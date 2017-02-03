Тульские водители под прицелом радаров: треног на дорогах станет больше

Об увеличении числа передвижных радаров фото- и видеофиксации рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Передвижных фото- и видеорадаров (в народе — треноги) на тульских дорогах станет больше. О перспективах их использования в рамках пресс-конференции рассказал Родион Дудник.

Чиновник отметил: как только в регионе начали использовать стационарные и переносные устройства фото- и видеофиксации, количество нарушений правил дорожного движения сократилось. Об этом говорит и тульское УГИБДД.

Сейчас на дорогах в Тульской области работает 90 стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации и 22 переносных.

– Мы будем только увеличивать их количество! — сказал Дудник.

Благодаря треногам было наложено штрафов на сумму 1,2 млн рублей. В бюджет области поступило 717,3 млн рублей.