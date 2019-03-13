Итоги фотоконкурса «Вид сверху»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Вид сверху».

Первое место завоевал кадр от Magel, он набрал 48 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов занял кадр от Попрыгун Он набрал 45 голосов.

Ну, а третье место и 42 голоса получило фото от sementsova05. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!