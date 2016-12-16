Итоги 16 декабря: штраф за отписку и возвращение 31-й маршрутки
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости пятницы, 16 декабря
31-я маршрутка возвращается на следующей неделе по просьбам жителей Плеханово
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Где в Туле можно ожидать новогодних фейерверков, узнаете здесь
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Главу администрации Чернского района оштрафовали за отписку
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Новомосковского педофила, развратившего собственную дочь, освободили от тюремного срока
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О погоде: На выходных будет тепло и снежно
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D'n'B в Стечкине, забег Дедов Морозов в Центральном парке и еще много интересных событий уик-энда в нашем обзоре
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Для тех, кто на одной ноге с коньками, лыжами и сноубордом, подготовили обзор трасс, полян и катков
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