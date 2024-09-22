Водолеям стоит поберечь свои денежки, а Девам - поскорее избавиться от ревности

Овен (21.03−20.04): Хорошие времена не могут длиться вечно. И сейчас предстоит пройти проверку на прочность, способность держать удар и сделать все возможное для сохранения стабильности. Не лучшее время для проявления активности. В понедельник нет ограничений, поторопитесь сделать то, что у вас на повестке. Неожиданные повороты событий благоприятны. С четверга и до конца недели занимайтесь текущими делами. Все, что произойдет, потребует от вас внимания, заботы и больших затрат сил. В сложных обстоятельствах есть возможность обрести новых друзей.

Про деньги. Во второй половине недели вероятно значительное улучшение материального положения. Похоже, вы сделаете много удачных покупок и приобретете качественные вещи.

Про любовь. Вы можете вдруг понять, что партнер вам лжет. Возможно, он увлечен кем-то еще и лишь играет роль, говорят слова любви вам. Пора вам снять розовые очки.

Про интим. Светила дают недвусмысленный совет не хранить все яйца в одной корзине. Сейчас не стоит сосредотачивать усилия на соблазнении какой-то одной персоны — лучше флиртуйте со всеми, причем понемногу, полегоньку и не спеша. Если вы только начали встречаться с потенциальным возлюбленным/возлюбленной, не торопитесь с переходом от платонической стадии к физиологической. В общем, подпекайте пресловутые яйца медленно и со вкусом.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 25.

Телец (21.04−21.05): Ваша выносливость, настойчивость и выдержка помогут не только вам, но и ближайшему окружению противостоять надвигающемся проблемам. Вы не утратите ни при каких обстоятельствах твердой почвы под ногами. Но опасность подстерегает вас в сфере чувств, где могут быть свои соблазны и иллюзии. Постарайтесь действовать рационально и с основными планами недели справиться до четверга. Выходные лучше провести дома, придерживаясь привычного ритма и распорядка жизни.

Про деньги. Главным объектом ваших забот на нынешней неделе может стать денежный вопрос. Работать придется много, зато ваши усилия окупятся в будущем. В среду вам вряд ли удасться договориться с партнерами.

Про любовь. Давно забытая любовь может снова возникнуть в поле зрения и нарушить ваш покой. Действуйте взвешенно и осторожно, не бросайтесь в этот омут. Выходные дни будут полны приятных встреч и сюрпризов.

Про интим. Раскройте шире глаза и внимательно приглядитесь к новым людям в вашем окружении. Звезды дают ясные указания, что среди них есть тот человек, который пылает к вам сжигающей его личность страстью. Не будьте слишком жестоки и дайте бедняге хоть какую-то надежду — иначе он/она совсем иссохнет, и тогда на него/нее уж точно никто не позарится. Зачем вам лишние угрызения совести?

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 29.

Близнецы (22.05−21.06): Вас может глубоко задеть какая-то информация, но старайтесь демонстрировать оптимизм, спокойствие — от вашего настроя во многом зависит ход дел в ближайшем окружении. Поездки планируйте только на первую половину недели. Вторая потребует от вас хорошей реакции на все происходящее. Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте окружающих на поиск креативных решений в преодолении трудностей. События этой недели обозначат для вас новые условия и группу поддержки, с которой вы начнете упорно и настойчиво двигаться к своим целям через пару недель.

Про деньги. Вы сможете придумать весьма плодотворную идею, которая принесет вам прибыль. Вам практически гарантирована немалая финансовая выгода. Вообще же на нынешней неделе успех в делах будет проявляться медленно. Зато надежно. И есть шанс, что надолго.

Про любовь. Вам понадобиться доброта и терпение, дарите бескорыстно любовь дорогому для вас человеку, и он ответит вам тем же. Наконец-то, все препятствия, которые мешали вам быть вместе, исчезнут.

