Итоги 16 декабря: штраф за отписку и возвращение 31-й маршрутки

Добрый вечер, друзья!



Представляем главные новости пятницы, 16 декабря



31-я маршрутка возвращается на следующей неделе по просьбам жителей Плеханово

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Где в Туле можно ожидать новогодних фейерверков, узнаете здесь

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Главу администрации Чернского района оштрафовали за отписку

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Новомосковского педофила, развратившего собственную дочь, освободили от тюремного срока

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О погоде: На выходных будет тепло и снежно

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D'n'B в Стечкине, забег Дедов Морозов в Центральном парке и еще много интересных событий уик-энда в нашем обзоре

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Для тех, кто на одной ноге с коньками, лыжами и сноубордом, подготовили обзор трасс, полян и катков





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