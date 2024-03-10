Львам вскружат голову, а Стрельцы могут удачно вложиться в недвижимость

Овен (21.03−20.04): Эта неделя благоприятна для контактов и творческих встреч, отдыха в приятной компании. В личной жизни может произойти долгожданное событие. Овнам может представиться возможность укрепить отношения с близким человеком. Энергетически мощная неделя. Не исключено, что эта неделя преподнесет Овнам сюрпризы или принесет радостные новости, связанные с близкими людьми.

Про деньги. Сейчас не время делать денежные вложения и брать кредиты, так как кажущаяся выгода окажется обманчивой, и результат финансового предприятия не оправдает затраченных усилий. В четверг вероятны новые денежные поступления.

Про любовь. Живите настоящим. Не тратьте время на сомнения, что будет дальше с вашими отношениями. Или, того хуже, на сожаления об ушедшей любви.

Про интим. У Овнов вероятно усиление материнского/отцовского инстинкта, что может привести к непредсказуемым последствиям. Именно поэтому вас будут привлекать хрупкие партнеры/партнерши, стремящиеся более к нежности и заботе в отношении их самих, чем к сексу. Но зато тискать и целовать этих лапочек — так забавно!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Уравновешенных, практичных, упорядоченных и спокойных Тельцов может преследовать риск разорения и разных материальных неудач (в коммерческой деятельности). Смелые идеи партнеров и авантюрные планы начальства могут искушать Тельцов соблазном быстро получить большой доход. Выгоду можно получить только от реализации старых дел. Крайне негативным будет конец недели, несущий обманы и иллюзии. У Тельцов, рожденных с 14 по 20 мая, подъем настроения и деловой активности, возможно, сменится унынием и бездеятельностью. Быть может, им захочется отложить дела на потом.

Про деньги. На этой неделе финансовые дела будут складываться совсем не так, как вы этого бы хотели. Вам потребуется решительность, чтобы изменить ситуацию к лучшему. На работе проявите активность.

Про любовь. Во вторник и субботу не стоит назначать свиданий. Есть вероятность не так понять друг друга и поссориться. Наверстать упущенное вы сможете, устроив романическую встречу в пятницу и в воскресенье.

Про интим. У Тельцов в голове сумбур и каша, не говоря уж о некоторой разболтанности со стороны тела и внутренних органов. Нет, самочувствие у них прекрасное, но это то время, когда люди «собирают» все дверные косяки и «сшибают» фонарные столбы. Так что постарайтесь аккуратнее со скачками на любовном ложе.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 13.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно, что Близнецы получат неожиданное известие, которое сможет осложнить жизнь не только им, но и людям, которые с ними связаны. Неделя активной борьбы, отстаивания жизненных принципов, самозащиты. Вероятно, что нежелание подчиняться влиятельным людям, непризнание авторитетов и некоторая «ершистость» не позволят Близнецам вести конструктивный диалог с начальством.

Про деньги. Откажитесь от всего, что вызывает хоть малейшее сомнение. Слушайте свою интуицию. Вам поступят интересные предложения. Ждите солидную прибыль.

Про любовь. Вы снова ощутите, как приятна поддержка, любовь и забота любимого человека. Готовьтесь выслушать нежные признания или предложение руки и сердца.

Про интим. Вполне возможно, что Близнецы на этой неделе будут довольно игривы и непредсказуемы. Например, во время прелюдии Близнецы могут решить немного «помочь» своему партнеру и самостоятельно поласкать себя. Не бойтесь подобным предложением обидеть вашу половинку — вполне возможно, что подобное нововведение только подхлестнет пыл вашего любовника/любовницы!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.

Рак (22.06−22.07): Если Раки успешно справятся с решением проблем предыдущей недели, то эта может быть благоприятной во всех отношениях. На душе у многих представителей этого знака будет спокойно. В конце недели возможны тревоги и волнения. Причиной беспокойства могут стать проблемы с детьми, с родителями, материальные трудности в домашнем или дачном хозяйстве.

Про деньги. Финансовая неделя будет достаточно успешной, если кардинально не менять свои планы. В понедельник и вторник лучше ни с кем не откровенничать. В четверг вероятны финансовые поступления.

Про любовь. В начале недели желательно не назначать свиданий. Вы будете слишком заняты работой, вам будет не до личной жизни. Зато в выходные можно отправиться в романтическое путешествие.

