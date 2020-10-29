Тульская область: дворянские усадьбы и столица губернии

Катя Утёмова Путешественница из Долгопрудного Катя Утёмова побывала в наших краях и делится своими впечатлениями о Туле и некоторых дворянских усадьбах, которые ей довелось посетить. Ну, что, посмотрим на малую родину глазами заезжего гостя? Очень любопытно…

— Нынешний год был годом отмен и потерь в плане путешествий :) Поэтому, когда я увидела в продаже развлекательный тур по тульским усадьбам, долго не раздумывала. В итоге мы увидели дворянскую светскую жизнь во всём её разнообразии.

Дворяниново

Первой достопримечательностью была усадьба Дворяниново, вотчина Андрея Тимофеевича Болотова, русского учёного и философа. Идём к усадьбе мимо заросшего тиной пруда.

Чтобы создать настроение, соответствующее посту, скажу, что тур назывался «Дворянских гнёзд заветные аллеи». Это строка из стихотворения К. Бальмонта, а полностью стихотворение звучит так:



Дворянских гнезд заветные аллеи.

Забытый сад, полузаросший пруд.

Как хорошо, как все знакомо тут!

Сирень, и резеда, и эпомеи,

И георгины горные цветут.

Затмилась ночь. Чуть слышен листьев ропот.

За рощей чуть горит луны эмаль.

И в сердце молодом встает печаль.

И слышен чей-то странный, грустный шепот.

Кому-то в этот час чего-то жаль…



Соответственно мы сегодня будем созерцать те самые милые дворянскому сердцу уютные усадьбы и аллеи.

Болотов занимался в том числе и агрономией, в память об этом возле усадьбы разбиты грядки с разной салатной зеленью, экзотической и не очень.

Вот и сам усадебный дом, простенький и деревянный.

Это место волшебное. В этот дуб ударила молния ещё при жизни Болотова, дерево согнулось в арку, и удивительным образом срослось с соседним вязом. По легенде, если пройти через эту арку, то загаданное желание сбывается

Хозяин этих мест — кот Васька.

В усадебном доме уютная атмосфера старины и множество антикварных вещиц.

Портрет Андрея Тимофеевича Болотова.

Он же, но в зрелые годы.

В одной из комнат — бюст Болотова.

Кабинет хозяина усадьбы.

Гостиная.

А это самая большая и парадная зала в доме. Здесь устраивались танцы, Андрей Тимофеевич был зажигательной души человек, и на свадьбе своей внучки перетанцевал всех гостей.

У нас был живой аккомпанемент для создания атмосферы.

В этой комнате устроен небольшой музей предметов быта того времени

Мне было знакомо имя монахини Софии, принявшей Великую Схиму. Так вот оказалось, что это правнучка Болотова.

Портрет серого Васьки :))

По преданию, Андрей Тимофеевич дожил до 95 лет благодаря особому напитку. Он ежедневно заваривал чай из травки буквицы, обладающей иммуностимулирующим действием. Чаем из буквицы угостили и нас.

Богучарово

Далее мы приехали в усадьбу Богучарово, хозяином которой был также дворянин, также философ Алексей Степанович Хомяков. Алексей Степанович построил возле своей усадьбы колокольню в виде итальянской кампанилы. Похожую колокольню можно увидеть, например, на площади Святого Марка в Венеции.

Рядом с кампанилой — храм Сретения Господня, построенный в 1840 году.

Идём к усадебному дому, а навстречу нам выбегают куры. За годы жизни в Москве от такого как-то отвыкаешь.

Оказалось, что куры хозяйские. В длинном жёлтом усадебном доме половина — жилая, и только в трёх комнатах сейчас музей, посвящённый истории усадьбы и А. С. Хомякову

Начинаем осматривать особняк

Костюм выглядит простонародно, но это одежда барина-славянофила

Женское платье, современный образец, воссозданный по рисункам 19 века

Любопытная деталь, раньше не попадалось на глаза такое — свечные канделябры прикреплены к пианино. Чтобы тёмный вечер при свечах был музыкальным и томным.

Затем нам показали второй зал, он довольно большой, но совершенно пустой. Совсем недавно в этом зале… жила бабушка. У которой комнату выкупили с целью реставрации и присоединения к музею.

А вот это третий зал, самый интересный. Это большая гостиная с каминами

Портреты Алексея Хомякова и его супруги

На этой картине запечатлён литературный вечер, в котором участвовали А. С. Пушкин и молодой А. Хомяков

Картина, на которой изображено Богучарово. Дом на переднем плане не сохранился, а за ним виднеется жёлтый длинный особняк, в котором мы сейчас находимся

Тула

Небольшой переезд — и вот мы, наконец, в Туле, которая очаровала меня с первого взгляда.

Тула — настоящая красавица, даже несмотря на то, что центральная пешеходная улица Металлистов в преддверии дня города выглядела вот так.

