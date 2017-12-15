Зимний Будапешт. Часть первая

Татьяна Афанасьева Увидеть рождественскую Европу я мечтала очень давно: чтоб хороводы ёлок, огоньки-огонёчки, ванильные облака, глинтвейн рекой, волшебные гномы-эльфы и праздник без границ. И вот оно случилось! С небольшой поправкой, что пока я мечтала, в России тоже научились создавать сказочные пространства, а фестиваль «Рождественский свет» в Москве стал ежегодной и доброй традицией. И это круто! Москва в двух часах езды, Будапешт в 2,5 часах полёта. Первое доступней, второе необычней.

— Покупаем билеты на официальном сайте венгерских авиалиний wizzair.com, в одну сторону около 2−3 тысяч рублей (зависит от дня вылета, статуса и багажа). Бронируем двухместный номер в хостеле (4 тыр за две ночи, и это в самом крутом районе Будапешта — Эржебетварош). Делаем туристическую страховку (500 р. на человека). Летим!

У нас уже был детальный гульбарий про Будапешт от Серёги Рубцова, — я постараюсь не повторяться. Да, и вряд ли у меня получится — другой сезон, другой маршрут, другой взгляд.

Про валюту

На территории Венгрии в ходу венгерские форинты. Курс на 6−9 декабря 2017 года: 1 евро = 314 форинтов. Рубли, кстати, тоже обменивают: 1 рубль = 4,2 форинта. В аэропорту курс совсем не выгодный (не сорите баблом).

Как добраться от аэропорта до города

Проще простого! Выходим из здания аэропорта, идём налево, покупаем в кассе-автомате сквозной билет (автобус + метро) за 530 форинтов. На автобусе № 200Е едем до конечной - станции метро Kobanya-Kispest, оттуда до нужной вам станции (Deak Ferenc ter — центр города). Есть меню на русском языке — просто нажмите на родной триколор и картинка сразу станет понятнее.

Не забывайте компостировать билеты при входе, иначе вас оштрафуют (и не хило! на 16 тысяч венгерских форинтов, а это почти 3,5 тыс. рублей).

Метро Будапешта работает с 4.30 до 23.00. Но в интернете полно схем, как добираться ночью. При возвращении на родину для нас это стало актуальным. Ехали так: от станции метро Deak Ferenc ter на автобусе №950 до остановки Honved utca, там будет схема, где искать автобус №900 (в двух шагах, но на другой улице), на нём — до аэропорта. Автобусы ходят чётко по расписанию, минута в минуту.

Про новогоднее настроение

Оно повсюду! :) Начиная с метро, где улыбчивые контролёры в колпаках Санты мечтают нагреть тебя на 16 тысяч венгерских форинтов раздают марципан в шоколаде. И заканчивая витринами и традиционными рождественскими ярмарками, которые звенят колокольчиками, шелестят гирляндами, шкварчат жарящимися рульками и булькают глинтвейнами. Весь город — бесконечная вереница огней. Всё волшебно до мельчайших деталей.

Традиционные уличные блюда: знаменитый венгерский гуляш в хлебном «горшочке» и большой картофельный кремзлик (он же драник, он же терунок), нахлобученный колбасками/мясом/овощами. Плюс глинтвейн в разных вариациях. Народ кутит безостановочно :)

Порадовало, что ножи и вилки — деревянные :)

Напитки — в вёдрах, рульки — в гигантских сковородках :)

Повсюду кто-то поёт, танцует и музицирует. Очень удивили мультики на фасаде Базилики Святого Иштвана — главного собора Будапешта. На первом фото видно, что до показа 12 минут (проекция над входом), на втором — фасад ожил, а из окошек начали вылезать какие-то руки, выпрыгивать гномы, посыпались карамельные трости, покатились марципановые колёса… И всё это под весёлые песенки :)

Про Базилику и смотровую площадку

Базилика Святого Иштвана (Стефана), была первой серьёзной достопримечательностью, которую мы посетили в Будапеште. Построена она в 1851—1905 годы, вмещает 8000 человек. Интерьеры роскошны — мрамор и золото, золото и мрамор. Слева от алтаря — золочёная рака, в которой хранится правая рука самого Святого Стефана — первого короля и основателя Венгрии. Пожать не удалось.

