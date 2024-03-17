Тельцам удастся укрепить свой авторитет, а Близнецов ждет страсть и романтика

Овен (21.03−20.04): Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Работа потребует быстрой реакции на события и факты и не принесет значительных результатов. Заботы всей недели могут быть сопряжены с неурядицами. Овны могут проявлять торопливость, излишнюю горячность. Многие их выводы и решения будут поспешными и повлекут за собой тяжелые последствия.

Про деньги. Ваше настроение могут омрачать определенные материальные трудности, которые будут подталкивать вас к жесткому планированию вашего бюджета. В среду поступит важная информация, а в пятницу можно рассчитывать на премию.

Про любовь. События на этой неделе будут развиваться непредсказуемо, поэтому в любой ситуации старайтесь гасить раздражение и ревность. Иначе можно потерять своего избранника.

Про интим. Звезды сулят вам повышенное внимание со стороны противоположного пола, однако у каждой стороны медали есть оборотная. Возможно, вас будут несусветно ревновать буквально «к каждому столбу», так что даже самые невинные попытки флирта рискуют закончиться сценами со стороны вашего спутника/спутницы жизни. Впрочем, почти любой скандал опять же можно перенести в сексуальное пространство, так что не печальтесь. Вы же профи во всем, что касается «высоких страстей и интриг»...

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 24.

Телец (21.04−21.05): Дела, которые появятся у Тельцов, окажутся не слишком обременительными. Следовательно, они не должны чувствовать себя измученными и уставшими в конце недели. Во второй половине недели может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с родственниками, установить взаимопонимание. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Тельцы могут стать на тропу критиканства. Многие из них будут способны геройски отстаивать какой-нибудь самый банальный идеал, но в то же время обрушат сокрушительную критику на любые проекты, рассчитанные на длительный срок.

Про деньги. В понедельник вы можете укрепить свой авторитет, но придется много работать и брать на себя ответственность. Среда грозит оказаться конфликтным днем, откажитесь от любых деловых бесед. Пятница, напротив, удачна для встреч и переговоров.

Про любовь. Личная жизнь в эти дни может оказаться достаточно противоречивой. Всплески страсти будут сопровождаться вспышками ревности и неожиданными конфликтами. Постарайтесь сгладить острые углы и ценить ваши отношения.

Про интим. Тельцы на этой неделе предпочитают не торопиться, тем более их любимые так и норовят немного их «помариновать». В общем, выдавайте своему ненаглядному/ненаглядной инструкцию и запасайтесь терпением.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 19.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно обострение чувственности, склонности к мистицизму. Возможно, Близнецов ожидают заблуждения и ошибки в поведении из-за неверного представления о сложившейся ситуации. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Близнецы должны быть готовы к тому, что общение со старшими членами семьи может испортить им настроение. Возможна несдержанность Близнецов в словах и эмоциях, беспощадность и бесцеремонность. Не исключены серьезные проблемы и в романтических отношениях.

Про деньги. Ваши старания будут вознаграждены соответствующим гонораром. Вы получите даже больше, чем ожидали. Вы будете довольны и своей работой, и своим коллективом, и даже начальством.

Про любовь. Во взаимоотношениях с любимым человеком вас на этой неделе ждет радость и приятные неожиданности. Вы ощутите вдохновение, романтику и страсть.

Про интим. На этой неделе одним из пикантных переживаний могут стать весьма откровенные объятия со своей половиной во всех людных местах, преимущественно общего пользования: в залах ожидания, на вокзалах и просто на остановках транспорта. Если вас подобная идея исключительно вдохновляет и воодушевляет, то позаботьтесь тогда уж и о безукоризненном внешнем виде «актеров» — иначе эротическая мелодрама грозит перерасти в комедию.

Благоприятные дни: 18, 22; неблагоприятные: 21.

Рак (22.06−22.07): Неделя благоприятна для финансовых сделок. Все дела так или иначе будут связаны с деньгами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Неделя посвящена объединению людей, благоприятна для зачатия, заключения брака. Вероятно восстановление отношений с бывшим супругом, другом, потерянными родственниками. Неделя откровений и открытий. Творческий подход может привести к раскрытию внутреннего потенциала.

Про деньги. Вы уже явно поймали удачу за хвост, финансовая сторона вашей жизни быстро налаживается. Середина недели благоприятна для деловых встреч и дальних поездок. В выходные вы сможете отлично отдохнуть.

Про любовь. Вы и ваш партнер по личной жизни на этой неделе будете находиться в противофазе. Когда вы будете спешить, он, наоборот, захочет остановиться. На этой почве возможны раздоры.

Про интим. Раки вполне готовы к шабашу — и горе тем возлюбленным, кто предложит им ванильный секс и разговорчики об ангелах. Если найдется человек, что пригласит их на шабаш с последующей оргией, — Раки без колебаний согласятся.

