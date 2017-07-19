Кудыкина Гора

Татьяна Афанасьева Кудыкина Гора... И сразу вспоминается забавная присказка, которую частенько используют, когда хотят сохранить свой маршрут в тайне и на вопрос: «Куда?» отвечают: «Куда, куда? На Кудыкину гору, воровать помидоры». Но у нас другой случай, никаких секретов, и я даже дам вам координаты волшебного места: N52.22018, E038.45575. Кудыкина Гора - семейный парк в живописнейшем природном заповеднике, на берегу реки Дон, и вход туда абсолютно бесплатный.

Добрый совет: купите карту парка сразу, как прибудете. Территория большая - 500 га, без карты можно и не найти те самые помидоры... Стоит она всего 10 рублей.

Интересных объектов много :) И если парковка и прогулка по заповедным землям не будет стоить вам ни копейки, то за отдельные удовольствия всё же придётся заплатить. Я про катание на верблюде (250 р.), посещение Города мастеров (150 р.), экскурсию на карете по сафари-парку (250 р.), прыжки на батуте (100 р.) и т. д. и т. п. Это если вы поедете в парк с детьми-кутилами :))) Мы без всего этого свободно обошлись.

Парк открыт с 10.00 до 20.00, а вот ворота Древнерусской крепости закрываются в 17.00, и никакая силушка богатырская тут не поможет :)

Мы взяли крепость хитростью, без билетов, ещё до закрытия :)) Неожиданно для себя самих. Просто попросили у бабы Бабарихи на входе карту заповедных земель. Она: «Есть такая карта! Только она внутри крепости, как войдёте - сразу направо». Мы: «Ну, так мы одна нога здесь, другая там! Не пройдёт и года, вмиг с картой обернёмся». Бабариха нам ворота-то и открыла...

Крепость, кстати, построена без единого гвоздя.

Внутри неё - Город мастеров! Здесь можно поучаствовать в интереснейших мастер-классах. В субботу-воскресенье программа шире. Мы были в пятницу, и работали только две избушки: пошив мягкой игрушки и лепка глиняных свистулек.

Самый большой в России леденец на палочке «Петунец». Правда, несъедобный! Отлит из кортеновской стали. Высота - 3,5 метра.

Справа от Древнерусской крепости три богатыря: Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Предполагаю, что именно в таком порядке :)

Алёша - романтичный орнитолог и пацифист.

Добрыня - любитель домашнего борща и фитнеса.

Ну, и Илья, пролежавший на печи тридцать лет и три года :)

Слева от крепости гигантский шлем богатыря Святогора, который был «выше леса стоячего, ниже облака ходячего»... Шлем, словно ворота, через которые начинается дорога к Кудыкиной горе, на которой, по легенде, жили кудесники, которые всегда могли указать правильную дорогу :)

Сразу за воротами - Змей Горыныч! Трёхголовый, огнедышащий, бескомпромиссный . Высотой с 4-этажный дом, не меньше.

Длинный хвост стрелой, когтистые лапы, цепкий взгляд - у такого не сорвёшься. Говорят, он ещё и огонь извергает по особым праздникам. При нас не пироманил, вёл себя прилично :)

Возможно, потому, что внутри него сидел специально обученный богатырь с электрошокером.

Тут же лежит Конь-камень. Есть ли у него какая-то чудодейственная сила? Очень сомневаюсь, но выглядит симпатично и даже слегка улыбается :)))

Кудыкина Гора - место невероятной силы и красоты. Без всяких преувеличений. Ощущение такое, что поднимаешься к вершине на лёгком облаке, сотканном из трав и цветов, и буквально тонешь в чудесных ароматах. Экватор лета, магия, мой день рождения ♥

Если спуститься с Кудыкиной горы по правой дорожке, попадёшь к Источнику Мудрости. Вода в нём студёная и целебная (а как иначе?).

При нас в купели резвились какие-то маленькие моржи - впитывали мудрость всеми частями тела. Должно быть, будущие 100-балльники по ЕГЭ :))) Мы пытались последовать их примеру, но у меня сразу свело ноги, а вместе с ними и мозг.

Хорошо хоть можно было набраться мудрости другим путём :)))

В парке есть ещё один чудодейственный источник - Глазной. Местные жители верят, что он святой, и умывшись водой из него, можно излечиться от болезни глаз. К нему даже паломнические туры устраивают :)))

Источник почему-то выдержан в «древне-греческом стиле» и охраняем троянскими животными - конём и быком!

Кстати, как только мы приняли «целебные глазные ванны», сразу же нашли тот самый помидор-помидорище!

Фраза «На Кудыкину Гору воровать помидоры...» как бы намекает, что помидоров должно быть тут много, но он пока один :)

Ещё одна достопримечательность парка - Каменный мост.

По дороге к нему вы обязательно увидите кучу разных животных (страусов, альпак, лам, верблюдов, пони, павлинов, кроликов и... милейших хохлатых уток). У меня болезненное отношение к животным в неволе, но тут вроде как все облезлы, но счастливы!

На Каменный мост можно подняться, и это стоит сделать. Во всех четырёх башнях есть лестницы :) Одна даже с привратником...

В парке работают два официальных кафе - «Совёнок» и «Чёрная жемчужина» (интерьеры демократичные, цены адекватные).

Обязательно попробуйте фирменное мороженое, вкус у него реально сказочный. Цена 50 р.

Впрочем, и стихийных «кафешек», где можно съесть контрабандные варёные яйца, малосольные огурцы и курицу в фольге, в парке тоже хватает. Например...

Беседка с видом на Дон рядом с Источником мудрости.

Гигантская табуретка на берегу озера с живой водой.

Козья скамейка с видом на сафари-парк.

Вигвам с хрустальной люстрой :)

Главное, не оставляйте за собой мусор, а то Кудыкина Гора вернёт вам его в двойном размере ;)

Если вы загулялись, мечтаете увидеть Горыныча в свете луны и познакомиться с полуночными русалками, то вполне можно снять гостевой домик и остаться на Кудыкиной Горе с ночевкой.

В кемпинге дешевле (500-700 р.), но и условия будут скромнее.

22 июля в парке будет проводиться Водный фестиваль в стиле «а-ля франсе пирамидон », а на 26 августа назначен День цирка и уличных театров. Следите за афишей на официальном сайте kudikina-gora.org, и, возможно, вы попадёте на какое-нибудь абсолютно волшебное событие! Хотя Кудыкина гора полна чудес в любой день и в любой сезон ♥

Осенью здесь звучат песни ветра, весной цветут сады, а зимой работает резиденция Деда Мороза. Выбор за вами, но место точно стоит того, чтобы его посетить ;)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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