Спецобъект С-2 - новый музей гражданской обороны в Севастополе

Владимир Малдер Не знаем, проходили ли вы когда-нибудь инструктаж, что делать и куда бежать в случае ядерной войны и бывали ли в подземных убежищах, но сегодня в кадре интереснейшее место, дающее некоторое представление о подобных объектах всенародного спасения. Нашим гидом будет Владимир Малдер, который считает, что севастопольский музей гражданской обороны - самый крутой в России.

- Привет, камрады, любите подземную сырость, противогазную эстетику, романтику постапокалипсиса, дизель-панк, историю холодной войны, артефакты, оставшиеся от СССР и всё, что с этим связано? Сегодня постараюсь вас не разочаровать. Добро пожаловать в огромное подземное убежище С-2. Ах да, а это где? Палю объект. Севастополь, площадь Суворова. Режим работы: с 10.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни вход в музей бесплатный.

Обычно мумификация в смысле музеефикация и реставрация напрочь убивает объект, превращая его в нечто совершенно унылое и скучное, примеров масса. Но создатели этого музея замечательные и творческие люди, смогли сохранить душу объекта, дух времени и ту тру атмосферу СССР, которую так любят диггеры и сталкеры, то есть мы.

При входе нас встречают часы судного дня, которые показывают не время, а уровень риска атомной войны. Полночь - 24-00 означает начало ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает международная коллегия выдающихся ученых, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии, а саму идею показывать миру риск ядерного конфликта в 1947 году придумали ветераны Манхэттенского проекта, создавшие ядерную бомбу.

Сейчас на часах 23-58. От ядерного апокалипсиса нас отдаляет всего лишь пара минут. Так близко к полуночи цифры табло были лишь один раз в своей истории - в 1953 году.

В одном из тоннелей нас ждёт небольшая крипота. Это персонаж постапокалиптического квеста, который проходит в одной из частей объекта. К сожалению, на момент моего прибытия туда квест ещё не был открыт. Будет повод вернуться.

Массивные гермодвери.

Кинозал, где показывают фильмы про холодную войну.

Перед нами пункт управления.

Ну и немного истории объекта. Говорят, что Севастополь - один из городов, где в советское время хотели построить подземный город-двойник. Ну, это конечно утопия и фантастика дизель-панк, тем не менее, в Севастополе было построено множество подземных объектов, запасных командных пунктов и защитных сооружений первого класса, способных выдержать ядерный удар. Данный объект строился с 1952 по 1957 год для укрытия руководства Севастополя в случае ядерной атаки. Во времена Украины объект находился на условной консервации и потихоньку растаскивался любителями полазить. Первые диггеры-олды пробирались через вентиляционную трубу, которую шпротили с помощью ножниц по металлу.

В создании музея принимали активное участие севастопольские диггеры. Много хабара в смысле экспонатов спасено с объектов, ну а часть отдали из своих запасников местные МЧСники. Кстати, у нас в Воронеже и в других городах были подобные проекты, но севастопольский музей гражданской обороны, думаю, самый крутой в России. Атмосфера и антураж просто радуют глаз.



Кстати сказать, это не просто музей, а реальное защитное сооружение ГО, рассчитанное на 2500 тысячи человек.

В случае угрозы объект приводится в боевую готовность в течение 36 часов.

Отдельная гордость музея - оборудование связи. Такой коллекции наверное нет нигде. Самое интересное, что всё это не просто музейный пылесборник, а до сих пор работает!

Операционная

Старые операционные инструменты, с их помощью можно вытащить пулю. Вполне рабочие

Небольшая лаборатория.

Телефон для связи с Кремлём.

Проигрыватель пластинок, который играет старые советские песни.

Самоспасатель, советские плакаты и прочие ништяки в идеальном состоянии.

Видите вон те 4 экрана слева? Большой брат следит за вами. Вот из такого вот подземного бункера.

Противогазы и химза.

Местный R2D2, это же Севастополь, без него ни один музей не обходится.

Ржавая торпеда.

Где-то тут спрятался Ленин.

Выращивание томатов в условиях ядерной зимы. Чахлые помидорчики. 2500 человек однозначно не прокормят.

Двухъярусные нары.

ФВУ

Графити, оставлено рабочими.

Дизель. Полностью рабочий. Везде воняет солярой, его можно хоть сейчас завести.

А вот волшебная дверка. Как в каком-то сюрреалистическом фильме ты ни с того ни с всего попадаешь через эту дверь в современный торгово-развлекательный центр.

В общем, ребята, впечатлений вагон, место просто потрясающее, must see!!! Любителям постапокалипсиса, сталкера, книг из серии Метро-2033, лазающим и тем, кто только хочет прикоснуться ко всему этому категорически рекомендую и ставлю его в один ряд со знаменитым музеем подводных лодок в Балаклаве (825 ГТС) и 35-й батареей.



Спасибо сотрудникам музея за отличную экскурсию!

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