Про интим. За острыми сексуальными ощущениями пора отправляться на улицу. Кто знает, где именно вы отыщете изюминку, которая сможет подсластить вашу интимную жизнь, или перчик, который сделает ее менее пресной? Стриптиз-бар, ночное шоу... Не ленитесь рыскать по городу — и уже в процессе поиска вы почувствуете нарастающее возбуждение.

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 23.

Рак (22.06−22.07): Вам придется испытать новый ритм жизни, когда все вокруг приходит в активное взаимодействие, а иногда — и столкновение. От взаимопонимания в деловом и личном партнерстве сейчас зависит многое. Инициативу в решении возникающих вопросов вы можете уступить, но реальные усилия по сохранению стабильности придется предпринимать, как всегда, вам. С четверга сосредоточьте внимание на семейных интересах и ценностях. Опека, повышенное внимание к членам семьи будут совсем не лишними. «Мой дом — моя крепость» — это, как никогда, актуально.

Про деньги. В понедельник вам может потребоваться крупная сумма денег, и вы ее найдете без проблем. В четверг или пятницу появиться возможность пополнить свой кошелек. Можете рассчитывать на премию.

Про любовь. Будут удачными романтические приключения, вы можете познать радость встреч, о которых могли прежде только мечтать. В воскресенье поговорите с партнером по душам.

Про интим. В ваш адрес проявляют знаки внимания все, кто ни попадя, кроме законных партнеров/партнерш. Безусловно, это очень обидно, поэтому вы имеете полное право приняться флиртовать направо и налево, совершенно не думая о последствиях своих действий. Они наступят попозже.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 25.

Лев (23.07−23.08): Пришло время раскрыть потенциал своих сил и способностей. Возможно, условия для самовыражения вас могут не совсем устраивать или вам придется взять на себя большую дополнительную нагрузку. Но именно сейчас формируются перспективы на длительный срок. Эта неделя и следующая — один из определяющих периодов в текущем году. Ищите союзников, объединяйте опыт. Не торопитесь ничего менять в личной жизни, цените то тепло, которое дарят вам близкие. Придерживайтесь привычного режима жизни, какие бы страсти ни бушевали вокруг.

Про деньги. На недостаток денег вам жаловаться не придется. Вероятны поступления на вашу карту во второй половине недели. В четверг готовьтесь работать сверхурочно.

Про любовь. На этой неделе вас могут ожидать приятные и не очень приятные сюрпризы. Похоже, вы будете готовы сделать серьезный шаг в своей личной жизни. Пришло время сказать да.

Про интим. На этой неделе не следует никуда торопиться. Да и не захочется. Вам имеет смысл заниматься лишь теми делами, которые доставляются вам удовольствие — и делать это подолгу и со вкусом. Пожалуй, пару дней можно вообще из постели не вылезать, если, конечно, ваш партнер/партнерша столь же вдумчиво относится к сексу и в состоянии время от времени организовать доставку в спальню напитков и легкой закуски.

Благоприятные дни: 23, 27; неблагоприятные: 24.

Дева (24.08−23.09): С основными планами на неделю постарайтесь справиться до четверга. Не расслабляйтесь, уплотняйте свой рабочий график. Неожиданные перемены на работе могут пойти вам на пользу, если не сейчас, то через некоторое время. Начиная с четверга могут произойти события, которые поставят вас перед выбором. Не исключены потери и расставания, но все происходящее сейчас открывает вам путь к новым возможностям. Если перемены затронут не вас, то не оставайтесь в стороне, помогайте другим справиться с трудностями. Посиделки с друзьями будут давать хорошую разрядку.

Про деньги. В среду есть вероятность получения премии или незапланированных денег. В четверг лучше отказаться от покупок, они могут разочаровать вас. Сейчас вполне подходящее время для улучшения жилищных условий.

Про любовь. Постарайтесь быть чуть сдержаннее в выражении эмоций, не дергайте любимого человека по пустякам, времени для встреч и свиданий вам вполне хватит. Избавьтесь от ревности.

Про интим. Созерцание обнаженной натуры возбудит вас обоих — как вас, так и вашего партнера/партнершу. Вот только где ее найти, если всю эротику вы уже сто раз пересмотрели? Смелее в поисках! Почему бы вам не позвонить знакомому художнику? У него наверняка найдется парочка симпатичных моделей, которые захотят вам попозировать.

