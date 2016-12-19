Итоги дня: боярышник-убийца и тульские дороги
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости понедельника, 19 декабря
У туляков еще есть возможность взять ипотеку с господдержкой
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Отжиг дня: после жалоб от жителей в адрес губернатора глава Куркинского района лично расчистил деревню Казинка от снега
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С сегодняшнего дня движение по улице Осташева стало двусторонним
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Мы придумали тест для тех, кто запутался в многочисленных переменах организации движения в Туле — обязательно пройдите, заодно восполните возможные пробелы
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Закрываем тему планами на дорожный ремонт в 2017-ом
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О погоде: во вторник днем -6 градусов, а уже ночью все -15.
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На фоне трагических событий в Иркутске "Боярышник" предложили изъять из розничной продажи
Мы пережили этот понедельник!
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)
Какая новость самая интересная?