Про интим. На Раков нападет лень, которая, впрочем, окажется совершенно к месту — ведь ваш драгоценный/драгоценная нынче будет стараться за двоих. Даже если вы будете лежать совершенно неподвижно, он/она все равно найдет способ вас расшевелить. И уж точно не станет по этому поводу негодовать. Так что нежьтесь и расслабляйтесь!

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 13.

Лев (23.07−23.08): Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Вы сумеете переубедить партнеров и заручиться их поддержкой в самых смелых начинаниях. Ваши обдуманные действия будут иметь успех. Благоприятно планирование смены деятельности и места жительства. Неделя обещает быть яркой и запоминающимся. Вы ощутите легкость и непринужденность. Дома воцарится полное взаимопонимание. Возросший энергетический потенциал приведет к победам и самоутверждению. В худшем случае — к перерасходу сил и потере иммунитета. Используйте любую возможность для путешествий, поездок и прогулок.

Про деньги. В ближайшие дни вам, похоже, придется бороться с искушением серьезно потратиться на не совсем нужные вещи. Возможен конфликт в деловой сфере, однако он будет полезен для дела, поскольку переломит несколько закостенелое и не совсем верное положение вещей.

Про любовь. На этой неделе вас ожидает приятная встреча. Новый знакомый вскружит вам голову и заставит ваше сердце биться быстрее. Это точно будет приятный роман.

Про интим. Слишком активные действия по выполнению и перевыполнению супружеского долга могут быть вызваны вовсе не всплеском сексуального потенциала, а повышенным чувством вины. Поскольку вас захлестывают угрызения совести за все те разы, что вы отказали или «продинамили», то вы и будете в ближайшие дни стараться за двоих, а то и за троих.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 14.

Дева (24.08−23.09): Неделя предполагает возвращение к своим корням, занятие ремеслами. Комфортно Девы будут чувствовать себя только в кругу дорогих с детства людей. Неделя предполагает наставничество. Возможно, появятся новые обстоятельства, которые повлияют на ваши планы. Склонность к самоанализу может породить жалость к себе, что станет поводом к ссорам с близкими людьми. Ваши с ними отношения могут зайти в тупик. Неделя благоприятна для глинотерапии.

Про деньги. В финансовой сфере вы всеми силами будете рваться к заветной цели. Но быстрой победы ждать не стоит. Нужно набраться терпения. В субботу лучше воздержаться от крупных трат.

Про любовь. Возможны разногласия и ревность. Похоже, вы не слишком доверяете своему избраннику. Да и сами не прочь пофлиртовать с кем-то еще.

Про интим. Не отказывайтесь от любых предложений, связанных с наблюдением и рассматриванием — они подарят вам вдохновение и много эротических стимулов. Даже если вас просто позовут в экзотариум— возможно, именно там и только сегодня вас ждут брачные игры лемуров или сурикатов.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 14.

Весы (24.09−23.10): Неделя отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или наконец отдать долги. Вероятны серьезные перестановки, которые принесут вам пользу. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Многим удастся успешно обойти острые углы любовных проблем.

Про деньги. Вероятен успех в поиске дополнительных источников дохода. Вторник и среда удачны в финансовой сфере, в эти дни возможны денежные поступления. В выходные ждите дорогой подарок.

Про любовь. Лучше всего проведут эту неделю люди мягкие и отзывчивые или хотя бы способные казаться таковыми любимому человеку. Окажите партнеру как можно больше разнообразных знаков внимания. В ответ получите много хорошего.

Про интим. Звезды поощряют любые проявления распущенности ума и мысли. Поэтому для «разогрева» перед близостью от вас потребуется немного — всего лишь отпустить на волю свою фантазию, даже если обычно вы держите ее «в загоне». Расскажите, например, партнеру/партнерше во всех подробностях о своих изменах — хотя бы воображаемых. И он/она не замедлит отреагировать и с двойным пылом «набросится» на вас!

Благоприятные дни: 13, 15; неблагоприятные: 17.

Скорпион (24.10−22.11): Начало недели будет связано с приливом сил и творческими начинаниями, накоплением информации. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону — вверх или вниз будет зависеть только от Скорпионов. Эта неделя может принести Скорпионам ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес. Обаяние и общительность Скорпионов будут располагать к ним окружающих их людей.

Про деньги. В начале недели вы получите солидную прибыль. Ваши желания и планы начнут реализовываться даже быстрее, чем вы ожидали. Сейчас самое время для карьерного роста.

Про любовь. Ваши отношения будут безоблачны и романтичны. Цените своего любимого человека и прислушивайтесь к его советам. Не давайте никому испортить вам удовольствие.

