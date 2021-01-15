Очарование «Русского Севера». Часть 4

Дмитрий Койда В конце 2020 года, благодаря тульскому путешественнику Дмитрию Койде, мы начали серию гульбариев про Русский Север. Так почему бы не продолжить? Тема-то хорошая. Если пропустили начало, всё хранится по ссылкам, а мы отправляемся дальше в лабиринт слов и картинок.

. Вологодская область

. Карелия.

Соловки. Так почему бы не продолжить? Тема-то хорошая. Если пропустили начало, всё хранится по ссылкам, а мы отправляемся дальше в лабиринт слов и картинок. Часть первая . Вологодская область Часть вторая . Карелия. Часть третья. Соловки.

Даже в лабиринтах уже висят надписи: «Заблуждаться запрещается!» Станислав Ежи Лец

Наступил второй соловецкий день и после завтрака наша небольшая группа поплыла на лодке знакомится с одной из главных достопримечательностей архипелага.

Находится она на Большом Заяцком острове. Это четвёртый (из шести) по размеру островов Соловков. На верхней карте обозначено место высадки и территория осмотра. На нижней увеличенный фрагмент.

Причаливаем к пристани и выходим на берег. Сразу перед нами открывается панорама Андреевской пустыни.

Это один из скитов Соловецкого монастыря, основанный в XVI веке игуменом Филиппом (будущим митрополитом Московским).

До середины XVI века на островах, по-видимому, существовало лишь становище для промышленников добывавших морского зверя и рыбу. Масштабные перемены начались при игумене Филиппе, когда «монастырскими людьми да игумновыми наймитами» здесь были построены палата, поварня и первая в России каменная гавань.

Существование на острове «отличного каменного монастырского дома» отмечено английскими путешественниками Томасом Соутэмом и Джоном Спарком, которые побывали здесь в 1566 году.

По сохранившимся сведениям, рядом с новопостроенной гаванью игуменом Филиппом был установлен поклонный крест, надпись на котором призывала чтобы все приезжающие на остров «по силе своей каменья же носили бы на заднюю сторону становища на угол от моря, для того, чтобы волнами морскими не располоскало».

В 1691 году сюда была перенесена часовня во имя Иоанна Предтечи, построенная в своё время стрельцами, осаждавшими монастырь во время известного «Соловецкого сидения».

Следующим важным событием в истории скита было второе посещение Соловков российским государем Петром I в 1702 году. С 10 по 16 августа эскадра из 13 кораблей, на которой находились сам царь и его ближайшие сподвижники, стояла на якоре у Заяцких островов.

В течение этого времени Пётр и его спутники несколько раз бывали на берегу Заяцкого острова и осматривали его. По приказу российского государя в том же 1702 году здесь была построена деревянная церковь во имя Андрея Первозванного, покровителя русского флота.

Начиная с XVIII века в Андреевском скиту существовала «таможня» для того, чтобы приходящие суда «не привезли чего недозволенного» (вина, табака и пр.), а также, чтобы во время эпидемий не допускать заболевших на острова.

Во время Крымской войны пустынь подверглась нападению со стороны английской эскадры, Андреевская церковь была разграблена.

После Октябрьской революции, во время существования на архипелаге Соловецкого лагеря особого назначения, на территории Андреевского скита находился штрафной изолятор для женщин.

Постройки Андреевского скита являются объектами культурного наследия России и охраняются государством. На сегодняшний день включены следующие объекты: храм во имя святого апостола Андрея Первозванного; баня деревянная; гавань с валунным причалом; поварня; колодец; палата каменная; погреб валунный. Источник

Идём дальше, к главной загадке острова. Сразу отмечу, что в отличие от основного острова, Заяцкий посетить в одиночку не получится, только с гидом. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы вживую увидеть знаменитые каменные лабиринты.

Всего известно более 500 северных лабиринтов, из них в Швеции находится около 300, Финляндии — примерно 140, России — около 50, Норвегии — 20, Эстонии — 10, Англии — отдельные лабиринты.

Максимальное скопление каменных лабиринтов на территории России как раз на Большом Заяцком острове.

Нам показали два наиболее сохранившихся и крупных объекта. Камни давно уже обросли и поэтому ходить по лабиринтам категорически запрещено. Исключение только воссозданные лабиринты на основном острове (см. первое фото).

Лабиринты датируются I-II веком до н.э. Начало исследованиям лабиринтов Севера положил русский историк, этнограф Н.Н. Виноградов, который был заключённым СЛОНа ещё в 1920-х годах.

