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Итоги 15 декабря: две стороны одного Маркса и Синяков на Первом

Итоги 15 декабря: две стороны одного Маркса и Синяков на Первом

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости четверга, 15 декабря

Сегодня движение по улицам Кирова и Карла Маркса стало двусторонним, что вызвало у туляков большую неразбериху

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С улицы Вильямса пропали праздничные фигуры оленей

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Прояснилась ситуация с задержанием экс-чиновника областного правительства Максима Семиохина — его подозревают в хранении и распространении детской порнографии

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Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с ежегодным Посланием к депутатам областной Думы и жителям региона. Ключевые моменты выступления губернатора отразили в нашем репортаже

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О погоде: в последний рабочий день будет до -15 градусов, облачно

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Владимир Синяков достиг федерального уровня известности — сюжет про тульского водителя показали по Первому каналу

 


Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

 

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Автор: РС, 15 декабря, в 21:37 +1
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