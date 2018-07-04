Солдая, Сугдея, Сидагиос, Сурож...

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...А по-нашему, Судак

— Здравствуйте! Я к вам из Крыма, вернее, из центра его юго-восточной части побережья! Подкопчённой южным солнцем и зацелованной ласковым морем мне хочется поделиться своим маленьким путешествием. Купив путёвку в декабре ушедшего года по привлекательной цене, мы с Андреем запрыгнули в автобус и уже через каких-то 20 часов, перескочив через мост по имени Крымский, прибыли в пункт назначения.

Судак — город на берегу Судакской бухты, заключённой в объятия Дженевез-Кая (Крепостная гора) с запада

и Алчак Кая (мыс Алчак) с востока,

принял нас в свой нежный плен ласковых волн Чёрного моря!

Первое впечатление

Судак встретил нас сорокаградусной жарой, нескончаемой трелью цикад, уханьем милых горлиц и запахом чистейшего воздуха. Да-да, именно свежего и чистейшего… Я, правда, не знаю, какой должен быть запах у О2, но почему-то уверена, что в Крыму он такой: лёгкий, с нотками акации и разлагающихся водорослей, с сочным послевкусием грозового фронта.

Гонимые желанием новых впечатлений, мы, бросив в номере вещи, рванули на пляж. Ну и … Напоролись на действительность курортного объекта: нескончаемый движ, дух шашлыка и людские тела, принявшие горизонтальное положение под солнцем Нашего — всё говорило о том, что мы на МОРЕЕЕЕЕ! Но… Спешу сообщить, что места для «фритюра» не содержат в своей песчаной плоти ни капли окурков, огрызков кукурузы и одноразовых стаканчиков.

Всё, что я смогла увидеть в морской глади, были водоросли во время прибоя.

Про витамины

Увидев на пляже черешню по 250 рублей, мы твёрдой походкой направились в сторону городского рынка

Вывод: все на рынок!

То же самое с дарами моря

Разобравшись с продуктами и ценами, было решено прогуляться по центральной улице города с говорящим названием им. Ленина. На ней находятся главные объекты инфраструктуры города: городской суд, центральная городская библиотека, дегустационные залы заводов «Массандра» и «Коктебель», вышеупомянутый городской центральный рынок, поликлиника и общеобразовательная школа.

Город

Одной из главных достопримечательностей улицы Ленина является мемориал «Холм Славы» — комплекс на братской могиле периода Великой Отечественной войны. Здесь захоронены воины-десантники, погибшие в 1942 г. и освободители Судака от фашистских захватчиков в 1944 г.

Мемориал сооружен в 1974 г. Центральным его сооружением является фигура солдата с ребенком в левой руке, опирающегося на щит правой.

У подножия холма были установлены памятники чернобыльцам

и воинам-интернационалистам

Совершая прогулку по улице Ленина можно выйти к городскому центральному саду, где установлен многострадальный памятник вождю пролетариата

А многострадальный он потому, что на его революционную честь дважды покушались. Во время оккупации Судака памятник разрушили фашисты, а спустя много лет, в 2016 г., вандалы сбросили Ильича с постамента поздней октябрьской ночью. Для последователей коммунистической партии спешу доложить, что на противоположной стороне улицы находится отделение КПРФ

Что примечательно, совсем недалеко от памятника стоит храм Покрова Пресвятой Богородицы

Внешний облик церкви довольно скромен, декоративные элементы в оформлении не используются. Несмотря на простоту архитектурных форм, храм Покрова Пресвятой Богородицы смотрится очень изящно и гармонично. Вход в храм свободный, но, испугавшись искушения всё-таки раз и навсегда выяснить точное расположение Нофелета, зайти не решилась

Совершая променад по городу, мне на пятки постоянно наступала ностальгия — тонкий, еле уловимый, аромат липового цвета следовал за мной, не замедляя своего невидимого шага. Отчаявшись найти дерево, покрытое золотыми бутонами, спросила аборигенов, что за фимиам преследует мой нос, и тут же пополнила свой словарный запас словосочетанием альбиция ленкоранская или гюль-эбришим. Судак просто утопает в этих деревьях с роскошными розовыми метёлками

Про флору

Мне посчастливилось застать не только цветение граната

но и зарождение его плодов

Айва, грецкий орех, инжир, абрикосы, вишня, алыча, шелковица — это неполный список растений, которые на каждом метре пути не дают закрыть крышку объектива.

Про граффити

Я на все сто согласна с тем, что

По приглашению местной жительницы, девушки по имени Анастасия Сид, мечтающей превратить город в лучший в мире музей современного искусства под открытым небом, в Судак приехали молодые художники из Белоруссии и началась работа. Уже создано более 30 арт-объектов, наполняющих город различными по стилистики сюжетами: от портретов Гайдая и Высоцкого

до истории любви Ассоль и Грэя

От одного из символов Судака

до сюжета фестиваля хип-хоп музыки «ICE CREAM», который проходит в Судаке с 2013 года

Сделаю шаг вперёд и скажу о наказуемости инициативы. Городские власти поддерживают эту идею. Была утверждена концепция «Крымские история, природа и мифология». Все работы согласовываются с городом.

