Пять усадеб Калужской области

Дмитрий Койда Тульский путешественник предлагает вам яркий осенний маршрут по калужским усадьбам. Если были в каких-то из них, делитесь своими впечатлениями в комментариях ;) Дмитрий Койда предлагает вам яркий осенний маршрут по калужским усадьбам. Если были в каких-то из них, делитесь своими впечатлениями в комментариях ;)

— Мне захотелось съездить к соседям — в Калужскую область.

Для этого я выбрал один тёплый, октябрьский денёк. Он порадовал не только прекрасной погодой, но и проявившимися, буквально накануне поездки, осенними красками.

Из Тулы я выехал в 7 утра и уже через полтора часа был на месте. От моего дома до первой точки 120 километров.

Авчурино

В село Авчурино я приехал из-за одноимённой усадьбы, построенной сразу в двух архитектурных стилях: ампирном и неоготическом. Точнее это одно из сохранившихся зданий некогда большого усадебного комплекса. История и судьба его крайне интересна.

Территория нынешней усадьбы входила в линию «берега» — пограничных укреплений Московского княжества на границе с Литвой, проходившей по Оке. Данное укрепление возглавляли воеводы, назначаемые князем, в частности, воевода Василий Овца, по прозванию которого, очевидно, территория и получила своё имя.

Из текста «Калужской десятины жилыя данныя церкви и пустовыя церковныя земли» явствует, что в XVII веке в этих местах служили Хитрово и Яковлевы. Авчурино фигурирует под обозначением «Яковлева тож».

В XVIII веке имением владел сподвижник Петра Павел Ягужинский, первая жена которого Анна Фёдоровна происходила из фамилии Хитрово. Известно, что император прибывал сюда с визитом, к которому был устроен «дубовый проспект».

После Ягужинских несколько десятилетий усадьбой владел князь С.В. Гагарин. В 1790-е годы Авчурино купил русский помещик Дмитрий Маркович Полторацкий.

Имение Полторацких стало центром культуры — в числе его гостей были поэт Николай Львов, а также историограф Николай Карамзин, при работе над «Историей государства российского» активно пользовавшийся авчуринской библиотекой.

При Полторацких здесь дважды побывал император Александр I, который проезжая из Тулы в Калугу, остановился в Авчурино и осмотрел хозяйство, о котором он раньше много слышал и которое слыло тогда за образцовое.

После смерти в 1818 году имение унаследовала его вдова Анна Петровна Полторацкая, ур. Хлебникова, которая продолжила дело мужа, ведя хозяйство при англичане-управляющем. Также она занималась обустройством поместья, в частности, пригласив Стасова и возведя усыпальницу при церкви, куда через 8 лет после смерти было перенесено тело её покойного супруга.

В 1832 г. имение посетил император Николай I, а в 1837 году, во время своего путешествия по России — 19-летний наследник-цесаревич, будущий император Александр II вместе со своим наставником поэтом Жуковским.

Полторацкий и его потомки жили здесь до 1911 года, когда имение было приобретено другим помещиком Гончаровым. Таким образом, Полторацкие владели имением 120 лет.

По описи 1840-х годов в усадьбе насчитывалось более 50 построек и сооружений. В их число входили оранжереи, конный манеж, парковые павильоны, мост, погреб громадных размеров.

К концу XIX века усадьба уже начала угасать: «обстоятельства складывались так, что невозможно было поддерживать Авчурино на прежней высоте. Безжалостное время все разрушало, а постепенная продажа частей дома не спасала положения. Большой старинный деревянный дом Екатерининского времени, стоявший лицом к реке Оке, сгорел еще в 1860 году.

В 1890-х годах сгорела огромная рига и несколько деревянных амбаров; не было возможности поддерживать оранжереи, и они были проданы на слом. Главный дом, бывшая библиотека, совсем обветшал и требовал капитального ремонта, хозяйственные постройки старели и разваливались. Площадь владельческого хозяйства сильно сократились, и земли сдавались в истощающую аренду крестьянам».

После революции усадьбу национализировали. После 1917 года тут был создан дом отдыха и учёбы, где читали лекции А.Чижевский, В.Ярошевский и другие. Во время Великой Отечественной войны многие постройки были разрушены, но позже восстановлены. Источник

Самое удивительное, что здание не закрыто, а используется для разных целей. С одной стороны вход в Дом культуры, с другой — действующий храм, с третьей — почта России. Находится внутри немного опасно. Надеюсь, рано или поздно архитектурную достопримечательность полностью восстановят и сделают достойный музей.

