Зимний Будапешт. Часть вторая

Татьяна Афанасьева Начало истории можно посмотреть по одному волшебному клику, а я продолжаю. Зимой же как? Световой день короток, погода может оказаться полной дрянью, а город внезапно заснуть… Любой город, но не Будапешт! Мне вообще казалось, что в город съехались все неспящие планеты Земля. Постоянная и неукротимая движуха до четырёх утра (официально). Так вот, как только вы нагулялись по всем достопримечательностям, а солнце закатилось за горизонт, можно смело отправляться в знаменитые купальни и руин-пабы.

Купальни. И зимой, и летом!

Под Будапештом бьёт огромное количество минеральных источников, а потому в городе — сотни термальных купален. Купаться в них можно в любое время года и даже зимой. Это бэмс и определённо наш случай! Остаётся выбрать, в какую купальню отправиться? Решает вкус, бюджет и ваш внутренний интроверт. Полезно знать, что существует топ-шесть купален Будапешта: исторические Сечени, пафосные Геллерт, лечебные Лукач, турецкие Рудаш, камерные Кирай и купальня-аквапарк Ромаи. И только Ромаи из этого списка зимой становятся недоступны, так как это открытая купальня с горками. В картинках всё выглядит так:

На карте так:

Мы решили отправиться в самый большой и самый распиаренный банный комплекс в Европе — Сечени (Szechenyi Furdo), который будапештцы запросто называют «Сечка». Это реально громадина и всем баням баня, которая работает круглый год, без перерывов и выходных. Источник фото pozitivnap. hu

Добраться до Сечени легко: жёлтая ветка метро, одноимённая станция Szechenyi Furdo. Выходишь, видишь дворец, обходишь его слева и заходишь в дверь напротив цирка. Это важно! Войдёте с другого входа, вас могут попросить освободить шкафчик в 19.00 (в это время закрываются все парилки, закрытые бассейны, душевые и раздевалки в основной части комплекса). Но, если вы войдёте через вход напротив цирка (на фото отмечен звёздочкой), то сможете куролесить в открытых бассейнах до самого закрытия — до 22.00.

Я реально не ожидала, что банный комплекс окажется таким огромным! В Сечени 15 закрытых бассейнов, 3 открытых и 14 разных саун. Так что при входе лучше взять карту (бесплатно, на русском языке).

Ещё один момент. Мы были вдвоём, поэтому взяли один билет с общей раздевалкой (4900 форинтов), а второй — с личной кабинкой (5400 форинтов). Так делают многие, и кассиры к такому раскладу привыкли. В итоге вы экономите на пиво (оно продаётся на улице у открытых бассейнов) и пользуетесь кабинкой, как раздевалкой и как камерой хранения. Удобно :)

Кабинка напоминает небольшую кладовку с парой вешалок и скамейкой, открывается с помощью электронного браслета, который выдают в кассе в качестве билета и гарантирует сохранность бриллиантов и фототехники.

Цена входного билета отличается не только по принципу, раздеваетесь ли вы прилюдно или в своей собственной кладовке :) Существует также утренний билет — с 6.00 до 8.00 (4600 форинтов), вечерний — с 19.00 до 22.00 (4600 форинтов), можно взять экскурсию с гидом за 1700 форинтов или купить билет с ароматическим 20-минутным массажем за 9500 форинтов. Вариантов много.

В зимнее время есть смысл взять банный халат напрокат (7500 форинтов, 5000 из которых — это залог, его вернут). Напрокат дают в общем-то всё: купальники, простыни, полотенца, тапочки. Но можно принести всю эту «махру» и с собой, никто вам слова гадкого не скажет. Честно скажу, мы повели себя легкомысленно и бегали по улице без халатов :) Почти как этот мужик…

Я совсем не фанат бань и саун, мне кажется всё это невероятно скучным и тягостным. 5−10 минут в парилке — мой личный рекорд. Если нет бассейна, джакузи, сугроба и кутежа — мне вообще ничего не понятно. Но купальни Сечени реабилитировали все банные утехи прошлых лет. Это прям волшебной силы аттракцион даже для таких бане-ненавистников, как я.

Ну, во-первых, 14 разных саун — это уже любопытно. Все они, конечно же, отличаются интерьером, температурой, способом подачи пара, ароматом и эффектом. Я, как дилетант, составила свой топ. На первом месте оказалась арома-сауна (температура около +40−50, дышать легко и приятно, запах луговых цветов и мяты), на втором — вулкано (+60−70; жалею, что не сфотографировала таблички — они есть рядом с каждой сауной-парилкой; в углу — бутафорский вулкан с правильными звуками и иллюзией, что вот-вот начнётся извержение!), на третьем — восточная с большим булькающим аквариумом, каменными «шезлонгами» и какой-то лампой Аладдина посередине (не очень жаркая, прям релакс-релакс). Но были такие, в которые я могла зайти только на пару минут, пробираясь через густую завесу пара и с удивлением обнаруживая там живых людей. Есть сауна для детей и людей с ограничением по здоровью — очень щадящая температура и жизнерадостно меняющаяся подсветка (жёлтый, зелёный, голубой, красный), есть такой же душ — переключается кнопкой. В общем, там любопытно :)

Температура отличается не только в саунах, но и в бассейнах — от +16 до +40. Рядом с каждым — вывеска, рассказывающая о температуре и химическом составе воды, который тоже разный, а ещё обязательно часы, чтоб кто-нибудь не пересидел и не сварился. И если с цифрами всё понятно, то с составом сложнее :) В общем целом он гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевый с содержанием ионов фтора и бора. Говорят, очень полезно для костей и суставов.

