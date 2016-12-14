Итоги 14 декабря: собянинские трамваи и синий-синий иней
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 14 декабря
Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ уже превышен
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Коварная пенсионерка из Советска украла у 12-летнего мальчика планшет, который тот положил в камеру хранения супермаркета
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Тульские дороги станут безопаснее. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Туле объявлены планы на 2017 год, узнать о них можно здесь
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"Собянинские" трамваи уже застучали на тульских путях по двум маршрутам
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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
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О погоде: Завтра -10, облачно
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А сегодня утром погода порадовала нас, осыпав город инеем. Платоновский и Центральный парки во всем их великолепии в нашей фотогалерее
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)
Какая новость самая интересная?