Итоги дня: боярышник-убийца и тульские дороги

Добрый вечер, друзья!



Представляем главные новости понедельника, 19 декабря



У туляков еще есть возможность взять ипотеку с господдержкой

***

Отжиг дня: после жалоб от жителей в адрес губернатора глава Куркинского района лично расчистил деревню Казинка от снега

***

С сегодняшнего дня движение по улице Осташева стало двусторонним

***

Мы придумали тест для тех, кто запутался в многочисленных переменах организации движения в Туле — обязательно пройдите, заодно восполните возможные пробелы

***

Закрываем тему планами на дорожный ремонт в 2017-ом

***

О погоде: во вторник днем -6 градусов, а уже ночью все -15.

***

На фоне трагических событий в Иркутске "Боярышник" предложили изъять из розничной продажи



Мы пережили этот понедельник!

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

Опрос

Какая новость самая интересная?