Красный городок

Второй точкой на карте Калужской области стала деревня Красный Городок. Сюда я заехал совершенно случайно увидев на дороге табличку-указатель "Усадьба Городня". Населённый пункт находится в 16 км к востоку от Калуги.

Не буду на этом месте останавливаться подробно, поскольку сделал всего лишь несколько кадров с дороги. Про усадьбу до поездки вообще не знал и ничего не слышал, поэтому если соберётесь сюда, то обязательно почитайте интересную и подробную заметку.

Городня – имение знаменитой Натальи Петровны Голицыной. Фрейлина «при дворе четырёх императоров»; статс-дама и кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины, была известна в обществе как «Princesse Moustache» («Усатая княгиня»). Прототип главной героини повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».

Многие постройки уже давно исчезли, но одно значимое сооружение можно увидеть. Это здание нынешней Красногороденской школы. Построено Андреем Никифоровичем Воронихиным — выдающимся русским архитектором, автором проектов Казанского собора и горного института в Петербурге, садово-парковых и архитектурных ансамблей в Павловске и Петродворце.

Недалеко от этого места около дороги сохранился остов церкви Успения Пресвятой Богородицы. Построена по храмозданной в 1759 году на средства князя Б.В. Голицына.

Далее проезжаю через центр Калуги. Остановился на площади Победы. В городе я не был несколько лет и понял, что тут многое поменялось. Отреставрированы архитектурные памятники, открыты скверы, появились новые скульптуры. Очень хотелось погулять здесь, но решил приехать сюда отдельно и полноценно заново познакомиться с прекрасным городом.

Полотняный завод

Третьей запланированной точкой стал посёлок Полотняный завод. До него от Калуги примерно 35 километров.

Возникновение населённого пункта связано с основанием по именному приказу Петра I в 1718 году калужским купцом Т. Филатовым-Карамышевым парусно-полотняного завода (отсюда происходит название посёлка). В 1720 году им же в компании с Г. Щепочкиным и А. А. Гончаровым (прапрадедом жены А.С. Пушкина) была основана бумажная фабрика.

Сначала я подъехал к усадьбе Г.И. Щепочкина. Она построена во второй половине XVIII века. С 1909 и до 2007 года в главном здании усадьбы размещалась средняя общеобразовательная школа. При этом в здании хорошо сохранилась историческая внутренняя отделка, росписи, паркет XVIII века, лепнина.

Главный усадебный дом был построен в 30-х годах XVIII века. К сожалению, не сохранилось документов, из которых можно было бы узнать имя его архитектора, но существует предположение, что им мог быть великий Б. Растрелли. Первоначально дом имел всего два этажа, был тёмно-красного цвета с белоснежными деталями пышного барочного декора. В 40-50-х гг. он был перекрашен в лазоревый цвет, а в 70-х гг. перестроен в стиле господствующего тогда в архитектуре классицизма.

Перестройка дома осуществлялась по проекту московского архитектора К.И. Бланка. К концу XVIII века это был трёхэтажный дом светлого цвета с ризалитами по основным фасадам. Именно таким видел этот дом в 30-х гг. XIX столетия приезжавший в Полотняный Завод А.С. Пушкин. Усадьба Гончаровых была одной из наиболее крупных по размерам и наиболее богатых по убранству российских усадеб. Источник

Здесь я прекрасно провёл время, вкусно пообедал и сделал внутри и снаружи почти 300 снимков, так что про это достойное место расскажу подробно в отдельном материале.

Возвращаюсь назад по этой же дороге. Остановился, чтобы сфотографировать советский памятник, посвящённый дояркам. В моей коллекции скульптур такого экземпляра ещё не было.

Село Льва Толстого

Когда смотрел на карту случайно увидел локацию под названием "Тихонова Успенская пустынь". Решил заскочить ненадолго. Мужской монастырь Калужской епархии Русской православной церкви, расположен в селе Льва Толстого (цифра 4 на карте). Первое упоминание в 15 веке.