Самое сильное впечатление произвела смотровая площадка на колокольне. Вход платный — 600 форинтов. Подниматься лучше перед самым закатом. Если повезёт, увидите и несуществующие снежные вершины, и огненные вихри, и крылья ангелов над городом грехов :)

Высота колокольни — 96 метров. Главный колокол весит 9 тонн, и это самый большой колокол в Венгрии. Он, конечно же, «поговорил» с нами, пока мы были наверху :)

Спускаться совсем не хотелось: время привычно остановилось, как это бывает в подобных местах, пейзажи не отпускали. В итоге мы стали добровольными узниками колокольни. Сначала нам выключили свет, а потом и вообще закрыли на замок :)

Помните о времени: колокольня открыта с 1 октября по 30 июня — с 10.00 до 16.30, с 1 июля по 30 сентября — с 10.00 до 18.30. Но, как я понимаю, это время работы кассы, можно чуть-чуть и задержаться, как мы :) Справа от выхода есть небольшая кнопка, открывающая дверь.

Про Парламент

Вторая достопримечательность из разряда «маст си» — это Парламент. Сумасшедшей красоты неоготика! Построен в 1885 году. Если в цифрах то так: 691 комната, 20 километров ступенек, 10 двориков, 28 ворот, 240 скульптур и всего 199 господ-заседателей. Это одно из самых высоких зданий в Будапеште (96 метров). При социализме его шпиль был увенчан красной звездой, как на башнях Московского Кремля.

Внутрь не пошли, побоялись ослепнуть от красоты неземной за 3,5 тысячи форинтов (777 рублей на наши). Но такая экскурсия в принципе есть, причём с русским говорящим гидом: понедельник-суббота — в 15.00, в воскресенье — в 12.30. И это повод вернуться в удивительный город Будапешт :) Хотя поводов, конечно, намного больше!

Где бы мы не гуляли, как только в кадре оказывался Парламент, руки сами тянулись к фотоаппарату. Это же самый настоящий сказочный дворец: кружевной, загадочный, несокрушимый!

Парламент естественно под охраной :)

Вокруг парламентской ёлки трогательный заборчик из санок депутатов :)

По соседству с Парламентом очень много памятников. Покажу два. Первый посвящён графу Дьюле Андраши — министру иностранных дел Австро-Венгрии, участнику революции 1848−1849 годов, главной целью которой было провозглашение независимости Венгрии, борьба за венгерскую культуру и язык (который, к слову, такой абырвалг, что за три дня в Будапеште мы запомнили всего пять слов: капуста, медве, удвёзлём, игэн, нэм. Даже «спасибо» оказалось нам неподвластно — кёосёонёом! :)

Второй — настолько пронзительный и кричащий, что буквально разрывает душу и опрокидывает небо! Он создан в память о жертвах Холокоста. Всего в нескольких шагах от Парламента на набережной Дуная — нестройный ряд старой обуви: туфель, сандалей, детских ботиночек… Точно на краю жизни. Смотреть на всё это без слёз невозможно.

Здесь, на берегу Дуная, фашисты проводили массовые расстрелы евреев, в Венгрии во время Второй мировой войны их было около 800 тысяч: людей выстраивали длинной цепочкой по 50−60 человек, разували, связывали, после чего стреляли в одну из жертв. Человек падал в воду и утягивал за собой всех остальных…

Обувь из металла, но смотрится так, как будто всё произошло несколько минут назад. Жутко смотреть, жутко осознавать.

Всё воспринимается ещё чудовищней, когда отходишь от набережной и буквально каждой своей клеточкой чувствуешь, что ты жив и находишься в объятьях одного из самых прекрасных городов Европы, в котором не просто бурлит жизнь, в котором она бьёт через край! А еврейский квартал Эржебетварош — самый тусовочный и самый живой квартал в столице. В нём же находится самая большая в Венгрии синагога (вмещает 3000 верующих) и целая сеть руин-пабов, которые были нашим пристанищем на протяжении всех трёх вечеров.

Про руин-пабы будет отдельный рассказ ;) А пока вот вам фасад «Симплы» — будапештского паба номер один, который каждый вечер, не дожидаясь пятницы, похищает людей, накачивает их алкоголем, дарит невидимые крылья и превращает в танцоров диско.

Про мосты

Через Дунай в Будапеште перекинуто сразу восемь мостов, два из которых являются железнодорожными, а три считаются произведением искусства.

Начну с самого знаменитого и самого старого. В кадре — цепной мост Сечени. Построен в 1849 году по проекту британского инженера, венгры уважительно называют его «старой дамой». Забавно, что вот так — в женском роде :)

Назван в честь графа Иштвана Сечени, который известен тем, что в 1825 году пожертвовал весь годовой доход от всех своих имений Венгерской академии наук. А также тем, что поддержал сооружение постоянного моста между Будой и Пештом (это был первый мост!). Я, кстати, сижу на стороне Пешта, за мной — Буда :)

Длина моста 380 метров, ширина 14,8 метров. И у моста, конечно же, есть своя легенда. Суть которой в том, что Иштван Сечени, ещё будучи гусаром австрийской армии, поклялся построить мост через Дунай, потому как опоздал на похороны отца из-за сильного ледохода и отсутствия переправы.

«Старую даму» сторожат четыре огромных каменных льва. Существует забавное поверье: если между львами моста пройдёт женатый мужчина, ни разу не помышлявший об измене своей жене, то львы громко зарычат.

Говорят, что фашисты, отступая, взорвали все мосты Будапешта.

Но венгры восстановили

их в лучшем виде!

Мост Маргит — ещё один абсолютный шедевр. Открыт в 1876 году. Мост состоит из двух частей, которые соединяются под углом в 165 градусов, и в этом самом месте находится спуск к одноименному острову Маргит. Опоры со скульптурами, напоминающими фигуры на носу корабля, необычный цвет, французское авторство и ближайшее соседство с Парламентом делает его особенным.

К тому же по этому мосту ходит 54-метровый, 6-секционный трамвай № 4, который до недавнего времени считался самым длинным в мире! Недавно венгры побили свой рекорд, запустив 9-секционные трамваи, которые вмещают в себя 345 человек одновременно (маршрут № 1). Вы хоть представляете? При этом мы не видели ни одного пустого трамвая, венгры трамваи любят и с удовольствием в них катаются по делам и просто так :)

Мост Свободы был открыт в 1896 году, событие приурочили к 1000-летнему юбилею венгерского государства. Проект чисто венгерский. На церемонии присутствовал сам император Франц-Иосиф I. Он лично забил последнюю символическую заклёпку из чистого серебра, завершая строительство. Мост носил его имя до 1946 года.

На опорах сидят мифические птицы турулы — вестники богов, а арку украшает императорская корона.

По большим праздникам Мост Свободы реально становится свободным — от бесконечного потока машин и трамваев, и всю его красоту можно рассмотреть детально, гуляя по широким перилам. А кто-то не ждёт, кто-то гуляет и в будни :)

Мост Эржебет (Елизаветы, более известной как императрица Сиси) — четвёртый мост, построенный в венгерской столице. А было это в 1903 году, более 100 лет назад! А по внешнему виду и не скажешь…

Дело в том, что это единственный мост, утративший свой первоначальный облик. В 1903 году мост Эржебет выглядел более изящно.

В 1945 году его взорвали фашисты, а в 1964 году, когда его восстановили, мост предстал в новом обличье, полностью утратив «кружева».

В 2005 году на мосту Эржебет был установлен мировой рекорд: на нём одновременно целовались 5875 влюблённых пар.

