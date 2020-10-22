Крыша с видом на Кремль и Музей детства на Лубянке

Татьяна Афанасьева

Делюсь маршрутом выходного дня, который порадует и детей, и взрослых, не потребует большого вложения денег и принесёт максимум приятных впечатлений. Едем в Москву, на Лубянку. Неожиданно?

— Крыша с видом на Кремль, Храм Василия Блаженного,

высотку на Котельнической набережной, старую аптеку Феррейна и весь исторический центр столицы… Причём официально, безопасно и всего за 50 рублей. Круто? По-моему, да!

Где искать эту чудо-крышу? Москва, Театральный проезд, 5, Детский мир, касса находится на 6-м этаже. Работает с 10.00 до 22.00, в любой сезон.

Московские руферы обычно берут по 1500 р. за экскурсию по крыше «с видами» — одной и неофициальной. Ну, такой, где бабки всегда на стрёме, и штрафы на подходе. А здесь в смешные 50 рублей ещё и смотровые бинокли включены, и посещение Музея детства со старыми советскими игрушками.

Классно, что про все объекты в поле видимости есть информационные стенды. Это добавляет обычному походу на крышу образовательной ценности.

Например, я столько раз ездила в Москву, но не знала про старую аптеку Феррейна. А она красотка. С одной стороны её фасад напоминает готический замок с башенкой (его как раз видно со смотровой!), а с другой - дворец в стиле барокко. И не все догадываются, что это одно и тоже здание.

А так аптека выглядит со стороны Никольской.

В конце XIX века аптека Феррейна была одной из крупнейших в Европе. Владимир Карлович изобретал самые неожиданные способы для привлечения клиентов. Например, он купил медведя, которого водили на водопой к городскому фонтану на Лубянскую площадь. Медведь служил «ходячей рекламой», ведь для приготовления лекарств самым лучшим ингредиентом считался медвежий жир. После смерти медведя его чучело установили на втором этаже аптеки. Немного странно, но факт.

Нам даже спальные районы удалось рассмотреть. Москва такая разная.

Музей детства мы тоже с удовольствием посетили. Он не такой большой, но очень ёмкий. Находится на 7-м этаже. Со смотровой площадкой у них общая лестница, так что мимо не пройдёте.

Детский сад, старшая группа, в воздухе витает запах каши. Все, кого привели раньше, уже захватили и Крокодила Гену из пластмассы, и курочку с ключиком в боку, и куклу Анжелу с западающим глазом, и уж тем более осла на колёсах… Жизнь — боль. :))) Как у вас с подобными воспоминаниями?

Современным детям не понять наших детских переживаний, у них горы игрушек, причём постоянно растущие! Вряд ли они станут хранить верность унылому голышу в муфте или гоночной машинке с отвалившимся колесом. Зачем? Ещё же купят.

А я, между прочим, за голыша-андрогина в детстве была готова душу продать! :))) А ведь урод уродом (как оказалось).

Музей детства в Детском мире на Лубянке не для детей, он для взрослых, чтоб те ходили, вздыхали и восклицали: «Ухты, у меня был такой Карлсон! Диафильмы мы смотрели из такого же фильмоскопа, только зелёного… А за этого индейца я отдал все свои фантики». 1000 экспонатов, которые обязательно вызовут улыбку. Сходите, проверьте.

Ну, а вот же! Настоящий игрушечный хит. Был у вас такой?

А какое же детство без проигрывателя, без убыстрения и замедления Кобзона, без любимых пластинок с песнями и сказками? Ну, давайте, рассказывайте, были у вас «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Дочь болотного царя», «Волшебная лампа Аладдина», «Приключения Незнайки», «Крошечка Хаврошечка»? На обложке, кстати, она, если кто не узнал :)

Москва... Как же нам повезло, что Тула всего в двух часах езды от неё! Стоит затупить в поисках нового маршрута на выходные или с погодой полный зашквар, столица всегда выручит - она же резиновая во всех смыслах. В ней одних только музеев более четырёхсот! Всем здоровья и хороших выходных. Не забывайте делиться своими находками.

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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