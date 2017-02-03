Уголовное дело элитного тульского сутенера отправлено в суд

Уголовное дело 47-летнего жителя Тулы, который обвиняется в вовлечении и организации занятия проституцией, направлено в суд. Об этом сегодня Myslo сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина, работая в сфере модельного бизнеса, на кастингах встречался с девушками и предлагал им быстро и легко заработать по-крупному. А когда те соглашались, рассказывал об условиях подбора и доставки клиентов и выборе удобного времени работы.

По версии следствия, мужчина на кастингах подбирал и девушек от 20 до 27 лет для занятий проституцией. В ходе различных конкурсов красоты и показов сутенер демонстрировал своим клиентам «живой товар».

Обвиняемый принимал на мобильный телефон заказы, оговаривал условия оказания услуг и привозил девушек по указанным адресам.

Клиенты выплачивали обвиняемому из расчёта 15 тысяч рублей за один час услуг. 30% от полученной суммы он брал себе.

– Максимальное наказание, предусмотренное законодательством по указанным статьям, составляет 3 и 5 лет лишения свободы соответственно, – уточнили в пресс-службе УМВД.

Детали уголовного дела выясняли сотрудники подразделения дознания отдела полиции «Советский».

Myslo стало известно, что речь идет о 47-летнем Валерии Моторине, человеке известном в тульском модельном бизнесе. Некоторое время назад он работал директором одного из агентств.

Подозреваемый много лет занимался сутенёрством и сформировал круг постоянных клиентов. Полиция занималась его разработкой около года и за это время «накопала» достаточно подтверждений незаконной деятельности. Всё это фиксировалось на видео.

Обычно оперативные мероприятия такого характера проводятся следующим образом: сотрудники полиции «заказывают девочек» у фигуранта, а затем, когда он привозит «товар» и получает деньги, его задерживают с поличным. На последней такой операции Моторина и задержали.