Интересный факт: бегемот в соседнем зоопарке получает воду для купания из одного из источников купальни Сечени, потому что её химический состав похож на состав воды в Ниле :) Жалею, что не сходили посмотреть на это богемное животное.

Тёплый бассейн, где-то +30.

А этот — самый посещаемый +16 :)

Купальни Сечени были построены в 1909—1913 годы. Поэтому они и архитектурно выглядят очень колоритно (неоренессанс!), и интерьеры дышат благородной стариной, и все скульптуры-барельефы выдержаны в духе прошлого века — повсюду водные чудовища, ракушки, рыбы и русалки. Ещё один несомненный плюс этого места. Красиво :)

Лечебная вода добывается с глубины 1246 метров и поступает на поверхность с температурой +77°C. Это самый горячий источник в Европе. Но из гуманности к купальщикам воду, конечно же, охлаждают. Вода в трёх уличных бассейнах имеет температуру: +28, 34 и 38 градусов. А летом на 4 градуса прохладнее.

Отдельное удовольствие понимать, что на улице +4, в воде +38, над тобой звёздное небо ночного Будапешта, ты окутан паром и никуда не надо спешить :) В бассейне, где +38 народ тупо зависает, изредка подплывая к искусственному водопаду, попивает пиво, играет в шахматы (есть и такие маньяки) и ведёт беседы на разных языках.

В плавательном бассейне, где +28, натянуты дорожки. Возможно, днём там кто-то и ставит рекорды, но вечером почти безлюдно.

Самый бомбический уличный бассейн — с температурой +34! Вот где вакханалия и танцы :) В центре бассейна — пространство в виде спирали, в котором периодически включают сильное течение и весь народ начинает лихо закручивать! Бороться с траекторией бесполезно. Глубина, к счастью, небольшая. Нам повезло — нами руководили залётные испанцы: один бежал впереди толпы с селфи-палкой наперевес и напевал какой-то танцевальный хит, а остальные держали весь наш хоровод в тонусе :) Сколько людей захлебнулось от смеха, я даже и не знаю, но было очень весело. Я бы повторила.

Как только ослабевало течение, в бассейне включались бурлящие гейзеры. В общем это моё любимое место в Сечени.

Говорят, с июня по сентябрь в выходные здесь проводят ещё и «мокрые вечеринки» — с 22.30 до трёх утра! Вода с подсветкой, культовая электронщина, коктейли рекой, дикий разврат, безудержное веселье и последующее лечение :) В общем, Сечени однозначно заслуживает внимания. Даже если не решитесь на водные процедуры, хоть с гидом прогуляйтесь ;)

Руин-пабы

После купален мы отправились в тур по руин-пабам — в квартал Эржебетварош. Он назван в честь австрийской императрицы Елизаветы, но настолько далёк от королевских стандартов, демократичен и обшарпан, что все называют его запросто — район VII, практически седьмой дистрикт из «Голодных игр». Тусовочная история Эржебетварош началась с открытия самого первого руин-паба в 2002 году. Это был «Симпла» (Szimpla Kert)! Точный адрес: Kazinczy ut., 14. Найти не сложно, он в 200 метрах от самой большой синагоги Будапешта.

Старый-престарый особняк. Настоящая заброшка. Чтоб здание совсем не рухнуло, владельцы сделали в нём небольшой ремонт, стащили всякий винтажный хлам, создали полнейший арт-хаос, организовали дешёвый бар и… вуаля! Теперь Szimpla Kert считается чуть ли не самым лучшим и самым посещаемым руин-пабом в мире.

Вход абсолютно бесплатный. Так что даже, если в ваших планах нет треша и угара, вы можете прогуляться по залам и барам «Симплы» чисто из любопытства, ничего не заказывая и нигде не присаживаясь чтобы в конце концов сказать «нет, я не такой!» :) …ну, или «такой!»