Обитель была основана преподобным Тихоном Медынским при селе Трёхсвятительском. Пришел он из Киева, и принял подстриг в Чудовом монастыре. По легенде преподобного ударил по щеке князь Боровский Ярослав Владимирович. В эту же минуту его рука окаменела.

Преподобный Тихон стал молиться за князя, и после выздоровления князь пожертвовал деньги на строительство обители. Монастырь входит в число старейших монастырей в верховьях Оки, является одним из самых заметных памятников исторического и культурного наследия местного значения в Калужской области.

Павлищев Бор

Более всего в этот день мне хотелось попасть в деревню Павлищев Бор. Это примерно 60 км от Калуги. Здесь находится заброшка Степановское-Павлищево — бывшая усадьба дворян Степановых.

Это одна из лучших заброшек, которую я видел в этом году. Можно осматривать не только внешне, но и осторожно гулять внутри.

Главный дом представляет собой эклектичное нагромождение колонн и балконов, с интерьерами, оформленными в различных стилях (утрачены). В парке сохранились дом управляющего с мезонином, хозяйственные постройки, пилоны со скульптурами оленей. У речки имелся павильон «Арсенал», где хранились лодки.

В усадьбе в разное время бывали Антон Чехов, Максим Горький, И.В. Цветаев, В.Ф. Комиссаржевская, артисты МХТа.

История усадьбы Павлищев Бор прослеживается со второй половины 17 века. Существующий ансамбль усадьбы с парком создан окончательно в 1895-1900 гг. на средства Елизаветы Платоновны Степановой по проекту Василия Александровича Ярошенко. В настоящее время усадьба включает в себя главный дом, хозяйственные постройки, усадебный парк и въездные ворота с фрагментами фигур оленей.

В советское время усадьбу занимали санаторий и другие лечебно-профилактические заведения. В 1980-е гг. предпринимались попытки консервации состояния усадебного дома, но после сильного пожара он был заброшен и разгромлен.

В 1997 г. передан в ведение областного департамента образования с целью организации школы-интерната для слабовидящих детей. Стоит в развалинах. Находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в срочной реставрации. Источник

На восприятие этого заброшенного места безусловно повлияла шикарная погода и золотая осень. Усадьба расположена в тихом лесу, где под ногами шуршат миллионы опавших листьев. Рядом река Теча. В Павлищем Бору я так же сделал множество кадров и хочу показать вам этот прекрасный природно-исторический объект в отдельном альбоме.

День заканчивался, до наступления темноты я хотел успеть выехать из Калужской области. Напоследок, я решил заскочить в старинный посёлок Росва, тем более что он находится прямо на трассе ведущей к основной дороге Калуга-Тула.

Остатки усадьбы обнаружить здесь довольно просто. Нарядное кирпичное здание с белокаменной отделкой стоит прямо на обочине шоссе.

Усадьба здесь появилась во второй половине 18 века, и её первым владельцем был калужский наместник М.Н.Кречетников. В разное время принадлежала Шепелёвым, Жуковым, до 1917 года Лавровым, последним владельцем являлся князь Урусов.

Урусовы — выходцы из Ногайской орды, перешедшие на службу Великим князьям и царям московским. Наибольшую известность получил Петр Урусов, крещеный татарин, который 11 декабря 1610 г. убил на охоте под Калугой самозванца Лжедмитрия II. Род Урусовых весьма разветвлён и был в родстве едва ли не со всеми знатнейшими и богатейшими фамилиями России.

Последний владелец усадьбы Росва Сергей Дмитриевич Урусов (1862—1937) был заметным политическим и общественным деятелем России. Депутат I-й Государственной думы, в разное время — губернатор в Тамбове и Бессарабии. В Калужской губернии — уездный предводитель дворянства, член многочисленных комитетов и обществ (трезвости, просвещения, Красного креста и других).

В 1850-е годах Жуков завел здесь крахмалопаточное производство и построил для этого целый усадебный комплекс. Часть зданий и по сегодняшний день занято заводом ОАО "Крахмалопатока", который успешно функционирует. Фото нет, поскольку проехал мимо и там не снимал.

На этом всё! Подводя итог, могу сказать, что это был интересный и насыщенный день в течение которого я проехал 450 километров. Я многое узнал, увидел и самое главное получил отличную туристическую дозу, которая помогает мне в эти ковидные месяцы.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)