Про подарки

Судаку, как и Туле, Церетели делает подарки. Вот только я не знаю, чем этот замечательный город-курорт провинился перед

И вот, так и не не найдя ответа, захотелось

Обеда:

Секрет хорошего отдыха заключается не только в финансовой составляющей, но и в здоровом, правильно функционирующем, ЖКТ. Так вот… В юго-восточной части Судака есть столовая под названием HO.RE.CA. Где еда гарантирует, что вам не придется дополнять свой стол из десертов в виде активированного угля, лоперамида, энтеросгеля и т. д. и т. п. Меню разнообразно, порции достаточно сытные и вкусные. Единственный минус, а скорее, плюс — отсутствие блюд из свинины

Чек за двоих

Судак вечерний

После того, как многие приняли дозу ультрафиолета, вернулись из поездок по Крыму и приняли дары Диониса, на набережной начинается стандартный для курорта движ. Тут вам и местный оркестр с безграничным репертуаром от Кости с кефалью до «Blue Steel» из «Питер Ганн»,

и гламурное фото с самоедами,

и обнимашки с медведями,

и огненное шоу,

и уличные художники,

а так же ночные покатушки по лунной дорожке

Жизнь кипит до самого утра, времени, когда сторонники ЗОЖ выходят на волнолом для своих ритуалов,

а пляжные зазывалы приглашают в который, он же последний, раз, увидеть стаю диких дельфинов

Чтобы увидеть это зрелище, достаточно внести в кассу 700 рублей днём или на сто меньше в 17 нуль-нуль, когда желающих становится меньше, т.к. все за день наслушались, что стая тут прибывает в последний раз, а на рассвете мигрирует с русалками и Николаевым на Сахалин. Получить скидку очень легко: вам просто надо создать образ грусти и сомнения рядом с кричащим зазывалой.

Развлечения на пляже обычные: от поездок на банане до парения над морской гладью в одиночестве или же дружной парой

А теперь…

Мыс Алчак

Высота горы Алчак — около 152 метров над уровнем моря. По своему геологическому строению она является древним коралловым рифом, сложенным серыми мраморовидными известняками. На западном склоне горы расположена «Эолова Арфа" — скала с большим сквозным отверстием, образовавшимся в результате выветривания известняка.

Алчак является одним из самых красивых мысов крымского побережья, кристально чистая морская вода притягивает туристов для купания в море, аквалангистов, любителей плавания с маской и ластами. Посещать скалу Алчак можно самостоятельно — вдоль всей скалы прорублена туристическая тропинка, которая проходит по всему периметру мыса, то возвышаясь на 50 метров от моря, то опускаясь к уютным бухточкам прямо к морю.

В 1988 году мыс Алчак был объявлен заповедным урочищем.

Алчак — гора с кровавым прошлым, о чём свидетельствует памятная плита

Из газеты „Оренбургская неделя“:

Говорят, что в середине января 1921 года здесь на берегу у горы Алчак в Судакской бухте было расстреляно порядка трёх тысяч человек. Только представить. Маленький дачный городок у Чёрного моря в Крыму, а сколько в те времена было жителей? Зимой в Гражданскую войну, в холод и мороз, в лихолетье…

Судя по такому количеству жертв, по тому, что красноармейцы молодой Страны Советов с местным руководством определили их, как врагов, подлежащих уничтожению — это были люди, свезённые сюда в Судак из ближайших окрестностей. Собрать в одну ночь три тысячи на расстрел!

Возможно, что сюда на казнь везли людей из Коктебеля, а может и из Феодосии? Хотя… там были свои массовые расстрелы и убийства. Топили в море, заперев в кораблях и на баржах — вместе с судами, сбрасывали со скал, уничтожали массово. Три тысячи человек для этих провинциальных краёв это очень много.

Вернее всего — представители интеллигенции, дворянства, белогвардейцев, а скорее всего — тех, кто не отличался пролетарским происхождением и не успел зарекомендовать себя благонадёжными новой власти, новому миропорядку на окраине старой империи — гражданские и военные, старики и молодёжь, женщины и дети…

Только представить… пройдёт всего двадцать лет и новые тысячи жертв останутся на пляже и в полосе прибоя, но это уже будет героический Судакский десант января 1942 года.

Тогда в числе крымских партизан воевали с фашистскими захватчиками те, кто двумя десятками лет ранее здесь же расстреливал людей здесь же на берегу бухты древнего города Судак.»