Благоприятные дни: 19, 23; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Неделя связана с препятствиями. Серьезные помехи со стороны чиновников или чужие ошибки затруднят продвижение к цели. В дороге возможны задержки по недоразумению. Львам придется частично изменить свои планы. Некоторые будут вынуждены отказаться от важных покупок и приобретения недвижимости. Заботы всей недели будут сопряжены с неурядицами. Нежелательны коллективные мероприятия. Неблагоприятная неделя для бракосочетания, начала новых дел. Вся информация этой недели должна строго проверяться. Возможна неадекватная реакция Львов на окружение.

Про деньги. Неделя стабильна в финансовом плане. В понедельник возможны денежные поступления. Вторник — самый опасный день, можно схлопотать выговор. В четверг лучше приобрести что-нибудь серьезное и действительно необходимое, а не разбрасываться по мелочам.

Про любовь. Готовьтесь к серьёзному и откровенному разговору с любимым человеком. Не исключено, что после него в ваших отношениях произойдут довольно важные изменения.

Про интим. Львам-женщинам лучше всего на этой неделе удастся роль тургеневской барышни, скромной, невинной, но подсознательно отчаянно жаждущей узнать все прелести физической любви. Так что одевайтесь в соответствующем стиле — длинные юбки, расшитые мелкими оборочками панталоны, рюши. Неплохо будут смотреться и цветы в волосах. И не увлекайтесь духами — подлинные барышни пахли чистотой. У Львов-мужчин небольшое затишье в сексе, так что набирайтесь сил и отдыхайте.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 24.

Дева (24.08−23.09): Неделя обретения новых источников энергии, самоутверждения. Поспешность в решениях, рассеянность или попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям. Хорошее время для завершения дел, анализа пройденного пути. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами.

Про деньги. Ситуация в сфере финансов и бизнеса на этой неделе будет довольно неровной. Во вторник вероятны потери, которые огорчат вас. Но в выходные положение стабилизируется за счет новых денежных поступлений.

Про любовь. В начале недели любимый человек может озадачить вас требованиями, выполнить которые вы не в состоянии. Постарайтесь спокойно объяснить ему это, не устраивая ссор. Пятница — один из удачных дней для свиданий и романтических встреч.

Про интим. Вскоре вам предстоит много узнать о сексе от одного весьма импонирующего вам человека, но чисто теоретически. Впрочем, ваш собеседник очарует вас по полной программе. Ведь вы раньше и не подозревали, например, что процесс откупоривания шампанского имитирует момент выброса спермы, и именно поэтому все дамы весьма обожают игристые вина. Кстати, шампанское небесные светила сулят вам весьма и весьма вкусное.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 24.

Весы (24.09−23.10): Неделя предполагает испытания, проверки, инспекции, козни и подвохи. Этот период может преподнести вам сюрпризы и неожиданные известия, как плохие, так и хорошие. Обстановка в семье может быть натянутой. Отношения с любимыми будут испытаны на прочность. Неделя предполагает включение космической энергии, божественные откровения, очищение мыслей, прояснение сознания. Возможно, к вам придет осознание вечных истин, которые обогатят ваш внутренний мир.

Про деньги. На нынешней неделе многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным для вас образом. В понедельник и в среду вы получите солидный доход. Но в выходные возможны незапланированные расходы, которые будут весьма ощутимы.

Про любовь. Внезапная встреча, которая может перевернуть все ваши планы и жизненные установки, произойдет, похоже, как раз тогда, когда вы этого совсем не ждете, спешите и опаздываете. Но все-таки найдите минуту и приглядитесь к шансу, который подарит вам судьба.

Про интим. Весы, знайте, что вскоре на вашем тернистом эротическом пути вам повстречается мечта почти всех женщин: высокий брюнет с сияющими глазами и спортивной фигурой, с отличным чувством юмора и к тому же непьющий. В довершение ко всему прочему, он еще и за словом в карман не лезет, и улыбка у него джокондовская — в общем, душка! Но когда вы окончательно растаете и будете готовы накинуться на него в пылу страсти — он уйдет с самым неказистым мужчиной из вашей компании... У Весов-мужчин стандартная ванильная неделя, что, впрочем, весьма неплохо.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 21.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя благоприятна для деловых операций, работы с банками или другими финансовыми структурами. Вероятно получение кредита, ссуды, спонсорской помощи. Многие Скорпионы получат шанс создать хорошую базу для продвижения вперед. События этой недели будут способствовать деловой активности Скорпионов и реализации их способностей. Творческий подход к делу может способствовать значительным открытиям.

Про деньги. Вам повысят зарплату или выпишут премию. Вы можете браться за любое дело, шансы на успех сейчас велики. Ваше финансовое положение значительно улучшится.

Про любовь. Вы ощутите заботу, любовь и поддержку. Ответьте своему избраннику тем же, и вашу пару ждет немало приятных дней, а в перспективе и лет вдвоем.

Про интим. Водные процедуры для вас — единственный шанс обрести душевный и телесный покой. Соответственно, эта неделя прекрасно подойдет для того чтобы запланировать совместный поход в бассейн или хотя бы вместе принять душ. Причем именно душ, а не ванну — поскольку последняя вас умиротворит настолько, что о сексе вам и думать будет лень.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя предполагает трезвую оценку действительности, мудрость, смирение. У пожилых Стрельцов весьма вероятны сложности в личной жизни. Повышенные претензии к близкому человеку могут привести к скандалу. Неделя не совсем удачна для решения каких-либо серьезных вопросов. Лозунг недели — тихое семейное счастье. В конце недели возможно получение неприятного известия, к чему следует отнестись спокойно.

Про деньги. Первая половина недели удачна в финансовом плане, а вот на вторую ее половину лучше не планировать крупных покупок. В четверг будет немало суеты и хлопот. В субботу возможны значительные денежные поступления.

Про любовь. Именно сейчас вы можете очаровать предмет вашей симпатии, но, чтобы ваши отношения развивались и дальше, вы должны безупречно выглядеть и продемонстрировать чувство юмора.

Про интим. Стрельцы узнают много нового о себе и о своем партнере, если эту неделю посвятят прохождению различных тестов на сексуальность. Это могут быть как вопросы и ответы, так и тесты рисуночного характера. Главное, не заглядывайте заранее в ответы, и тогда вы не узнаете, о чем именно говорит нарисованный вами длинный хвост у свиньи.

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 22.

Козерог (22.12−20.01): Неблагоприятная неделя для активных начинаний и активной борьбы. Возможно, именно Козерогов настигнут нерешенные проблемы или прежние ошибки в делах. Основная часть времени будет уходить на метание между личными интересами и профессиональными обязанностями. Упорство Козерогов в достижении цели может сослужить им плохую службу. Нежелание прислушаться к мудрым советам заставит их истратить весь запас иссякающей энергии.

Про деньги. В понедельник деловая встреча может открыть для вас новые перспективы. Во вторник и среду вероятны новые денежные поступления, которые позволят реализовать ваши планы. В пятницу вас могут подвести партнеры или коллеги.

Про любовь. На нынешней неделе можете ожидать, что к вам будут относиться с пониманием, учитывать ваши желания, пытаться помочь с решением различных проблем. Но и вы будьте нежнее и заботливее.

Про интим. Козероги вскоре почувствуют себя беспечной птахой, непринужденно перелетающей с куста на куст и радостно поющей о том, как хорошо жить. Постарайтесь, чтобы и ваша близость прошла под знаком легкости и непринужденности — не зацикливайтесь на оргазмах и протяженности ласк. Пусть вас поистине окрылит сам факт наличия рядом теплого дыхания и изумительно родных лица, тела, рук, родинок, в конце концов!

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 20.

Водолей (21.01−19.02): Благоприятный период для расширения общения, коммерческих поездок, путешествий. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Жизненный потенциал Водолеев может быть на высоком уровне, что позволит им справиться с любым делом. Благоприятная неделя. Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если Водолеи не будут вмешиваться в обычный ход событий. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что Водолеям удастся успешно решить любовные проблемы.

Про деньги. Вам, похоже, не хватает реалистичного взгляда на ситуацию, а зря, так как финансовое положение сейчас не предполагает крупные покупки. В четверг будьте осторожны, берегите свой кошелек и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Про любовь. Постарайтесь не сомневаться в себе и в чувствах своего избранника и не изводить любимого человека приступами необоснованной ревности. Лучше уделите ему больше внимания и помогите ему разобраться с его проблемами.

Про интим. У одиноких Водолеев на этой неделе резко повышаются шансы найти свою половинку на просторах всемогущего интернета. Те же, кто давно и безнадежно «занят», могут вполне побаловаться безопасным виртуальным флиртом — изменой это не считается, а самолюбие вырастает ого-го! Главное — соблюдайте осторожность при раздаче телефонов и прочих сведений о себе.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 22.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя отмечена суетой. Может так случиться, что мелкие хлопоты помешают Рыбам рационально планировать свою неделю. Многим будет трудно следовать намеченным планам. Неделя характеризуется разрывом родственных связей. Не исключены взаимные упреки и недовольство друг другом. Рыбы-женщины будут вмешиваться в чужие конфликты, потеряют самообладание. Многие почувствуют себя одинокими.

Про деньги. Стоит задуматься об укреплении вашего материального положения. В среду или четверг возможно предложение о новой работе. Сейчас не время брать кредит.

Про любовь. Сжигайте за собой все мосты, если нет любви, то не притворяйтесь, что все в порядке. Пришла пора что-то кардинально менять в личной жизни.

Про интим. Внимательные взоры обеспечат вашей паре не только стабильность, но и новую вспышку желания. Если вы достаточно долго живете вместе, и накал страстей несколько поутих, то попробуйте на сегодняшний день стать волнующими воображение незнакомцами. Неплохо действует в таких случаях подглядывание друг за другом в ванной или даже в туалете. Причем подглядывание должно быть «настоящим» и только самую «капельку» — понарошку.

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 18.