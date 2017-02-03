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Тульские водители под прицелом радаров: треног на дорогах станет больше

Тульские водители под прицелом радаров: треног на дорогах станет больше

Об увеличении числа передвижных радаров фото- и видеофиксации рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Передвижных фото- и видеорадаров (в народе — треноги) на тульских дорогах станет больше. О перспективах их использования в рамках пресс-конференции рассказал Родион Дудник.

Чиновник отметил: как только в регионе начали использовать стационарные и переносные устройства фото- и видеофиксации, количество нарушений правил дорожного движения сократилось. Об этом говорит и тульское УГИБДД.

Сейчас на дорогах в Тульской области работает 90 стационарных  комплексов автоматической фото- и видеофиксации и 22 переносных.

– Мы будем только увеличивать их количество! — сказал Дудник.

Благодаря треногам было наложено штрафов на сумму 1,2 млн рублей. В бюджет области поступило 717,3 млн рублей.

Не в курсе, что такое треноги? Почитайте специальный материал Myslo «5 вопросов о треногах на тульских дорогах».

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:48 +4
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