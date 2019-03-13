Итоги фотоконкурса «Вид сверху»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Вид сверху».
Первое место завоевал кадр от Magel, он набрал 48 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов занял кадр от Попрыгун Он набрал 45 голосов.
Ну, а третье место и 42 голоса получило фото от sementsova05.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!