На улице Металлистов (бывшая Пятницкая) каждое здание заслуживает внимания и имеет свою историю. Этот дом принадлежал купцам третьей гильдии Ивану и Петру Мельниковым.

А этот в 1799 году дом принадлежал купцам Василию и Петру Поповым. Здесь продавались мыло, свечи, керосин, чай, сахар, кофе.

Покровский храмовый комплекс, памятник архитектуры 18 века.

Городская скульптура. Смотрите, какой милый тульский мастеровой. «Мал да удал молоток оседлал. Прыг да скок молоток. Правит им… Тулячок!» (надпись на молотке).

Мы прошлись по улице Металлистов и попали на прогулочную набережную вдоль реки Упа. Да, так называется тульская река.

Прогулочная зона очень красивая. Вдоль реки тянутся здания старинных заводов.

Вот уже впереди показался Тульский Кремль.

Почему все так смотрят на этих девушек справа — у них лица и одежда измазаны металлической краской, и они как бы изображают живые статуи

Мы вошли на территорию Кремля и увидели Свято-Успенский собор нежного серого, отдающего в фиолетовый, цвета. Редкий цвет для православного собора

Памятник Дмитрию Донскому

Вышли из Кремля с другой стороны

Это мы стоим у памятника городовому

Старейшая церковь Тулы неподалёку — Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Датируется 1660 годом постройки.

Далее у нас небольшая, но довольно интересная экскурсия — музей «Старая аптека». В этом здании в 19 веке располагалась одна из самых популярных аптек в городе, а держал её коллежский советник Фердинанд Георгиевич Белявский.

Кроме собственно лечебных мазей и притирок аптека торговала лимонадами, и даже ананасной водой, что по тем временам было экзотикой.

Младенцев в те времена поили молоком вот из такого чуднОго приспособления

Аптека также продавала парфюмерию

Косметика 19 века оказывала разрушительное воздействие на кожу. В пудру добавляли мышьяк и свинец

Вот такие большие стеклянные сосуды со снадобьями назывались штанглассы

А вот это страшенная штука, но самая страшная в аптеке не она. Все знают про процедуру кровопускания, так вот делалось это вот таким прибором — скарификатором. При нажатии на рычаг эти острые лезвия одновременно врезались в кожу

А рядом со скарификатором стоял ужОс из ночных кошмаров — круглый аквариум, в котором плавали чёрные, жирные, живые пиявки. Сил фотографировать это не было, силы были только не упасть в обморок.

А девушка-гид сказала, что они временами из аквариума выходят. И засыхают, как камикадзе.

Касса аптеки

Валерьянка и в те времена была востребована

Этот сейф подлинный. Вырвать его из стены можно только вместе со стеной

Старинные весы с гирькой

Вышли на улицу. Местами Тула даже похожа на имперский Петербург.

Вот такие туляки один раз попались

Далее события развивались следующим образом. Я уже ездила с Мастерской путешествий, они любят сделать день очень насыщенным и напихать в него побольше впечатлений, но в этот раз они себя превзошли. Дом-музей Вересаева не смог принять нас завтра, мы пошли туда сегодня, и это уже пятая экскурсия за сегодняшний день :)

Смотрим домик. Он небольшой, двухэтажный. Здесь прошли детские годы писателя Викентия Вересаева, по образованию врача, по призванию писателя.

Детская комната Вити Смидовича. Вересаев — это литературный псевдоним

Рабочий кабинет. Известность Вересаеву принесли «Записки врача», опубликованные в 1901 году в журнале «Мир божий». Книга переиздавалась 14 раз, вот теперь собираюсь почитать, стало интересно. Писал он повести и на жизненные темы

Портрет Викентия Вересаева.

В этой комнате был воссоздан кабинет писателя в Москве, а за окнами как будто бы Сретенка

И наконец, последняя, шестая экскурсия. Ноги уже держать нас отказывались, но нужно сделать последний рывок, ведь интересно. Мы идём по вечерним улицам к зданию Дворянского собрания города Тулы.

На парадной лестнице нас встречает вот такой маленький, одетый в одежду горничной, персонаж. Нас ждёт представление, и девушка покажет нам жизнь дворянского собрания изнутри.

Мы сели на стулья в одном из залов и ждём начала представления. Здесь, в доме дворянского собрания, часто бывал Лев Толстой.

Этот исторический белый рояль неизвестно какими путями оказался в тульской поликлинике, и затем в 2014 году был подарен главврачом Дворянскому собранию.

Нам спели романс c аккомпанементом на этом старинном роскошном рояле.

Далее девушка предложила поучаствовать в спиритическом сеансе

Затем раздался стук в дверь. Вошла дворовая девушка и потупилась

А затем запела, да так, что заслушаешься

Старинная мебель великолепной резной работы

И вот кульминация вечера - колонный зал дворянского собрания. Здесь проводились концерты и балы

Нам сыграли классику

Чугунная лестница восхитительна

На этом всё, как добрались до постели в гостинице - уже не помню. :)

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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