее дело делает!

Удобный лифт — он открывается в обе стороны — помог нам быстро перебраться не только с этажа на этаж, но из одного корпуса музея в другой не выходя на улицу. Самые смелые поднялись на открытую смотровую площадку. К ней, кстати, с улицы ведет удобный пандус. Если бы не дождь, мы бы им воспользовались, прошлись и прокатились по дорожкам этнографической деревни Моховое.

Как бы сильно не кричали консервативно настроенные люди о вреде высоких технологий и разного рода электронных девайсов, уже сейчас понятно, что за этим будущее. И если одному технологии помогают убить время за игрой, то другим они помогают постигать науку, преодолевать трудности и смотреть на мир под различными углами. Музей-заповедник «Куликово поле» тому пример.

Это заставляет задуматься о том, насколько по-разному можно распорядиться одним и тем же потенциалом. Ведь даже асфальтовые дорожки можно по-разному прокладывать, учитывая возможности посетителей.

Главное, грамотно использовать ресурсы.

Дмитрий Шестопалов, студент 3 курса кафедры журналистики ТулГУ

Фото Анастасии Пановой, студентки 3 курса кафедры журналистики ТулГУ