Деревенский бассейн, пятнадцать союзных республик, фонтан в лесу и корытце

Татьяна Афанасьева У меня есть знакомый сталкер, который говорит, что Тульский край - просто кладезь ништяков. И он не про нашу славную оборонку, пряники, самовары и Ясную Поляну. Он про места, обнаружив которые, ты словно выпадаешь в другую реальность. Они заброшены и в их существование сложно поверить. Они из какой-то другой жизни. И их столько! Причём можно выбрать любую дорогу и любое направление в границах Тульской области, - вы обязательно наткнётесь на заброшенную шахту, завод, церковь, усадьбу или пионерлагерь. Поехали.

Мы были очень избирательны, и наш маршрут был «пионерским»:

«Венецианский» бассейн для инженеров и пионеров

Въезжаем в деревню Фёдоровка Узловского района, поворачиваем направо и видим необычный стеклянный купол, возвышающийся над деревенскими реалиями. Планетарий? Экспериментальная лаборатория генетики и селекции? Какой-то новомодный амбар?..

Рядом остатки школьного стадиона - асфальтированный овал беговой дорожки, заржавевшие турники и мускулистые коровы.

Не хочется бросать машину на дороге, поэтому едем дальше и въезжаем через парадные ворота с надписью «Инженерный».

На въезде КПП, светофор, реликтовая автозаправка и гиперболоид инженера Гарина . Очевидно, были времена, когда на территорию «Инженерного» пускали только своих и строго по пропускам.

Под колесами чавкает какая-то вонючая жижа, но мы продолжаем ехать, ища дорогу к загадочному куполу. Вот оно лучшее место для парковки, отсюда до объекта буквально ногой подать :)

Никаких лестниц и дверей, войти (и выйти) можно только так...

А это он! Абсолютно фантастический деревенский бассейн, крыша которого как гигантский стеклянный зонт из венецианского стекла, по которому прыгают солнечные зайчики.

Все стекла в куполе живы и здоровы. Чудеса. В Фёдоровке живут хорошие и культурные люди.

Впечатляет. А если его построили в прошлом веке, впечатляет вдвойне!

Его бы отмыть и наполнить шампанским ...

Прощальная 100-метровка вольным стилем в моем исполнении, :)) и мы едем дальше, получив относительное эстетическое удовольствие и так в общем-то ничего не узнав про бассейн (люди к нам так и не вышли). Если знаете больше, поделитесь пожалуйста в комментариях. Кто построил всю эту роскошь?..

Раз ромашка, два «Ромашка»

Следующая точка - село Шилово, Ефремовский район. По дороге нас преследуют потрясающие пейзажи. Например, в районе поворота на Шеино Красивая Меча выписывает такую невероятную траекторию, что можно надолго зависнуть в восхищении :)

Где-нибудь в загнивающей Европе здесь обязательно поставили бы табличку Mirador del Sheino (типа смотровая площадка, не проезжайте мимо красоты!)

Мы не проскочили этот «мирадор» только благодаря деду, который продавал там берёзовые веники и парочке байкеров, стоящих на холме и поэтично всматривающихся вдаль.

Но, вернёмся к заброшкам. Есть в Шилово одно интересное место, которое с дороги выглядит так сиротливо, что никому и в голову не придёт, что за забором настоящий музей пионерского детства.

На воротах замок, на заборе колючая проволока, но когда нас это останавливало? :))) Обходим огороженную территорию слева, заходим в лес и находим прекрасную дырищу через которую при желании можно въехать и на тройке с бубенцами.

И вот мы на территории бывшего пионерлагеря «Ромашка», когда-то принадлежавшего «Ефремовскому заводу синтетического каучука». Со слов местных жителей, лагерь проработал недолго и пустует больше 20 лет. Большинство зданий неплохо сохранились.

В окнах, как и положено, призраки...

Надпись, кстати, не врёт! Мы встретились с двортерьером- убийцей , повернув за столовку. И спасло нас только то, что пёс был на длинной и толстой цепи. Он, конечно, рванул в нашу сторону, устрашающе гремя железом, но цепь резко закончилась. Повезло.

При этом местные жалуются на лис и хорьков, хозяйничающих в лагере и таскающих у них кур. Йоу. Похоже, лисы и хорьки тоже знают точную длину цепи :))) Но на всякий случай знайте - гавкающий страж ждёт мясных гостинцев сразу за этим зАмком.

Лагерь полон мозаичных шедевров. Сюжеты незатейливые и наивные, но с искренней верой в счастливое детство и такое же будущее. Я и не подозревала, что в Тульской области были такие авангардные лагеря.

И даже прозаичные въездные ворота изнутри выглядят совсем иначе.

Жизнерадостных ромашковых полян не наблюдали. Похоже, они отцвели ещё в лихие 90-е. Название «Ромашка» звучит теперь совсем неубедительно.

Заросли крапивы такие, что кажется они вот-вот тебя сожрут.

Даже асфальт вот-вот поглотит мох.

«Ромашка» продается так давно, что уже никто не верит в то, что её кто-то когда-то купит. Только печальные пионеры на мозаичных стенах не теряют надежды, что их любимый лагерь вот-вот наполнится детским смехом...

Напротив ворот в лагерь - милое сельпо, где можно купить местный бренд - Шиловский хлеб. Вкусный, с хрустящей корочкой :)

«Богучаровский»! Здесь отдыхали дети тульских шахтёров

Ну, то, что дети воркутинских шахтёров отдыхали в «Заполярье», пожалуй, знают все, а где был пионерский рай для детей тульских проходчиков?.. А был он не далеко от деревни Богучарово Киреевского района.

