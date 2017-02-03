Тульская учительница рассказала, почему начала сниматься в порно

Фото из личного архива Евы Бергер.

В 24 года тульская учительница литературы по имени Надя уехала в Будапешт и, взяв псевдоним Ева Бергер, начала сниматься в самых жестких порнофильмах. А 2 февраля она дала большое интервью изданию «Сноб», в котором рассказала о насилии, одиночестве, дискриминации, проституции и о том, почему мечтает стать журналистом.

«Я училась в Туле, в совковом педвузе, после педа поступила в Институт русского театра и подрабатывала в массовках и фотосессиях. Там гример предложил подработку на таких же съемках, только надо было сниматься обнаженной, и я согласилась», – рассказала Ева на вопрос, как она попала в порноиндустрию.

Впрочем, в этой работе педагогическое образование Бергер не пригодилось, зато помогает в жизни:

«У меня есть мозги, я их иногда чувствую. Были мысли вернуться к преподаванию литературы, но современная российская школа — это такой совок. Она в России скорее губит личность, чем развивает», – уверена актриса.

Она рассказала, что у многих российских порноактрис проблемы с семьями: их не принимают, выгоняют из дома или ставят жесткие ультиматумы. Личную жизнь порноактеру построить можно, но только если вы оба одинаково адекватны или одинаково неадекватны.

Ева-Надя долго скрывала от мамы специфику своей работы, но та увидела в ее телефоне неоднозначные фото. В результате не разговаривали несколько месяцев и общались исключительно письмами.

«Мама писала, что отрекается от меня».

Но позднее мать снова начала разговаривать с Евой, и больше эту тему они не поднимали.

По словам Евы Бергер, порно — работа для социофобов: там не нужно общаться с людьми. Актрисы видят друг в друге конкуренток, да и говорить им особо не о чем. Да и образованных людей в этой сфере мало.

«Я пришла в бизнес достаточно поздно, мне было 24. А в порно сейчас мода на тинейджеров, узкобедрых, с маленькой грудью. Агенты набирают девочек, которые только закончили школу. Очень сложно вернуться обратно. У тебя деньги появляются, зачем тебе учиться?» – рассказывает Ева.

Бергер уверена, что в эту сферу уходят не ради богатства. На самом деле в порно нет больших денег, утверждает она, это стереотип. Плюс это физически и психически тяжелая работа.

Основная причина ухода в порно — социально-психологическая. У кого-то это бунт против системы, у кого-то — эксгибиционизм, поиск себя, уход из социума.

При этом Ева напоминает, что все происходящее на экране далеко от реальности. И хотя порой происходящее на съемочной площадке выглядит натурально, на самом деле среди актеров и актрис исчезающе мало тех, кому это на самом деле нравится.

«После жестких сцен с Вудманом и Рокко я болезненно воспринимаю в сексе любую попытку доминирования мужчины надо мной. Я понимаю, что это форма игры, как и в моих фильмах, но я воспринимаю это как реальность. Я уже не могу сниматься в жестком порно», – рассказала Ева.

Но, по ее словам, хотя на выходе получается «мужской» фильм, в котором игнорируются женские удовольствия, если смотреть на порно изнутри, то это женский бизнес. Женщине платят в два раза больше, на слуху в основном имена порноактрис, актриса выбирает условия, в которых она будет сниматься.

К мужчинам отношение хуже, их не спрашивают, больно им или нет.

Хотя Ева пока не намерена бросать карьеру в области взрослых фильмов (разве что после того, как снимется у Brazzers), у нее есть цели и планы на более далекую перспективу.

«Мне хочется писать о том, что я вижу, ближе подойти к людям. Наверное, у меня есть желание социализироваться. В последнее время посыпалась масса предложений: Первый канал пригласил на шоу «Давай поженимся!», НТВ звали на передачу о скандалах. Разумеется, я отказалась. Я в поиске чего-то для мозгов. Мечтаю писать мемуары и править миром. При хорошем раскладе у меня будет семья. При не слишком хорошем — пойду в политику», – говорит она.