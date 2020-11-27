Очарование Русского Севера. Часть 3

Природа Соловецких островов словно создана между небом и землей. Летом она освещена не столько солнцем, сколько громадным высоким небом, зимой — погружена в низкую кромешную тьму, смягченную белизной снега, изредка прорываемую сполохами северного сияния, то бледно-зелеными, то кроваво-красными. На Соловках всё говорит о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего… Дмитрий Лихачёв.

Четвёртый день нашего путешествия начался в Рабочеостровске. После осмотра декораций фильма «Остров» мы сели на паром и поплыли к уже не кинематографическому, а настоящему острову.

Точнее мы направлялись даже не к острову, а к целому архипелагу под названием Соловецкие острова. Они состоят из шести крупных островов: Большой Соловецкий- 246 км²; Анзер — 47 км²; Большая Муксалма — 17 км²; Малая Муксалма — 0,57 км²; Большой Заяцкий — 1,25 км² и Малый Заяцкий остров — 1,02 км². В архипелаг входит также более 100 малых островков.

Когда на горизонте появились купола и стены соловецкого монастыря степень моего волнения была соизмерима с той, что я испытывал несколько лет назад, когда впервые увидел в иллюминатор остров Пасхи.

Я давно мечтал сюда попасть, ведь это место интересно с географической и исторической точки зрения. Ну и самое главное я хотел ощутить неповторимую, уединённую энергетику Соловецких островов.

Мы прибыли на Большой Соловецкий остров, где провели две ночи и три дня. Для детального знакомства с архипелагом этого конечно мало. Но учитывая, что вообще мог не попасть сюда по личным обстоятельствам я в итоге остался очень довольным.

Помимо правильного, интуитивного решения отправиться в групповой тур на Русский Север повезло ещё и с погодой. Хотя мы и приехали сюда в хмурую погоду все дни на Соловках солнце частенько баловало нас своими нежными лучами.

На Большом острове у нас было две обзорные экскурсии с двумя разными, крайне любопытными гидами. От одного из них, как все говорят — самого интересного и востребованного в тех краях, нам пришлось узнать не только альтернативную историю Соловецких островов, но и познать более глубокие темы, касающиеся веры да и вообще всего мироздания. Я сначала заслушался, моё сознание перевернулось, но потом проделав 360 градусов вернулось на место.

Историю и судьбу Соловков я вам пересказывать не буду (может потом в отдельной заметке), наверняка многие не раз уже читали про них, смотрели фильмы и передачи. Так что в этом материале я хотел просто поделиться общими впечатлениями и некоторыми памятными снимками.

На многих фотографиях этого альбома можно увидеть главную достопримечательность — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Он был основан почти 600 лет назад.

Но, имеется версия, высказанная В. А. Лекомцевым, что крепость существовала на острове задолго до прихода монахов, которые лишь достроили и усилили вековые постройки. Есть неоспоримые факты, например вес некоторых камней, из которых сложены стены, достигает 8 тонн, а покрывающий валуны лишайник датируется 2–3 тысячами лет.

В течение многих лет монастырь использовался в качестве места изоляции непокорных воле государя православных иерархов, еретиков. сектантов и политических неблагонадёжных. Тюрьма существовала почти дести лет начиная с 1718 года (закрыта в 1903).

При советской власти на территории монастыря действовал первый и крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь (1923–1932).

В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995-м — в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Во время прогулки по территории монастыря было заметно, что здесь активно идёт ремонт и реставрация ряда помещений и зданий. Через пару лет тут будет ещё красивее.

Внутри монастыря я был только один раз, а вот снаружи гулял и наслаждался его видами намного больше.

Самые запоминающиеся мгновения на Большом Соловецком острове случились со мной утром, когда я приложил огромные моральные усилия, чтобы проснуться до рассвета. Раньше это было проще делать, но с каждым годом вставать всё тяжелее, особенно если ложиться за полночь. Короче я успел только одеться и сразу побежал к монастырю.

Судьба преподнесла мне подарок. Несколькими днями ранее в Вологодской области у меня не получилось запечатлеть храмы в отражениях, зато на Соловках я смог реализовать эту мечту в полной мере.

Когда увидел рыбацкие лодки на фоне масштабного монастыря, то был вдвойне счастлив.

А это я уже на другой стороне монастыря где Святое озеро. Слева на круглом камне моя тень.

Я был настолько потрясён утренней атмосферой царившей вокруг монастыря, что на следующий день снова прибежал сюда.

Было всё иначе: свет, запахи, отлив воды, глухая тишина, которую иногда пронзали крики чаек.

Я словно попал в картину, только что нарисованную художником в которой ещё даже не высохли краски. Я стоял и смотрел вокруг себя как заворожённый, боявшийся нарушить и спугнуть эту идиллию. Именно такими я всегда представлял и мечтал увидеть Соловецкие острова.

А в этом месте я чуть не утонул в бездне нереальной безмятежности и уединённости. Камера телефона не смогла захватить и передать всё небо и его отражение в воде. Это фото сейчас стоит на заставке моего компьютера.

Вот панорамный снимок. Но поверьте в живую всё выглядело по-другому. Это была настоящая фантастика, поскольку я реально не мог осознать реальность происходящего.

Ещё мне понравился один закатный вечер на мысе Лабиринтов.

В это время был отлив и некоторые пейзажи на берегу Белого моря напомнили мне несколько экзотических стран в которых я снимал подобные виды.

Камни, вода и солнце это прекрасное сочетание для каждого любителя природы и путешествующего романтика.

Как жалко, что здесь у меня не было зеркалки и я не смог запечатлеть потрясающие, практически кинематографические, моменты. На закат пришёл монах. Он медленно брёл по берегу, его ряса иногда развивались на ветру. Найдя подходящий камень седовласый старец сел на него и проводил свой очередной день.

Я видел все детали глазами, но с телефоном подходить к нему близко я не решился, ведь возможно он общался с Богом. Для меня это был сильный и не забываемый эпизод.

Казалось бы Соловки — это место навеянное грустью и трагизмом исторического прошлого, но лично мне тут было очень хорошо и комфортно в настоящем времени.

На этом пожалуй и закончу. Более полную экскурсию по данному острову и посёлку Соловецкий с подробной информацией я проведу для вас отдельно. Снимков для этого у меня осталось очень много.

Сегодня можно так сказать была короткая душевно-творческая прогулка и спасибо вам, что были на ней вместе со мной.

P. S. Видео фрагменты. Посмотрите немного с 4 минуты до колокольного звона. Правда ведь здорово и атмосферно?