Про необычный транспорт

Самый длинный трамвай мы уже обсудили, но в Будапеште можно удивиться и ещё паре-тройке представителям «транспортного цеха». Например, вот этот водоплавающий красавец. Когда мы его встретили, с него всё ещё стекала вода. Только что из Дуная :) Захотите прокатиться, ищите амфибию по адресу: площадь Иштвана Сечени, 7/8. Отправление: С 1 апреля по 31 октября в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00; с 1 ноября по 31 марта: 11.00, 13.00, 15.00. Экскурсия длится 1,5 часа и стоит 28 евро для взрослого пассажира, 20 евро для школьников и студентов, для детей до 6 лет бесплатно.

А вот старейший действующий фуникулер в мире! Станция Шикло (так он называется) находится сразу за мостом Сечени, если идти со стороны Пешта в Буду. Но это скорее туристический аттракцион: 95 метров, 2 минуты поездки, билет за 5 евро. К стенам Будайской крепости можно попасть и по обычной лестнице :)

То что лондонская подземка гордо несёт лавры старейшего в мире метро, знают все. А вот то, что метро Будапешта — самое старое на Европейском континенте, знают немногие. Самая первая и самая старая ветка — жёлтая (Вёрёшмарти тер ↔ Мексикои ут, простите мне мой венгерский), существует с 1896 года. Мы прокатились на ней по пути в купальни Сечени (про них будет отдельный рассказ). Платформы, вагончики и залы как игрушечные. Ощущение, что ты в каком-то пластилиновом мультике: стены из сахарных кубиков и шоколадных плиток, завитушки, деревянные домики для кассиров...

Значок слева обозначает метро, справа — пригородные электрички HEV.

Троллейбусы! История гласит, что Будапешт получил их в подарок от бывшего Советского Союза в честь 70-летнего юбилея Сталина, и все они имеют двухзначные номера, начинающиеся с «7». Но! Мы встретили вот такой — со всеми признаками икаруса и номером 83. Враг народа, оппозиционер и провокатор :))

Всего в городе более 200 автобусных маршрутов, 15 троллейбусных

и 30 трамвайных.

Самый популярный среди туристов трамвайный маршрут №2 проходит по берегу Дуная и даёт возможность увидеть из окошка и Парламент, и Королевский дворец, и Будайскую крепость, и гору Геллерта со статуей Свободы, и мосты, и ещё много чего... Устанете ходить - прокатитесь ;) Билет стоит 350 форинтов (78 рублей на наши деньги).

На самом деле есть множество способов сэкономить на проезде, купив билет на день (1650 форинтов) или сразу 10 билетиков (3000 форинтов). Билет един для всех видов транспорта.

Внутри трамвая не так много сидячих мест.

Туристические автобусы, билеты на которые вам будут предлагать на каждом шагу, выглядят очень забавно. Все пассажиры вместе с билетами приобретают новые тела :) Но в зимний сезон автобусы не пользуются повышенной популярностью.

Как не пытался автобусный дилер втянуть нас в эту авантюру, мы не повелись. Кстати, это был чуть ли не единственный чернокожий, встреченный нами в Будапеште. Удивило. Особенно после Франции и Италии, где они на каждом шагу.

В цену билета на два дня (25 евро) включёны: русский аудиогид, гуляш, пицца, три бокала пива и два дринка местной настойки плюс билет на часовую прогулку на теплоходе по Дунаю.

Про цветы

Вот чего мы совсем не ожидали увидеть в предновогоднем Будапеште, так это цветочных ковров и клумб. Зима же :) Оказывается, температура +4 вполне нормальна и для анютиных глазок, и для герани, и для декоративной капусты. Круто.

Про калейдоскоп

Помните в детстве была такая игрушка? Так вот Будапешт мне очень напомнил калейдоскоп с цветными стекляшками: можно крутить, рассматривать и постоянно видеть что-то новое! На улице столько интересных деталей: почтовые ящики, колодезные люки, разноцветные двери, расчудесные фонари, настенные рисунки, мифические барельефы... В общем покручу для вас немножко ;)

Даже интересно, вы сразу увидели, что нарисовано? :)

А сейчас?..

Повсюду жарят каштаны :)

А это привет тульским ярнбомбингерам от венгерских! Они тоже вяжут и тоже в произвольной форме :)

Рассказ не может быть бесконечным, так что продолжение следует :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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