Красное озеро, Граница губерний, Крапивенский мост и пара сюрпризов

Татьяна Афанасьева Вдохновляемся палитрой октября, радуемся, что ещё не грязябрь, и выстраиваем новые маршруты на выходные. Сегодня я решила поделиться с вами несколькими своими находками в границах Тульской области. Для кого-то, возможно, «баян», а для кого маленькое открытие! Поехали.

Красное озеро

В 13 км от Кимовска — своя сеть затопленных карьеров среди заброшенных терриконов. Большинство озёр — бирюзовые. Они красиво смотрятся, как со спутника, так и с надувного матраса, рассекающего водную гладь. Но есть среди них одно особенное — Красное. Цвет воды просто нереальный! У берега — огненно красный, набирая глубину — буро-сине-фиолетовый. Возможно, палитра обусловлена торфянниками, возможно, водорослями… Воды не набрали, химический состав не знаю. Но озеро живое! Несколько раз видели, как по поверхности шла волна и где-то в глубине скользило Лох-Кимовское чудовище… или что-то поменьше и попроще :)

Вы же видите всплеск? :))) Это оно, Лох-Кимовское, резвится в красной бездне, улыбаясь всеми тридцатью тремя головами.

GPS: N53°55'27.6″ E38°28'05.5″

Косарь и грабельщица

Про мухинских рабочего и колхозницу знают все, а вот про одоевских косаря и грабельшицу немногие. Считаю, шедевр. Косарь слегка напоминает Епифанцева: «Тайд или окосарение?!» Грабельщица вполне могла бы участвовать в битвах экстрасенсов. Историческая надпись гласит: «Первой коммуне „Красная заря“ Одоевского района посвящается». Трудоголики стоят на обочине дороги «Тула-Белёв». Не проезжайте мимо, они хорошие.



Интересно, сколько людей вспомнят слово «крынка», глядя на предмет в левой руке косаря? Ещё прикольнее узнать версии детей: «Что несёт дядя?»

GPS: N 53.54.647, E 036.38.271

В 120 км от Тулы - Белёв, ровесник Москвы. Когда смотришь с дороги - не город, а православная открытка с золотыми узорами. Красиво, слов нет! Но как только въезжаешь, понимаешь, что на обратной стороне открытки чернила растеклись от слёз... Белёв настолько убог, что сложно представить, что там люди как-то живут. Улицы в историческом центре одна страшнее другой, дома в заплатках, дворы в разрухе. На фото мои любимые ворота 1879 года рождения на улице славного Карла Маркса. Сколько им ещё осталось?.. (вопрос в никуда)

Граница губерний

Межевание земель в нашем царстве-государстве уже в XVI—XVII вв.еках носило вполне официальный характер, а все владения, пашни и леса заносились в специальные Писцовые книги. Был, конечно, и самозахват и подделка «чертежей», куда без этого?.. Но в целом был порядок. Ответственность за него несли уездные землемеры. Для подготовки высококлассных специалистов в Москве в 1779 году был создан Императорский Константиновский межевой институт. И вы представляете, мы можем видеть с вами настоящий раритет всего в 130 км от Тулы — межевой столб на границе Тульской и Калужской губернии, установленный ещё в царские времена! Сейчас, правда, он стоит на нашей стороне (каким-то образом туляки отхватили земельки), а до Калужской области около 6 километров.

Столб очень солидный — из старого кирпича и с красивущими чугунными гербами. Удивительно, что сохранился. Вокруг поля распаханы, а он как стоял, так и стоит. Ни красные не снесли, ни синие на металл не сдали. Увы, основание столба сейчас находится в аварийном состоянии, и если власти срочно не возьмут его под охрану и не начнут реставрацию, мы потеряем уникальную достопримечательность :(

GPS: N53°49'46.4″ E36°03'27.3″

Крапивенский мост

... и небольшой телепорт в лето! Ежегодно в старинном уездном городке со жгучим названием Крапивна проводят Фестиваль Крапивы. Тысячи людей съезжаются на праздник, а заодно погружаются в атмосферу убитой провинции, пыльных руин и заколоченных окон. Мы тоже ездили, топтались и уезжали с единственной мыслью: «Может восстановят, может спасут?..» Городок крохотный, мне казалось, что я знаю в нём всё. И вдруг, спустя столько лет знакомства, обнаруживаю каменный арочный мост (спасибо Русскому). Мост весь зарос и слегка просел, не сразу и разглядишь. Через него идёт старая, вымощенная булыжником дорога к Свято-Никольскому храму. Этому мосту, как минимум, лет двести. Чудо? Конечно же, чудо. А вы были, видели?

Адрес ближайшего к мосту дома: Крапивна, ул. Коммунаров, 43.

Муей…

Место в общем-то всем известное, но не упомянуть не могу. В очередной раз посетили фамильный склеп графов Бобринских в Донском. Усыпальницу возвели в 1815 году, в ней были захоронены три поколения Бобринских. До революции место почиталось и было неприкосновенным. В советское время на живописной Бобрик-Горе организовали парк культуры и отдыха шахтёров. В 1930-х в склепе разместили кафе — «домик-то красивый и уютный». Люди пировали буквально на костях ибо в подвале — захоронения, призрачные настроения и все дела. В наше время усыпальница полуразрушена, заброшена и заколочена. И это всё, несмотря на пафосную табличку про памятник федерального значения, охраняемый государством.

От местных так вообще услышали фразу, которая меня потрясла: «Вы там поосторожнее в парке, а то деревья иногда падают…»

GPS: N 53° 59.381' E 38° 22.300'





Ну, и чтоб вы окончательно передумали сидеть в выходные дома, ловите фотографии с ярким октябрьским настроением-2018. Тульская область прекрасна ♥

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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