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Встречи, события, перемены этой недели судьбоносны. Событиям лучше предоставить свободный ход, но не уходить в сторону от решения проблем. До четверга планируйте провести все важные встречи, оформить сделки и осуществить все то, что будет работать на вас какое-то время. После четверга занимайтесь только необходимыми делами, отложите крупные покупки и не затевайте преобразований в доме. В случае необходимости за советом и поддержкой можно обратиться к друзьям. Какая-то новая тема может объединить вас в это время.

Про деньги. Неделя будет успешна для переговоров, собеседований и смены работы. В конце недели возможен возврат старых долгов. Проекты, затеянные в эту пятницу, принесут прибыль.

Про любовь. Во вторник желательно не провоцировать любимого человека на конфликт, вам же не нужен бурный всплеск эмоций с его стороны. Среда — один из самых гармоничных дней, поэтому будет легко исправить свои прежние ошибки в отношениях.

Про интим. Вам судьба уготовила возможность попробовать себя в роли... педагога! Скорее всего, вам придется обучать вашего возлюбленного/возлюбленную целоваться! Даже если вы вместе какое-то время, вы всегда можете хитростью организовать уроки «дополнительного образования».

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша способность справляться с форс-мажорными обстоятельствами поможет выйти из событий этой недели победителем. Будьте внимательны, интуиция заранее даст подсказки, какие стороны жизни нуждаются в укреплении и более внимательном отношении. Опасна конфронтация с партнерами или конкурентами. Но полезно наводить мосты, находить взаимовыгодные интересы, особенно, с расчетом на перспективу. Сохраняйте элегантность и спокойствие, чувствуйте себя комфортно в любых ситуациях. Это необходимо не только вам, но и окружающим.

Про деньги. За ваш усердный труд вы вполне можете рассчитывать на вознаграждение. Вы станете настоящим профессионалом, ваш авторитет на работе возрастет. Начальство может предложить вам более солидную должность.

Про любовь. Разумный компромисс всегда полезен. Пришло время сказать «да» на предложение любимого человека. И это откроет новую страницу в ваших отношениях.

Про интим. Можно смело устраивать оргию, но только при одном условии: необходимо ограничить свою активность и предоставить партию первой скрипки своему избраннику. Если ваш возлюбленный/возлюбленная что-то вдруг начнет делать не так, то не кидайтесь на него/нее с упреками, а мягко подскажите, в чем он/она неправ/а.

Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя готовит вам испытания. Вы не сможете позволить себе роскошь свободно распоряжаться своим временем. События уплотняются и нужно будет принимать быстрые решения и нести груз дополнительных забот. В первой половине недели позаботьтесь о делах и интересах, которые вас связывают с зарубежными партнерами. С четверга возможны проблемы, которые займут все ваше время и внимание. Этот день является поворотным, и от него начинайте корректировать свои планы. Старайтесь сохранить командный дух в своем окружении.

Про деньги. Финансовое положение будет стабильным, если вы, конечно, не зациклитесь на посещении магазинов и не увлечетесь лотерей или ставками на спорт. Вам могут прибавить зарплату.

Про любовь. Постарайтесь понять друг друга, иначе вы можете просто погрязнуть в череде споров и претензий. Если ваш партнер вам действительно дорог, найдите общий язык.

Про интим. Для повышения своего либидо вам нынче нужно активно гулять и пить вино. Да-да, именно к кутежам призывают вас астрологические прогнозы — разумеется, в пределах разумного. Отличное время для проведения различных застолий с легким эротическим подтекстом и провоцирующих игр («бутылочка» и покер на раздевание — лишь малое количество из доступного). Во время самой близости постарайтесь максимально сократить время прелюдии, иначе после вина вас потянет не к соитию, а в объятия Морфея.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Козерог (22.12−20.01): Сконцентрируйтесь на том, что происходит вокруг. Эта неделя может перевернуть вашу жизнь и заставить проявить те качества, которых вы в себе не подозревали. В понедельник возможны неожиданные перемены, которые станут первыми сигналами предстоящих событий. Если в вашем подчинении есть люди, создайте атмосферу общности, но бремя ответственности сейчас придется полностью взять на себя. Кульминация в какой-то теме ожидается в четверг. Проверка чувств может привести к началу нового этапа не только в деловой, но и личной жизни.

