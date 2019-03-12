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Выбираем «Миссис Тула - 2019»

Выбираем «Миссис Тула - 2019»

21 марта в Тульской областной филармонии состоится финальное шоу конкурса элегантности и таланта для замужних женщин имеющих детей «Миссис Тула 2019»,  организованный модельным агентством Linda, при поддержке Министерства культуры Тульской области.

Ежегодный областной конкурс «Миссис Тула 2019» проводится в нашем регионе уже восьмой раз и является региональным отборочным туром Всероссийского конкурса «Миссис Россия International».

14 очаровательных талантливых женщин со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International».

Конкурс традиционно будет состоять из четырех выходов: представление, выход с семьей, творческий конкурс и выход в вечерних платьях.  

У нас есть возможность выбрать свою миссис. Голосуйте за понравившуюся участницу.

Девушка, которая получит больше всего лайков, станет обладательницей титула «Миссис «Слобода», диплома и подарка от нашей редакции. 

Голосование продлится до 12:00 21 марта.

Начало мероприятия в 18:30. Билеты в кассе Филармонии.

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 18:55 +2

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