Про интим. Отличный заряд сексуального позитива Скорпионы смогут получить от быстрого секса в людном месте. Так что подумайте над тем, как залучить своего драгоценного/драгоценную на часок в ближайший магазин одежды, чтобы уединиться там в кабинке для переодевания. А может быть, вам придется по вкусу уединенность задних рядов кинотеатра?..

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 13.

Стрелец (23.11−21.12): Стрельцы могут оказаться во власти корыстолюбия. Будет трудно отказаться от соблазнов получить легкую наживу. Вероятно, неожиданное известие заставит Стрельцов пересмотреть планы на отпуск или на предстоящую неделю. Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями.

Про деньги. Возможны удачные вложения в недвижимость и финансовые комбинации, сулящие прибыль. На этой неделе постарайтесь рассчитаться со всеми долгами. Возможно появление нового источника дохода. Пятница — хороший день для покупок.

Про любовь. Все огорчения позади, проблемы в личной жизни начинают исчезать сами по себе. В среду или в воскресение вероятна приятная встреча, которая может изменить вашу судьбу.

Про интим. На этой неделе Стрельцам очень хочется публичности и признания. Поэтому готовьтесь заниматься любовью при свете софитов и под аплодисменты. Повод как следует продумать костюм!

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 11.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает ослабление энергетического потенциала. Вероятно, Козероги услышат много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятно. Но уже во второй половине недели они почувствуют спад в настроении. Вероятны домашние хлопоты или недомогание. Душевный дискомфорт затянется на какое-то время. В личных отношениях вероятны противостояние, нежелание и неумение слушать друг друга. Самые близкие люди могут принести самые большие неприятности.

Про деньги. Финансовая стабильность пока не достижима. Ведь слишком быстро растут цены, а не зарплата. Так что стоит сократить траты и ввести режим экономии, хотя бы до лета. Иначе на отпуск не накопить.

Про любовь. Похоже, ваши взаимоотношения с любимым человеком и чувства, которые вы к нему испытываете, в ближайшие дни будут проверяться на прочность и искренность.

Про интим. Выберите вместе с вашим сердечным другом/подругой несколько сексуальных «прибамбасов» — пусть это станет вашей совместной фантазией. Кстати, это лучше делать не в магазине, а по каталогу или на сайте фирмы, торгующей подобного рода продукцией. У вас появится шанс додумать, «как это все будет» — а там и до практики рукой подать.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 15.

Водолей (21.01−19.02): Неделя благоприятна для рискованных предприятий, новых знакомств и планирования деятельности на далекую перспективу. Удача может сопутствовать спортсменам, политикам, дипломатам. Вероятно, в первой половине недели Водолеи смогут проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба дает им шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут ярки и переменчивы, а вторые — неожиданы.

Про деньги. В понедельник не стоит заниматься серьезными финансовыми вопросами, отложите их до среды. В четверг, проявив пунктуальность и терпение, вы достигните ощутимых результатов и материальной стабильности.

Про любовь. В начале недели вы будете настроены вовсе не романтично. У вас будет немало дел и проблем. Так что на свидания вас лучше даже и не приглашать.

Про интим. У Водолеев окажется столько очаровательных друзей/подруг, и все они настойчиво будут претендовать стать для вас чем-то большим. После длительного размышления вы поймете, что лучше очароваться после длительного знакомства, чем с первого взгляда. Поэтому не исключено, что кто-то из ваших друзей/подруг все-таки завоюет ваше сердце, но не факт, что так быстро доберется до вашей постели.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 13.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает возрастание деловой активности, реализацию способностей, открытия, достижения. Творческий подход может привести к внутренним открытиям. Рыбы могут приступить к выполнению намеченных планов. Благоприятны переезд, ремонт, обращения в органы власти.

Про деньги. Похоже, вы будете слишком много тратить. Во вторник и четверг вам будет сложно найти общий язык с начальством. В субботу устройте себе день отдыха и не назначайте деловых, ответственных встреч.

Про любовь. Отбросьте неуверенность, вы можете покорять сердца, просто не слишком хотите этим заниматься. Вполне вероятно, что именно сейчас этого делать и не стоит. Рядом с вами вовсе не тот, кто вам нужен.

Про интим. Рыбам, ввиду их обострившегося эксгибиционизма, крайне важно, чтобы кто-то стал свидетелем их интимной близости, пусть даже хотя бы… они сами! Так что подумайте: может быть, есть смысл заняться любовью перед любым, достаточно большим, чтобы вместить вас двоих, зеркалом?

Благоприятные дни: 11, 17; неблагоприятные: 15.