Удивительно, но дорога в лагерь не заросла и не провалилась. Доехали до самого «входа» :)

В хорошие времена лагерь «Богучаровский» напоминал большой яблоневый сад, - яблок там было просто море :) Они и сейчас есть.

Лагерь большой. На карте, если перейти в режим «спутника», до сих пор отлично просматриваются его границы. Был свой клуб, танцплощадка и даже бассейн. Все деревянные строения, конечно же, сгнили, - по лесу раскиданы лишь остатки кирпичных фундаментов и каменных опор.

Каменный фонтан - артефакт времён СССР и главная достопримечательность «Богучаровского». От него в обе стороны расходилась аллея с белоснежными гипсовыми скульптурами, иллюстрирующими басни Ивана Андреевича Крылова и русско-народные сказки. Фонтан давно утратил свою помпезность и стоит посреди леса, как печальный памятник ушедшей эпохе.

От скульптур остались лишь печальные и мало различимые обломки.

Уезжая из «Богучаровского», мы ещё не знали, что впереди нас ждёт ещё более печальное зрелище.

Лагерь детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва

Посещение следующей точки всё в том же Киреевском районе было для меня очень волнительным, потому как именно в этом лагере я «отдыхала» семь лет подряд, по две летние смены, от звонка до звонка. Из ориентиров я помнила только автобусную остановку «Шахта №8», мрачный перелесок и глубокий овраг со скользкими склонами, на дне которого стоял наш «рай обетованный». Лагерь назывался «Труд» - по названию добровольного спортивного общества, которое его всячески поддерживало.

Терпение и «Труд» всё перетрут! А так хотелось обычного детства :)

Но нет, из нас растили олимпийских чемпионов. И даже лето мы проводили в марафонах и многокилометровых заплывах, часть из которых проходили здесь - на Упе. Сейчас смотрю и удивляюсь, какая же красота нас окружала! А тогда Упа казалась мне самой мерзкой рекой на свете.

Прежде чем ехать в мой лагерь, мы решили заскочить в Липки. Потому как именно туда, по железнодорожной насыпи, по 6 км каждый день мы ходили тренироваться в мутно-зелёный 25-метровый бассейн.

Тем не менее Липки мы любили. Городок был совсем не похож на Тулу. Крохотный, уютный, очень зелёный, с книжными магазинами, в которых есть книги (!), с «Кулинарией», где всегда продавались вкуснейшие эклеры и пирожное-картошка без нудных очередей. А какая крутая была в Липках башня, почти сказочный замок. А ещё вода в бассейне была тёплая и почти без хлорки - не то что в Туле! Мы любили этот город, потому что он был понятным, искренним и наивным, как мы сами.

Он и сейчас такой же. Точно застыл во времени.

Но я вообще-то не собиралась грузить вас своими воспоминаниями. Хотите увидеть, что осталось от лагерь детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва с громким названием «Труд»?

Мы тщетно пытались найти границы футбольного поля, сваи старого пирса, остатки трехметровой вышки и хоть какие-то детали соседней турбазы. Ничего. Остались только лоскуты асфальта и малочисленные огрызки фонарных столбов. Деревянный лагерь полностью сгнил и зарос так, что будь у нас с собой газонокосилка или мачете, мы всё равно бы ничего не нашли.

Фурор произвело затаившееся в кустах корытце! Именно в таких мы мыли обувь :) Мне кажется, произошло какое-то искривление пространства и его выдавило из какого-то другого измерения мне на радость. Не каменный фонтан, конечно... Но хоть что-то :) А вообще поездку в этот лагерь я бы озаглавила «У разбитого корыта».

Единственное, что осталось без изменений и в принципе всколыхнуло яркие воспоминания - это дорога к лагерю, невероятно крутой спуск и ощущение, что ты снова на тренировке. И колотящаяся в голове мысль: «Меня скоро заберут родители, и мы поедем отдыхать» :))

История с тульскими ништяками, на мой взгляд, получилась немного драматичной, причём трагизм рос от главы к главе. Помните, с чего всё начиналось? С большого и светлого бассейна в венецианском стиле. А закончилось? Ну да, разбитым корытом недалеко от шахты №8 :)) Всё получилось случайно, просто так выстроился маршрут. И казалось бы, пора ставить точку и даже не вспоминать про Тульскую набережную ...

Но я покажу вам одну картинку, на краю которой мы очень долго стояли и не хотели никуда уходить. Это тоже там, где когда-то был мой лагерь, в двух шагах от разбитого корыта. Красивая, широкая и чистая река в кадре - это наша Упа ♥ Мы смотрели на неё и совсем не узнавали. Сотни белых чаек и серые цапли, взлетающие над зеркалом воды. Всплеск рыбин, конечно же, золотых, исполняющих желания. Камыши стеной. Склонившиеся над водой ивы. И никаких сталкерских ништяков, никаких заброшенных объектов. Если бы не катер, неожиданно промчавшийся мимо, мы бы думали, что стоим в самом настоящем заповеднике. Просто невероятная тульская красота! Как хорошо, что она у нас есть.

Хотите поделиться своими «сталкерскими находками», обнаруженными в Тульской области, добро пожаловать в комментарии.

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