Про деньги. В финансовом плане неделя достаточно стабильна, за исключением воскресенья, когда желательно не тратить много денег. Во вторник вы удачно выступите на совещании или конференции. В пятницу возможен выгодный контракт.

Про любовь. Пристальное внимание обратите на личную жизнь, вы уже устали от одиночества. Сейчас самое время найти кого-нибудь на сайте знакомств. Не бойтесь новых встреч.

Про интим. Козероги будут склонны ревновать всех ко всем и по малейшему пустяковому поводу. Если уж вы готовы выбросить вашего кота на улицу только потому, что он потерся о ноги зашедшей за солью соседки/соседа, то что говорить о вашем спутнике/спутнице жизни! Ведь тот/та из вежливости умудрился/лась эту самую соседку/соседа чмокнуть в щечку...

Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные: 24.

Водолей (21.01−19.02): В понедельник вы можете пуститься в импровизации, если почувствуете соответствующий настрой. Расширяйте сферу контактов, встречайтесь с разными людьми — в общении может родиться что-то интересное. В четверг проявите собранность и осторожность, по возможности исключите все ситуации риска. Не поддавайтесь на провокации конкурентов. Продолжайте увлеченно заниматься любимым делом, меняйте имидж, увлечения, но оставайтесь верны партнерам и друзьям. В случае необходимости идите на компромисс и спокойно наблюдайте за происходящим.

Про деньги. Не стоит спускать все деньги на развлечения и отдых, скоро вам могут понадобиться значительные суммы на учебу или развитие дела. Финансовая стабильность может быть нарушена из-за необдуманных трат.

Про любовь. Чаше улыбайтесь своему избраннику. Вторник и суббота — прекрасные дни, чтобы выкроить немного времени на общение в интимной обстановке.

Про интим. Язык жестов придумали в глубокой древности, а может быть, он даже родился сам. В любом случае, в ваших эротических похождениях он вам не раз пригодится. Включайте всю свою фантазию и воображение — и создавайте свои, новые жесты, означающие все то же древнее: «Я хочу тебя... Будь моим властелином/властительницей сегодня...»

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 24.

Рыбы (20.02−20.03): На этой неделе вам гарантированы неожиданные повороты и незабываемые впечатления. Но чтобы выдержать повышенную нагрузку, хорошо распланируйте основные дела недели. Все важные мероприятия осуществляйте до четверга. Имеет смысл заняться тем, что раньше вы игнорировали или на что не хватало времени. Со второй половины недели вы можете ощутить сильное давление со стороны начальства или партнеров. Ваше твердое «нет» имеет смысл в том случае, если вы уверены в своей правоте и у вас есть более актуальные дела. Если просят о помощи — не отказывайте.

Про деньги. В понедельник вероятны интересные предложения, но прежде чем их принять, необходимо все продумать. Лень и пассивность — ваши главные враги. Сейчас не время брать кредиты.

Про любовь. Постарайтесь не предъявлять завышенные требования к своему партнеру. Новый роман согреет вам душу, и это будут весьма перспективные отношения.

Про интим. Прямо по курсу наблюдается весна в душе, взрыв гормонов, всплеск сексуальности и прилив любви ко всему человечеству. Вдобавок ко всему судьба решила подарить Рыбам шанс испробовать себя в новой роли или новом качестве — однако при условии, что вы не побоитесь играть без правил. Забудьте о шаблонах и стереотипах — в конце концов, их сочиняют такие же люди, как и вы, а значит, вы вполне имеете право на разрыв шаблона или сочинение новых заповедей.

Благоприятные дни: 26, 29; неблагоприятные: 25.