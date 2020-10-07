Очарование Русского Севера. Часть 1

Дмитрий Койда Тульский путешественник в компании друзей прокатился до Соловецких островов и обратно, посетил 3 объекта ЮНЕСКО, множество крутых мест и теперь делится своими впечатлениями с жителями Myslo. Ловите историю его путешествия, часть первую. И не скупитесь на комментарии. ;) Дмитрий Койда в компании друзей прокатился до Соловецких островов и обратно, посетил 3 объекта ЮНЕСКО, множество крутых мест и теперь делится своими впечатлениями с жителями Myslo. Ловите историю его путешествия, часть первую. И не скупитесь на комментарии. ;)

«Нет! Не ездите на русский Север, не губите себя! Всю жизнь тогда не будет он давать покоя, всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе, всю жизнь будет видеться вам…» (писатель Юрий Казаков).

В сентябре 2020 года состоялось наше долгожданное автомобильное путешествие по нескольким северным субъектам РФ. Поездка планировалась ещё летом, но её пришлось отменить из-за карантинных ограничений в одном из районов.

За 12 дней мы проехали почти 4 тысячи километров. Посетили множество интереснейших точек. Не все они указаны на этой магнитной карте, но в целом маршрут был вот такой.

Лично для меня это был особенный тур, ведь я ранее не был ни в одном из указанных в программе мест. Наконец исполнилась давняя российская мечта посетить Соловецкие острова. Примечательно, что в данном маршруте было 3 объекта ЮНЕСКО. Теперь в моём списке их 18 (всего 29).

Я до последнего момента не знал, смогу поехать или нет, теперь очень счастлив, что принял верное решение. Безумно повезло с погодой. Из 12-ти дней всего лишь 2–3 были дождливыми. Мы смогли побывать на всех пяти запланированных островах. А ведь даже в солнечную погоду из-за сильных волн отменяют паромы. Так что все вернулись домой довольными и с большим багажом впечатлений.

Ну, а теперь, начну своё повествование в хронологическом порядке. Двумя машинами мы стартовали из Москвы. В каждой сидело по 4 человека. В первой находилась спокойная группа бывалых путешественников, во втором транспортном средстве оказалась буйная команда, правда стоит отметить, что инициаторами и нарушителями спокойствия были всего лишь два человека — водитель и я. Один являлся словесным провокатором, другой с лёгкостью поддавался на политические и другие колкости, плюс не по своей воле нам пришлось прослушать в общей сложности примерно 500 шансоновских песен, короче было весело.

Минуя Ярославль, в котором я был совсем недавно, мы направились в сторону Вологды. Через пару часов мы въехали в Вологодскую область.

А чуть позже добрались и до её столицы. Вологда стала нашей первой ознакомительной точкой на карте. Здесь мы провели замечательный дегустационный вечер, ночь и на следующий день была организована пешая прогулка с гидом по историческому центру.

Лет с пяти знаю название этого города и поэтому конечно же был рад, что спустя 40 лет впервые оказался здесь, правда, уже в другом столетии.



Вологда показалась мне симпатичной, уютной и приветливой.

Несмотря на то, что Вологда является одним из крупнейших городов севера России, здесь проживает чуть более 300 тысяч человек. Что интересно, первое упоминание в летописи приходится на 1147 год, что делает город ровесником Москвы. На фото река Вологда и церковь Сретения Господня.



Обязательно поднимитесь на колокольню, отсюда открываются прекрасные виды.

Меня даже больше впечатлили не обзорные панорамы, а лестница, ведущая на смотровую площадку.

Я много где поднимался в подобных местах, но такую интересную конструкцию вижу впервые. Со стороны было страшновато смотреть на людей, идущих, практически по парящей в воздухе, лестнице.

Конечно же нельзя пропустить древнейшее сохранившееся каменное сооружение на территории Вологды и одна из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного — Софийский собор (на снимке выше). Здесь практически полностью сохранились фрески XVII века и иконостас первой половины XVIII века.

Важной особенностью вологодской культуры и истории является её гражданское деревянное зодчество, расцвет которой пришёлся на XIX век. Вы не раз увидите тут подобную архитектуру. Более подробно по Вологде мы прогуляемся в отдельном материале.

Поскольку в каждом городе я главный специалист по скульптурам и памятникам, то в завершении краткого вологодского обзора хочу показать вам любопытный экземпляр. Совсем недавно в Нижнем Новгороде я нашёл изваяние посвящённое Громозеке и конечно не мог пропустить в Вологде скульптуру ещё одного персонажа из знаменитого мультфильма «Тайна третьей планеты».