А это из воспоминаний самой младшей дочери графа Капниста о тех событиях:

«"Когда появилась „чрезвычайка“, — вспоминала Мария Ростиславовна, — было вывешено объявление: всем дворянам, титулованным особам прийти в ГПУ, иначе расстрел. Когда кто-то спросил отца — графа Ростислава Ростиславовича Капниста: „Ты пойдешь?“ — он ответил: „Я не трус“. „Я умоляю, папа, не ходи!“ Он ушел. А у нас был такой круглый стол. И вот я помню стакан — вдруг сам разбился на мелкие кусочки, как будто кто-то его ударил. Поздно вечером папа вернулся, но на следующий день его забрали. Потом его расстреляли… А тетю убили на моих глазах. Мне было около шести лет, но я помню лица тех людей. Один из них сказал другому, указывая на меня: „Смотри, какими глазами она на нас смотрит. Пристрели ее“. Я закричала: „Вы не можете! У вас нет приказа!“ Я тогда уже все знала. Три тысячи человек расстреляли за одну ночь. На горе Алчак. Никто не знает, что творилось в Крыму. Мы голодали ужасно. Мололи виноградные косточки… спаслись дельфиньим жиром …»

И вот, с этого памятного места началось наше покорение горы вдоль береговой линии, проходящее под угрожающие надписи

через Чёртов мостик,

с которым связано очень много легенд и интересных страшных историй. По одной версии этот мостик, стоя на котором, действительно, перехватывает дыхание, построила сама дьявольская сила, по другой это место является очень сильным в плане энергетики.

Вообще многие местные жители поговаривают о том, что именно на Алчак-Кая находятся места силы. Здесь частенько отдыхают с палатками любители йоги, а также ценители восточных поверий. По слухам, здесь можно зарядиться неслыханной энергетикой и даже пообщаться с предками. Некая дыра во времени дает возможность человеку заглянуть в будущее или погрузиться в прошлое. А до самого Чёртова моста, который изготовлен из дерева, сегодня с удобной дорогой, ранее был опасный проход, где постоянно калечились и погибали люди, но несмотря на всю опасность, люди снова шли на край скалы. Упавшие, но выжившие часто говорили, что их кто-то манил или что дорога по самому краю не казалась опасной. Сегодня здесь частенько гуляют туристы, желая сделать необыкновенные захватывающие дух кадры, любители прыгнуть в море со скалы, но ещё совсем не так давно это было место самых отчаянных и бесстрашных. Оно и не мудрено — с этого моста, действительно, открываются впечатляющие виды, да и обрыв выглядит просто головокружительно так, что некоторые уходят без

Несмотря на то, что мыс Алчак-Кая в размерах не такой большой, он пользуется огромной популярностью у туристов, что очевидно

А вот что можно увидеть с горы, добравшись до самой вершины

и даже повстречать там муравья-трудоголика

и ящерку-стесняшку

Достигнув самого пика Коммунизма , мы, усталые и довольные, начали свой путь в сторону берега, под дружный крик чаек и порханье бабочек

Про дальняк

Это я вам про экскурсионную программу вещать стану. Она широка, велика и разнообразна. От 14-часовых «кругосветок» по Крыму до пеших прогулок к Новому Свету с омовением тела в чистейших бухтах полуострова. Промониторив множество предложений, мы выбрали самое оптимальное для моих стоп направление, а именно Парк львов «Тайган». Выбрали и не пожалели ! Это крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих, который находится в Белогорске на территории в 32 га. В нём содержится большая коллекция диких животных, представляющая собой большую государственную и научную ценность. Многие виды животных опасны для посетителей

Как гласит Википедия на данный момент в парке проживает более 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных

Помимо огромного количества кошачьих, в парке достаточно представлена группа приматов. Зайдя на их территорию, я сразу же была опознана как своя и мне мгновенно была оказана наивысшая степень доверия

Вы не представляете, что за ощущение — держать руку орангутана в своей лапе! Маленький, но очень сильный, детёныш может с лёгкостью сломать вам пальцы, но разве это могло остановить меня перед такой опасностью, когда в кармане лежала визитка страховой компании.

Кормить животных в парке категорически разрешается. Для этого на всей его территории продаётся соответствующий корм, но лучше взять вкусняшек с собой, т.к. небольшой пакетик баранок стоит 100 рублей!

А для этого красавца лучше запастись рыбой, т.к. иного ему ничего не полагается

Животных в парке много, все они содержатся в достойных условиях и каждому уделён соответствующий уход

За отдельную плату в 6000 рублей вы можете заказать прогулку со львами по парку, а если вы не готовы на подобные жертвы,

то можете просто оставить на память в своём альбоме подобное милое фото

Завершая свою историю путешествия, хочу высказать одно:

Крым — это душа России! А Судак, как заметила одна замечательная женщина, лучший город в Мире!

Как итог моего десятидневного прибывания на полуострове — море позитивных эмоций, океан счастливых воспоминаний и минус 4,5 кг живого лориного веса.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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