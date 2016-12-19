блоги
блоги
Регистрация
Итоги дня
Итоги дня: боярышник-убийца и тульские дороги

Итоги дня: боярышник-убийца и тульские дороги

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости понедельника, 19 декабря

У туляков еще есть возможность взять ипотеку с господдержкой

***
Отжиг дня: после жалоб от жителей в адрес губернатора глава Куркинского района лично расчистил деревню Казинка от снега

***

С сегодняшнего дня движение по улице Осташева стало двусторонним

***
Мы придумали тест для тех, кто запутался в многочисленных переменах организации движения в Туле — обязательно пройдите, заодно восполните возможные пробелы

***

Закрываем тему планами на дорожный ремонт в 2017-ом 

***

О погоде: во вторник днем -6 градусов, а уже ночью все -15.

***
На фоне трагических событий в Иркутске "Боярышник" предложили изъять из розничной продажи
 

Мы пережили этот понедельник!
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

 

Опрос

Какая новость самая интересная?

Автор: РС, 19 декабря, в 22:39 0
Итоги 20 декабря: улица Андрея Карлова и 12 часов на алкоголь
Итоги 20 декабря: улица Андрея Карлова и 12 часов на алкоголь
Итоги 16 декабря: штраф за отписку и возвращение 31-й маршрутки
Итоги 16 декабря: штраф за отписку и возвращение 31-й маршрутки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика