Опоздания и ошибки Рыб заметят все, а Овнам надо беречь счастье от завистливых глаз

Овен (21.03−20.04): Прекрасное время для начинаний. Но нужно запастись терпением — результаты проявятся не раньше чем через пару месяцев. Поэтому, ориентируйтесь на серьезные проекты, на время отложив «мелочевку». Приступайте к реализации своих идей в понедельник. Результаты договоренностей желательно закрепить документально. В личной жизни перемены не менее знаковы. Отношения углубляются, это время создания прочных, продолжительных союзов. Всю неделю вы можете действовать решительно, и только в воскресенье выбирайте для отдыха безопасные места и виды спорта.

Про деньги. Для вас будут важны партнерские отношения. Если получится найти общий язык, можно рассчитывать на значительное улучшение финансового положения. И вы сможете себе позволить приобрести что-то давно желаемое, даже экзотическое.

Про любовь. Наступает благоприятное время для перемен в личной жизни. Только не будьте слишком откровенны с посторонними, берегите ваше счастье от завистливых глаз.

Про интим. Для Овнов у звезд есть отличные новости. Предстоящая неделя создана для любви и наслаждения ею. Запаситесь контрацептивами, лубрикантами, вкусной едой для поддержания сил — и отправляйтесь в Большое Эротическое Путешествие. И отложите уже все дела, которые вам мешают. Дела никогда не кончатся, а вот такой удачный период для милования бывает не так уж часто.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 30.

Телец (21.04−21.05): Сейчас вы можете принять важное для себя решение, касающееся семьи, партнерских отношений или реконструкций в доме. Лучше, если остановитесь на одной теме, и неделю посвятите ее оформлению в новое направление приложения своих сил. У вас может получиться что-то значительное. В среду возможна встреча с человеком, с которым в скором будущем вас свяжут общие интересы или чувства. Но только к концу недели вы почувствуете, что готовы перейти к активному продвижению своих новых планов. А пока отдыхайте и делайте выводы из происходящего.

Про деньги. На этой неделе, особенно в ее второй половине, ожидается затишье в делах. Встречи перенесут, сроки отодвинут. В выходные возможны непредвиденные расходы на детей.

Про любовь. На этой неделе вас может закрутить в вихре чувств. Однако всё не так, как кажется. Ваш избранник может быть вовсе не бескорыстен. И его чувства будут скоротечными, поэтому не стоит терять головы.

Про интим. Тельцам звезды советуют «накрыть поляну» для сексуального пиршества не где-нибудь, а у своих старших родственников. Так что вместе со своим любимым/любимой запланируйте несколько визитов к родителям, дедушкам-бабушкам, тетям и дядям. Пока вы чинно сидите за столом и вкушаете пироги с капустой, разрешается одновременно ласкать друг друга под скатертью. А если очень-очень захочется продолжения — всегда можно вместе сбегать в магазин за тортиком или немного задержаться в ванной под предлогом мытья рук!

Благоприятные дни: 27, 31; неблагоприятные: 29.

Близнецы (22.05−21.06): В начале недели вы можете провернуть выгодную сделку или хорошо вложить средства. Можно делать крупные приобретения. Заметно расширится круг общения, захочется больше времени проводить вне дома. Это приведет либо к решению поучаствовать в тренингах, семинарах и других общественных мероприятиях. Либо вас объединят общие интересы с друзьями, и эта неделя оставит приятные впечатления о хорошо проведенном отдыхе. С пятницы появятся новые дела и интересы. Планы стройте заранее, а в воскресенье ждите информацию, которая заставит их откорректировать.

Про деньги. Неделя принесет вам прибыль и успех. На работе ваш автороте возрастет. Вы будете быстро, четко и без ошибок решать все поставленные задачи.

Про любовь. Возможностей витать в облаках у вас будет немного, вы увидите ситуацию в истинном свете. Впрочем, вам она понравится, ведь вы любите и любимы.

Про интим. Если вы собираетесь разить наповал всех находящихся поблизости мужчин/женщин, то смело облачайтесь в кожу. Не помешает выставить напоказ и кожаные аксессуары: ремни, сумки, кошельки. Имейте в виду: чем натуральнее будет кожа, тем вы «опаснее» и тем сильнее исходящая от вас волна практически животной страсти и неприкрытого вожделения.

Благоприятные дни: 30, 31; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Актуальной будет тема расходов и доходов. В начале недели стоит уделить финансовым вопросам больше внимания. Это хорошее время, чтобы начать осваивать новое направление деятельности. С крупными приобретениями лучше подождать до субботы. В личной жизни не сдерживайте возможных перемен. Обновление пойдет на пользу уже сложившимся отношениям. Если вы не определились в своих чувствах, откровенный разговор во вторник поможет расставить точки над i. Устройте в субботу романтический ужин или поездку, но воскресенье вам лучше провести дома.

Про деньги. Если вам предложат поработать в выходные, и при этом хорошо заплатят, почему бы не согласиться на такое предложение? Деньги лишними не будут, тем более, вы явно задумываетесь о какой-то крупной покупке.

Про любовь. Ваши отношения напоминают спутанный клубок, но обрывать нить все же нежелательно. Вам надо успокоиться и откровенно поговорить со своим избранником. И вы почувствуете, что вам стало легче.

Про интим. Раков, как никогда, будут возбуждать не очень пристойные шутки и черный юмор. Если обычно вы морщитесь от слишком двусмысленного или сального анекдота, то сейчас он придется как нельзя кстати. Почему бы вам, между прочим, не посмотреть вдвоем с любимым/любимой, например, какую-нибудь непритязательную американскую комедию с эротическим уклоном? Иногда это лучший способ провести вместе вечер, а затем еще и ночь.

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 25.

Лев (23.07−23.08): Начало недели — один из переломных моментов года. Идет процесс переориентации, и хорошо, если у вас появились новые идеи и планы. Поторопитесь заложить «первый камень» в фундамент нового направления. Если в понедельник и вторник поступит предложение, к нему стоит отнестись со всей серьезностью. В среду будьте внимательны, если какие-то неожиданные события поставят вас перед выбором. Вас могут попытаться обмануть. С пятницы начинается бурный, но интересный период, и вам предстоит стать главным лицом разворачивающихся событий.

Про деньги. В целом неделя удачна в финансовом плане. В понедельник вы можете с легкостью решить многие деловые вопросы. В среду вероятен обман, так что проявите осторожность, проверьте все еще раз. В четверг ждите премию.

Про любовь. Не стоит идеализировать того, кого любите. Нынче вы будете склонны создавать себе кумира, причем сам кумир вполне может этим воспользоваться. При этом у него может иметься совсем другой интерес.

Про интим. Больше всего Львов на этой неделе заинтересует самое важное и самое прозаическое из бытия человеческого — то есть его величество желудок! Если их будут сытно и вкусно кормить, дома или в первоклассных ресторанах, то Львы, так и быть, могут милостиво согласиться на дальнейшее неизбежное «постельное продолжение».

Благоприятные дни: 26, 29; неблагоприятные: 31.

Дева (24.08−23.09): Вам стоит взять передышку и уделить внимание своему здоровью. Возможно, у вас как раз сейчас появилось много работы, но на данный момент ваша иммунная система наиболее ослаблена. Эта неделя оптимальна, чтобы взять отпуск, даже если вы проведете его дома, занимаясь любимыми делами. Встречи с друзьями, особенно в начале недели, насытят вас новыми впечатлениями и информацией. В воскресенье не ищите приключений на свою голову, проведите этот день спокойно.

Про деньги. Возникновение финансовых трудностей, может вас расстроить и выбить из колеи, поэтому не позволяйте эмоциям взять верх. Все проблемы решаемы, нужно лишь проанализировать ситуацию и найти выход.

Про любовь. Ваши отношения полны ревности и обмана. Будьте осторожны, не теряйте голову, не идите на поводу у эмоций. Стоит ли вам быть вместе с тем, кому вы не доверяете?

Про интим. Зажигайте свечи в изголовье кровати. Не забывайте и о благовониях — поищите в продаже ароматические палочки с маслом жасмина, гвоздики, сандала. Пока они тлеют — вся сила сосредотачивается в ваших руках.

Благоприятные дни: 27, 31; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): В вашей жизни может возникнуть какое-то влиятельное лицо, и события приобретут новую окраску. Если в понедельник или вторник вы вплотную подойдете к необходимости принятия важного решения, то в этом будет и смысл, и перспектива. Но активно взяться за новое дело вы сможете не раньше пятницы. Возможны интриги на работе, споры и конфликты с деловыми партнерами. Погрузившись в работу, не оставляйте без внимания тех, кого вы любите. Поставьте их и ваши общие интересы на первое место. Суббота — наиболее подходящий день для отдыха и развлечений.

Про деньги. Возможен финансовый успех, связанный с дальней поездкой. Тем не менее вам может казаться, что средств не хватает. В выходные можно рассчитывать на дорогой подарок.

Про любовь. На этой неделе ваши чувства по отношению к любимому человеку пройдут проверку на прочность и искренность. Эта ситуация позволит внести перемены в вашу жизнь. Вы лучше узнаете друг друга.

Про интим. Звезды советуют Весам отдать свой любовный пыл службе «отечеству, чей дым нам сладок и приятен!» А вообще-то, если говорить серьезно, вы совершенно вправе заявить: «Да гори оно синим пламенем!» И не ходить на работу. Но только при условии, что все положенное время вы с лихвой «отпашете» у другого «станка».

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Ждите кульминации важных для вас событий в воскресенье. Поэтому, в течение недели будьте внимательны к происходящему, не усложняйте то, что может иметь более простое решение. В понедельник и вторник в делах могут возникнуть проблемы. У вас появляется повод пересмотреть отношения с партнерами и свои перспективы. Возможно, пора выбирать новое направление. Вся неделя благоприятна для отдыха, чем обязательно стоит воспользоваться. Однако воскресенье — не лучший день для занятий экстремальными видами спорта. Для поездок и развлечений больше подходит суббота.

Про деньги. Вас ждет солидная прибыль. Вы найдете работу своей мечты, с высокой зарплатой и удобным графиком. К тому же там будут ценить ваш опыт и способности.

Про любовь. Вы словно возродились из небытия, а виной всему волшебница любовь, которая отодвинула прочь весь ваш скепсис и практицизм. Взяла вас за руку, провела в таинственный мир, в котором она правит. Именно сейчас вы можете быть счастливы.

Про интим. Если вы понимаете, что вновь пошли по кругу, и ваши отношения, в том числе и эротического характера, все больше напоминают собой давно выученную наизусть схему, на этой неделе вы получаете шанс «прорваться» и «выйти из круга вон». Сделайте то, чего вы никогда не делали и даже не мечтали. Пусть это будет легкомысленное приключение или рискованный и отчасти даже «табуированный» поступок в постели. Но только сделайте уж что-нибудь!

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 26.

Стрелец (23.11−21.12): Сейчас у вас хорошая возможность воплотить в жизнь одну из своих глобальных идей. Не обязательно вы сделаете одномоментный существенный вклад. Сейчас важнее медленно и упорно развивать тему, искать взаимовыгодные интересы с потенциальными партнерами. Если в планах было повысить уровень квалификации, получить образование, то и для этого момент удачный. Кроме знаний, вас ждут интересные и полезные знакомства. Неделя благоприятна для поездок, исключение составляют пятница и воскресенье. В эти дни ваши планы неожиданным образом могут быть нарушены.

Про деньги. Материальное положение вполне стабильно. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие финансовые проблемы. В выходные стоит пройтись по магазинам.

Про любовь. Сложные моменты, в начале недели лишь только раззадорят ваш пыл и укрепят в решении достигнуть намеченной цели. Не сдавайтесь, если человек вам дорог.

Про интим. Вполне подходящее время для того, чтобы ненароком затеять шуточно-эротичную «дуэль» на балконе (конечно, если он у вас застеклен и вы не рискуете себе что-либо отморозить) или устроить веселое «безобразие» прямо на ковре посреди гостиной. В качестве оружия выбирайте подушки — на них очень даже приятно падать, когда силы «бойцов» на исходе и требуется такое сладкое перемирие.

Благоприятные дни: 25, 31; неблагоприятные: 30.

Козерог (22.12−20.01): Одна из важнейших недель в году, когда вы можете оказаться перед выбором. Не пропустите возможности, которые приходят в это время. А к осложнениям в делах отнеситесь как к необходимому опыту. Вполне вероятно, что из них вам удастся извлечь пользу. Перемены могут произойти и в личной жизни. Первая половина недели более благоприятна для начала дел, юридического оформления соглашений. Сейчас ваши доходы стабильны и будут продолжать расти, и именно финансовая сторона деловых и личных отношений пока будет в центре вашего внимания.

Про деньги. На этой неделе будьте внимательны по отношению к сфере финансов. Не стоит влезать в кредиты. Доходы могут уменьшиться. Деньги, которые поступят на этой неделе, желательно не тратить, а приберечь.

Про любовь. Атмосфера этой недели благоприятствует служебным и курортным романам. Они могут оказаться значительно более серьезными, чем легкий флирт. Почему бы и нет?

Про интим. Неожиданность возбуждает больше всего — и Козерогам с лихвой воздастся за следование этой истине. Будьте игривы и непоследовательны — пусть ваш ненаглядный/ненаглядная смотрит на вас ошалелыми глазами и только догадывается, что вы выкинете в следующий момент. А начать можно с невинных притязаний в людных местах — например, попробуйте слегка поласкать эрогенные зоны своего партнера/партнерши еще по дороге в ваше любовное гнездышко…

Благоприятные дни: 30, 31; неблагоприятные: 25.

Водолей (21.01−19.02): Если ваши деловые или личные отношения давно требовали пересмотра, то не теряйте возможность на этой неделе эту тему обсудить. Сейчас формируются новые тенденции, и повезет тем, кого с партнерами связывают общие долговременные проекты или интересы. Возможны и новые союзы, и новое партнерство. Со второй половины недели ждите неожиданных поворотов в делах, в результате чего вам придется заняться чем-то новым. Берегите здоровье. В воскресенье возможны травмы во время занятий спортом. Встречи, поездки и развлечения планируйте на субботу.

Про деньги. Неделя обещает быть в финансовом отношении довольно стабильной. Если только вы не позволите втянуть себя в авантюрную историю. Не ищите легких заработков, не забывайте платить налоги. Можете попробовать применить на практике свои способности в сфере бизнеса.

Про любовь. Не отмахивайтесь от любимого человека, не ограждайте себя каменной стеной занятости на работе. Никакие уловки не помогут. Загляните в себя и спросите, а этот ли человек мне нужен?

Про интим. Водолеи оторвутся на этой неделе по полной программе — и устроят настоящий ахтунг для своих любимых. Ну, может быть, не каждый день, и даже не через день, но раза два точно получится. Помните, что сейчас качество лучше количества. И попробуйте заодно с полноценным сексом еще и выспаться — то есть начинайте прелюдию задолго до полуночи.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 29.

Рыбы (20.02−20.03): Вам не составит труда произвести самое выгодное впечатление на лицо, которое вы планируете покорить. Давайте себе серьезные задания, ищите творческие решения в меняющихся ситуациях — неожиданно вы можете получить главный приз. Удача сейчас на вашей стороне, но в первой половине недели потребуется еще и трудолюбие. А в второй — умение гибко менять свою позицию, сохраняя верность основным принципам. Сейчас ваше влияние на ближайшее окружение возрастает, и вы можете попробовать себя в новой, более соответствующей вашим амбициям, роли.

Про деньги. Не лучшая неделя, особенно если вы не самый прилежный работник. Ваши опоздания и ошибки заметят все. Так что лучше все-таки приложить усилия и показать служебное рвение.

Про любовь. Сейчас возможны новые интересные знакомства, приятное романтическое приключение. А вот старые любовные связи окончательно разорвутся.

Про интим. Звезды говорят, что ваш возлюбленный/возлюбленная будет особенно щедр/щедра, причем не только на расточаемые вам комплименты и ласки, но и на более материальные вещи. Используйте данное предсказание для того, чтобы попросить у вашей половинки того, чего вам так давно хотелось — и дано будет вам даже больше, чем вы просите. Только будьте искренними в ваших ласках — давайте вперед, а не в «долг».

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: нет.