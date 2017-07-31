Аспендос. Турция

Дмитрий Койда Даже когда едешь в Турцию на «всё включено», наступает тот самый день, когда очень тянет за пределы отеля и шведского стола. Дмитрий Койда предлагает съездить в древний Аспендос - можно с экскурсией в группе соотечественников, а можно и самому, взяв на прокат автомобиль или сев в муниципальный автобус.

- Руины древнего города Аспендоса расположены в 35 км от Анталии, в 7 км на северо-восток от города Серик.

История Аспендоса насчитывает более тридцати веков. Город был основан арголийскими греками на берегу некогда полноводной реки Эвримедон (ныне Копрю).

Это был важнейший порт в регионе, а его расположение в 16 километрах от моря обеспечивало ему безопасность от морских атак.

Со времён сельджуков сохранился великолепный мост построенный на основании моста римского периода.

Сначала город входил в состав Ликии, Персии и Афинского морского союза. В 333 году до н.э. перешёл от персов к Александру Македонскому.

Со 2 века до н.э. в Аспендосе правили римляне. В это время город достиг наивысшего расцвета, и был в числе 3-х крупных городов Памфилии (прибрежная область в южной части Малой Азии, между Киликией и Ликией).

Знаменитейший портовый город занимался торговлей зерном, украшениями, вином и лошадьми. Скакуны Аспенда ценились во всём античном мире. Здесь даже чеканили свою собственную серебряную монету.

В последующие столетия, уже во времена Византийской империи город пришёл в упадок. В VII веке этому способствовали набеги арабов. В начале XIII века город был завоёван сельджуками, а в последующем прекратил своё существование.

Аспендос был позабыт до 1871 года, когда его обнаружил во время одного из путешествий некий граф Ландсконский.

Главной достопримечательностью Аспендоса является величественный римский театр. Он отлично сохранился благодаря сельджукам, которые использовали его в качестве караван-сарая.

Амфитеатр построен греческим архитектором Зеноном в 190 году при императоре Марке Аврелии.

Высота сооружения 24 метра, длина 96.

39 рядов нижней и верхней частей зрительного зала могли вместить до 15000 человек.

Амфитеатр Аспендоса в тот период был одним из крупнейшим в регионе. Даже непонятно, почему его не включили в ЮНЕСКО. Тем не менее, в предварительном перечне он есть.

Сценический портал театра.

Раньше он обладал богатым архитектурно-скульптурным убранством.

А это что-то типа кресел для vip персон.

Со строительством театра и акведука связана красивая легенда. Правитель Аспендоса решил, что город должен иметь самый красивый и большой театр на всем побережье Средиземного моря. Но и городские потребности в воде должны быть удовлетворены максимально. Поэтому он устроил конкурс, призом в котором должна была стать его дочь Семирамида.

Победу в нем одержали инженер и архитектор. Когда два сооружения были построены, правитель хотел отдать первенство инженеру и его инновационной разработке. Однако прогуливаясь по театру, он услышал, как голос из ниоткуда прошептал, что дочь правителя должна быть отдана ему.

Найти откуда этот голос появился никто не смог. Тогда архитектор театра показал систему труб, расположенных по краям сцены. Если в них говорить шепотом, то голос будет слышен всем зрителям из-за удивительной акустики сооружения.

После этого, дочь правителя была отдана архитектору театра, слава которого сохранилась и до сегодняшнего дня.

Великолепный театр сохранился в наилучшем состоянии и до сих пор выполняет свою функцию. Летом здесь проходят оперные и балетные постановки.

В древнем театре я провёл полчаса.

Хотелось сделать много кадров и обойти каждый закуток, чтобы проникнуться атмосферой и впитать себя неповторимую энергетику столетий, спрятанную в камне.

С самого верха можно полюбоваться окружающими пейзажами.

В проёмах мне открылись такие же виды, как и людям, приходившим сюда почти две тысячи лет назад. Появились только некоторые постройки, а в остальном всё осталось неизменным.

Туристов в момент посещения данного места было немного, поэтому я обрадовался, что в это время здесь проходила свадебная фотосессия.

Несколько минут я был поглощён слежкой за молодоженами. Делать это было тяжело, поскольку это не многолюдное место и пару раз фотограф полу интимного мероприятия недобро посмотрел на меня. Но, остановиться я уже не мог:)

Аспендос, очень классный объект для свадебных снимков. Невеста в белом, конечно, украсила мой альбом:)

Но, даже в полном одиночестве вы получите в амфитеатре колоссальное удовольствие.

Обязательно рекомендую эту историческую достопримечательность к посещению!

Чтобы добраться до амфитеатра надо ехать по шоссе D400 в сторону Алании (из Анталии и Белека). После населённого пункта Серик, примерно через 7 километров будет указатель Belkis Aspendos. Вам нужно будет повернуть направо и заехать под эстакаду.

На общественном транспорте: с центрального вокзала Анталии Otogar на автобусе. Время в пути - 50-60 минут. Автобус останавливается на общественной остановке в 4 км от амфитеатра. Это расстояние можно пройти пешком за 40-50 минут или доехать на такси.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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