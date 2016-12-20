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Итоги дня
Итоги 20 декабря: улица Андрея Карлова и 12 часов на алкоголь

Итоги 20 декабря: улица Андрея Карлова и 12 часов на алкоголь

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости морозного вторника, 20 декабря

В Туле растет число заболевших гриппом и ОРВИ

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В Новомосковске водителя настиг сердечный приступ прямо во время движения автомобиля 

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Опубликован рейтинг тульских управляющих компаний, подводящий итог их работы за 2016 год. Рейтинг можно посмотреть здесь

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Неописуемый восторг у наших читателей и подписчиков сегодня вызвала новость об изменении правил продажи алкоголя в Тульской области

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Ближайшая ночь будет холодной, а уже завтра утром нас ждет потепление 

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Анкаре переименуют улицу в честь погибшего российского посла Андрея Карлова

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 У "Яндекса" получился совершенно неожиданный лидер рейтинга самых популярных новогодних подарков среди россиян

Уже выбрали, что подарить близким?

Не ночных кошмаров ради, а забавы для: фотографии странных рыб от мурманского моряка

Официально приглашаем автора поснимать дно Воронки в районе КМЗ

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

 

 

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Автор: РС, 20 декабря, в 21:48 +2
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