Следующими после Вологды значимыми для меня объектами стали два исторических, религиозных места.

Сюда я тоже очень давно хотел попасть. Первое это Кирилло-Белозёрский монастырь.



Мужской монастырь расположен на берегу Сиверского озера в черте города Кириллов. В XV–XVII веках — один из крупнейших и богатейших монастырей России, центр духовной жизни Русского Севера. С 1924 года — историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Я люблю кино и путешествия, поэтому всегда рад оказаться там, где снимали известные фильмы. На территории данного комплекса проходили съёмки таких кинолент как: «Достояние республики», «Крестьянский сын», «Апостол», «Раскол», «Монах и бес».

История монастыря интереснейшая, нужно брать гида и потом ещё оставлять 2–3 часа на индивидуальный осмотр, хотя тут столько объектов, что и за день не обойти.

Во время посещения начался дождь и я понял, что моё творческое желание так и не реализуется. Мне очень хотелось сфотографировать Кирилло-Белозёрский монастырь в зеркальном отражении. Много раз видел отсюда шикарные снимки и даже картины.



Для этого нужна идеальная погода и желательно приезжать сюда рано утром. Как хорошо, что несколько дней спустя я реализовал это желание в ещё более прекрасном по атмосфере месте. Ну, а Кирилло-Белозёрский монастырь у меня на телефон получился только вот так.



Второе место, внешне и по размеру, значительно уступает первому, но зато оно с 2000 года в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это так же один из древнейших монастырей Русского Севера, основанный в XIV столетии. Называется — Ферапонтов Белозерский монастырь.

Я несколько лет собирался доехать до этого монастыря, но расстояние до него от моего дома (800 километров) всё время откладывало эту затею на потом. А тут так совпало, что эту локацию включили в маршрут, так что я очень рад, что маленькая географо-юнесковская мечта наконец осуществилась.

Особую значимость для русской и мировой культуры имеет собор Рождества Богородицы. Согласно тексту летописи на откосе северной двери он расписан Дионисием и его сыновьями с 6 августа по 8 сентября 1502 г. Это единственная сохранившаяся роспись выдающегося представителя московской иконописной школы, главного художника рубежа XV–XVI веков.

Ансамбль монастыря — единственный полностью сохранившийся в России от начала XVI века пример взаимодействия архитектуры и стенописи, созданной самым выдающимся мастером эпохи.



Покидаем Ферапонтов монастырь и едем дальше. Дождик закончился и вскоре в небе появился предзакатный коктейль из разных красок.

Чтобы в полной мере полюбоваться этой красотой сворачиваем в населённый пункт Липин Бор и подъезжаем к старой пристани на берегу Белого озера, площадь которого 1290 км².

Климат этого озера уникальный, ведь его бассейн пересекают практически все основные траектории циклонов, движущихся с севера, запада и юга; в то же время здесь сходятся и пути антициклонов, приходящих из Исландии, Скандинавии и Карского моря. Тут практически всегда повышенная скорость ветра, дует сильно и долго, особенно в осеннее время.

Подождав минут десять мы увидели вот такие огненные цвета на небе. Эх, такой бы фон в предыдущих монастырях…



Вторую ночь мы провели в городе Вытегра (первое упоминание 1496 год). Население 10 тысяч человек.

Место для ночлега всем очень понравилось. Это гостиничный комплекс «Wardenclyffe Volgo-Balt» с прилегающей башней «Маяк» на которой есть смотровая площадка. Для постояльцев вход свободный.

В Вытегре несколько достопримечательностей, но наиболее известной и посещаемой туристами является подводная лодка Б-440. К ней мы и поспешили на следующее утро.

Дизель-электрическая подводная лодка ВМФ СССР спущена на воду 16 сентября 1970 года. Далее выполняла боевые задачи в Средиземном море, в 1982 году в Баренцевом и Норвежском морях, в 1984 в Северо-Восточной Атлантике.

Экскурсия внутри лодки была интересной и я доволен, что побывал здесь, ведь последний раз в Калининграде я сфотографировал подлодку Б-413, но попасть на неё не смог. А тут удалось всё посмотреть детально.

На окраине Вытегры мы остановились, чтобы сфотографировать судоходный однокамерный шлюз Волго-Балтийского канала, торжественное открытие которого состоялось 21 мая 1961 года.



Застали выход из шлюза парочки судов. Зрелище завораживающее.

А уже через 60 километров мы все дружно попрощались с Вологодской областью и поблагодарили её за гостеприимство и интересные места.

Впереди нас ждал новый субъект страны и потрясающие достопримечательности. Продолжение следует…