Всего на Большом Заяцком острове находится 13 спиралевидных лабиринтов плюс более чем 850 искусственных нагромождений валунов, курганов, каменных выкладок, а также ряд других примечательных камней, таких как камень с нарисованным символом с радиальными лучами, возможно, представляющем солнце (на фото не он).

Точное назначение этих каменных построек неизвестно. Основной является гипотеза о том, что они, возможно, символизировали границу между миром живых и миром духов, и лабиринты при этом использовались для конкретных ритуалов, чтобы помочь душам умерших совершить своё путешествие в другой мир. Другая гипотеза заключается в том, что лабиринты, возможно, служили в качестве модели для постройки сложных ловушек для ловли рыбы.

Большинство современных учёных склоняется к мысли, что лабиринты связаны с религиозными верованиями древнего человека (может быть, с астральным культом), другие видят в них ритуальное, обрядовое назначение (например, для испытания человека) или могильные знаки над погребениями.

Диаметр лабиринтов варьируется от 3 до 25 метров. Как правило камни, из которых они состоят, имеют диаметр 30-40 сантиметров. Линия лабиринта состоит из установленных в ряд валунов, при этом строки закручены спиралью. Часто спирали две, при этом их можно сравнить с двумя змеями, которые смотрят друг другу в глаза в центре фигуры.

Толщина спиралей неоднородна — иногда брались камни выше или шире. Концы спиралей, как правило, расширены. Вход в лабиринт чаще всего с южной стороны, но также встречаются входы и в юго-западной, восточной или западной частях фигуры. Лабиринты делят на пять основных типов по разным параметрам, но каждый имеет только один вход, который также служит в качестве выхода. Источник

Кстати, сфотографировать лабиринт целиком практически невозможно, поскольку он находится близко к дорожке. Это можно сделать только с помощью дрона или широкоформатного объектива.

Заяцкий остров, как и весь Соловецкий архипелаг, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь никто не живёт и гулять по земле (почве) не разрешается. На туристической тропе проложены деревянные настилы, поэтому на острове сложилась идеальная ситуация с флорой. Правда, деревьев тут нет, растут только низкие кусты и заросли воронихи.

На несколько минут вышло солнце и озарило красно-зелённую поляну.

Листья подсвеченные лучами смотрелись потрясающе.

Ещё моё внимание на острове привлекли лишайники.

Тут можно встретить как распространённые виды, так и эндемики. Ряд лишайников занесён в Красную Книгу России.

Лишайник является процессом симбиоза между грибом и водорослью. Они взаимозависимы друг от друга. Внешне они выглядят как единый организм. Гриб как бы обволакивает водоросль, и даже может проникать в неё. Так и получился лишайник.

Самые древние лишайники появились почти 400 миллионов лет назад.

Лишайники – долгожители. Жизнь некоторых может исчисляться веками. При этом они крайне медленно растут. По некоторым данным самый быстрый рост – 7 миллиметров в год.

Лишайники являются обладателями самых разнообразных цветов. На планете среди цветовой гаммы может встречаться синий, черный, серый, розовый, желтый, коричневый и другие. Источник

Наша историко-биологическая экскурсия подошла к концу. Ещё хочется добавить, что во время нашего пребывания на Большом Заяцком острове была постоянно меняющаяся погода. Светило солнце, потом появлялись тучи, сначала обычные, потом дождевые. Вот в одном кадре всё настроение острова в этот день.

Небольшой дождик начался прямо около лабиринта. Я даже подумал, что нам негде будет спрятаться если будет усиление. Но он внезапно прекратился и на прекрасную природно-театральную сцену вышла радуга.

Удалось даже сфотографировать её во всей красе. Слева немного видна вторая дуга.

Возвращаемся по дорожке назад к гавани. Настроение, как и пейзаж впереди, прекрасное.

Закат на Соловецких островах - несколькими месяцами ранее об этом я не мог и мечтать.

Садимся в лодку. Штурман из-за временной непогоды плотно закрыл её полиэтиленовым тентом. А ведь закат всё продолжался (с предыдущего снимка прошло 30 минут). Пришлось какое-то время смотреть на солнце вот так.

Вскоре я не выдержал и приоткрыл шторку. Скорость, ветер и брызги летящие внутрь. Но это намного лучше, чем сидеть взаперти. Я рискнул высунуть телефон наружу. Теперь можно увидеть, как выглядят несколько минут моего соловецкого счастья:)

На этом всё. Спасибо за внимание! Продолжение следует. Несколько видео фрагментов.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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