Наполняемость пространства людьми не отстаёт от наполняемости его деталями. Это реально вынос мозга, китч и горы рухляди! В «Симпле» нет голых стен — всё изрисовано, исписано и завешано. Предупреждаю: у педантов может случиться культурный шок при погружении :)

На первом этаже вертеп и танцы! Чтобы слышать друг друга, придётся орать. Но втором — полно отдельных тематических комнат с барами: где-то наливают пиво, где-то вино, где-то коктейли, где-то инди-рок, где-то транс, а где-то барды :) Есть кальянные комнаты, есть игровые, есть целовальные… Это вообще невозможно описывать вот так — словами! :))

«Симпла» — мир с тысячью дверей, но без дверей. Ты видишь всё, что происходит в каждой комнате и ищешь свою :)

Сидеть придётся на чём-то типа старых шин, ящиков, распиленных ван, помоечных кресел и бомжатских диванов, но при всей видимости свалки «Симпла» — это всё же упорядоченное арт-пространство с элементами хулиганства.

Официантки разносят по комнатам чищенную морковь в больших стеклянных вазах :)) 200 форинтов за штучку. Рекомендуется на закуску к местному коктейлю из вина и минеральной воды под названием фрёчь, но можно погрызть и так — ради прикола и поддержки зазеркального Белого кролика.

Диджейский пульт. Где-то между этажами :)

Символ, бренд и целая эпоха! Первый «магический кубик», как его тогда называли, был продан в игрушечном магазине Будапешта в 1975 году. В кубик Рубика его переименовали только в 1980-м. Спидкуберы собирают кубик меньше, чем за 6 секунд. Для венгров он почти как перпетуум-мобиле :) Возможно отсюда и вся эта конструкция в «Симпле».

Неожиданно полезная информация :)

Проводить больше полутора часов в одном заведении считается моветоном. Так что пару кружек пива и дальше! Кстати, цены адекватные (2 евро за 0,5), в наличии — хофброй, несколько сортов бельгийского и чешского и, конечно, местное — сопрони.

В Будапеште около 30 действующих руин-баров, но половину из них вы вряд ли найдёте — тайные двери, секретные подворотни, путанные адреса. Но если вы видите вместо двери вот такую толстую клеёнку, нарезанную полосками, напоминающую липкую замануху для мух, то это точно руин-паб! Частое явление.

Объективности ради скажу, что пару-тройку руин-пабов мы прошли навылет — атмосфера дешёвой рюмочной, длинные столы, обкуренная молодёжь, странная музыка. В общем совсем не факт, что обнаруженный руин-объект порадует так же, как «Симпла». Спалю вам несколько приличных адресов.

После Szimpla Kert всё кажется каким-то прозаичным. Но ещё один руин-паб нас всё же порадовал - это Csendes. Адрес: Magyar, 18. Не такой дикий, большой и многолюдный, но атмосфера то, что надо. Очень душевное место. Название переводится как «тихий». Но не верьте!

Нам достался столик с распиленными ванными вместо кресел и олимпийским мишкой на люстре :) Пока мы сидели, пили и наслаждались «тишиной», к нам даже привели экскурсию со слоганом «минздрав предупреждает»… Будапештские гиды зарабатывают, как могут, пользуясь тем, что наивные туристы не знают, что вход во все руин-пабы бесплатный, и подобное турне они могут устроить себе сами.

Диджей, как часть доброго и вечного :)

Тёплый ламповый паб — с одноногими торшерами, выцветшими коврами, повидавшими жизнь креслами, дворцовыми люстрами и старыми игрушками.

На легендарную «Крышу» (Corvinteto: Budapest, Blaha Lujza tér, 1−2) мы не попали из-за погоды. Хотя это был бы отличный вариант — всё устроено на крыше бывшего советского универмага! Дизайн в стиле соцреализм и вид на Будапешт :) Говорят, там ещё и кино частенько показывают. Источник фото restu.hu.

После неудачи с «Крышей» мы двинули в Meter (Dob utca 31). Название паба родилось из следующей фразы: «Мне, пожалуйста, метр пива и два метра водки». Заказы здесь разносят на деревянном подносе длиной в метр. Говорят, выходит намного дешевле. Но, чтоб оценить, нужна большая компания. Мы просто заглянули, мест не было, народ сидел даже на улице :)

Ellato Kert (Адрес: Kazinczy, 48) — просторный, с нормальной долей хлама и старыми велосипедами под потолком. Но какой-то неприкаянный и странный. Напротив него граффити — крутой и ленивый бык, по нему в общем-то легко вычислить и само заведение.

Vintage Garden (Dob utca 21) — это часть огромной злачной подворотни (десяток баров и ресторанов). Каждый раз оказываясь там, думали, откуда столько людей?! Не важно, среда, четверг, пятница… Кутят черти.

Ну, и все наши походы традиционно заканчивались в ELLATOhaz (Dob utca 19). Почему? Потому что этот паб находится во внутреннем дворике хостела, где мы жили. Убойная задумка — на первом этаже живые концерты-дискотеки до трёх-четырёх утра, а на втором и третьем — кроватки стоят, натанцевался и сразу спать :) Или в «Симплу» по второму кругу.

Поедете в Будапешт, не забудьте взять с собой букетик расторопши, посетить легендарные купальни, затеряться в еврейском квартале и заглянуть в руин-пабы ;) Без них Будапешт - не Будапешт.

А мне всё ещё есть, что рассказать. Продолжение следует.

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