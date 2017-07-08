Тульская коллекция

Татьяна Афанасьева Любое путешествие обычно складывается из деталей. Попадая в незнакомый город, обращаешь внимание на всё: начиная с уличных аншлагов и заканчивая дверными ручками. И всегда интересно, на что обращают внимание гости нашего города, каким деталям удивляются, чем восхищаются и что именно фотографируют? В своё время я собрала неплохую коллекцию «тульских деталей», и она даже есть на сайте, вот только найти её в таком большом потоке очень сложно. Даже мне :) Нужен телепорт в «Коллекцию»! И он будет здесь. Надеюсь, никто не против. Все ссылки кликабельны и ведут на определённую тему.

Коллекция «Хранители времени». Лондонский Биг-Бен, московские Куранты, пражский Орлой – не просто громкие имена, это настоящие произведения искусства. Все эти часы – достояние городов, в которых они живут, это их сердцебиение. А как поживают часы в Туле?..

На фото: Тула, ул. Революции, 15.

Коллекция «Уходящая натура». Советского Союза нет уже более двадцати лет. За эти годы Тула, конечно же, сменила имидж, обросла торговыми центрами, «небоскребами» и офисами. Но проезжая по улицам со старой «сталинской» застройкой, все еще можно найти представителей так называемого гипсового соцреализма.

На фото: Тула, ул. Циолковского, 11.

Коллекция «Колодезные люки». Они почти невидимки, их мало кто замечает. Их равнодушно топчут пешеходы и переезжают машины, зимой в поисках тепла на них слетаются голуби, а летом они погребены под слоем городской пыли...

На фото: люк начала XIX в. на территории Ваныкинской больницы в Туле.

Коллекция «Ветераны дорог». Исторически сложившаяся коллекция автомобилей и мотоциклов, которые когда-то ушли с большой дороги, но остались в памяти и в сердце людей.

На фото: Тула, Орловское шоссе, 98. «Москвич-403» –настоящий стиляга из шестидесятых.

Коллекция «Живее всех живых!» Памятники Ленину настолько сроднились с городским пейзажем, что мы уже почти и не замечаем их. А если присмотреться?..

На фото: Тула, ул. Заварная, 105.

Коллекция «Ловцы ветра». Чуть выше крыш и будничной суеты в нашем городе, оказывается, живут ловцы ветра. Чтобы увидеть их, стоит лишь поднять голову ;)

На фото: Тула, 5-й проезд, 5.

Коллекция «Тульские наличники». Достаточно съехать с большой дороги и городской пейзаж тут же меняется - никаких пыльных фасадов и унылых спальных районов! На маленьких улицах стоят маленькие домики и смотрят на нас своими резными окнами.

На фото: Тула, ул. Буденного, 5.

Коллекция «Дружное руЧкопожатие». С дверных ручек, как правило, начинается знакомство с любым домом, отелем, рестораном, музеем, клубом... И каждый уважающий себя хозяин старается, чтоб это первое рукопожатие было интересным и незабываемым. Дверные ручки в форме распахнутых ладоней, мифических существ и зверей, музыкальных инструментов – чего только не встретишь на улицах! На фото: ручка-ключ, открывающая дверь в другую реальность на пр. Ленина, 107.

Коллекция «В свете фонарей». Фонари – одно из самых романтичных изобретений человечества. Их мягкий свет делает город особенным и даже немного волшебным. В свете фонарей растворяется все, что днем казалось таким некрасивым... На фото: «демонические» фонари, живущие на Красноармейском пр., 4.

Коллекция «Серенада для балконов». Балкон! Как много в этом слове… Для кого-то он, как антикварная лавка, хранит старые полузабытые вещи, кто-то превратил свой балкон в маленький цветущий сад, а кто-то устроил на нем модный чилаут с диванами и подушками. Вариантов множество! Чаще всего характер балкона зависит от характера и увлечений его хозяина. Это особое пространство, почти тайная комната, которая вынесена за пределы дома и в то же время принадлежит ему. На фото: Тула, ул. Кирова, 157.

Коллекция «Рисунки на стенах». Путешествуя по России и за ее пределами, понимаешь: есть города, влюбленные в граффити, а есть другие. Первые позволяют уличным художникам расписывать целые районы, вторые загоняют райтеров на заброшенные стройки и под мосты… На фото: Тула, ул. Ф. Энгельса, на одной из стен «Октавы» :)

Коллекция «Домики для писем». Вам кажется, что традиционная почта уступила место электронной и люди больше не пишут бумажных писем и не отправляют настоящих открыток? Вы ошибаетесь. Тульские почтовые ящики по-прежнему хранят чьи-то секреты, делятся радостями, передают дружеские приветы и живут весьма интересной жизнью! На фото: Тула, ул. Фестивальная, 3.

Коллекция «Любители дождя». Водосточных труб в Туле великое множество, а вот предметом искусства являются единицы. Некоторые из них сохранились еще с дореволюционных времен, но есть и занятные экспонаты нашего времени. На фото: Тула, ул. Буденого, 76.

Коллекция «Лепота». При слове «лепнина» воображение рисует великолепные дворцы, старинные усадьбы и дворянские особняки с каменным кружевом на фасадах. Прижившись в России только в XVII-XVIII веках, архитектурная традиция украшать лепным рельефом здания стала популярной настолько, что получила продолжение и во времена сталинского ампира. И теперь на улицах Тулы соседствуют образцы лепного орнамента разных эпох: причудливо задрапированные ткани, гирлянды из цветов и фруктов, портреты дам и господ – на одних домах, а на других – лавровые венки, факелы, серпы и молоты, снопы и звезды. На фото: ул. Каминского (бывшая ул. Площадная), 47. На фасаде спят драконы!

Коллекция «Аншлаг по-тульски». Если при слове «аншлаг» вам представляется полный зал в театре или концертном зале, вы безусловно правы. Юмористический телепроект Евгения Петросяна? Тоже в точку! Но разговор пойдёт совсем о других аншлагах. Именно так называют адресные таблички, висящие на домах. В Туле есть и ровесники Октябрьской революции, и свидетели эпохи перестройки, и современные красавцы.

Коллекция «Тульские водонапорки». Водонапорные башни трудно не заметить. Они всегда выделяются на фоне окружающего пейзажа – слегка высокомерные, чаще всего одинокие и какие-то особенные. У них богатый внутренний мир, заключённый в сложной системе насосов, резервуаров и труб. Такой богатый, что способен утолить жажду больших городов и малых деревень.

На фото: водонапорная башня в Пахомово Заокского района. Явно дворянского происхождения.

Коллекция «Олимпийское эхо». Символика Олимпиады-80 была вторым по значимости брендом СССР (после серпа и молота). И представляете, Ласкового Мишу всё ещё можно найти в Туле!

На фото: Тула, ул. Кутузова, 23. Для кого-то непонятный контур на заборе,

а на самом-то деле – легенда 1980-х!

Коллекция «Вдруг как в сказке скрипнула дверь...». Дверь – предмет с тысячелетней историей, любопытной философией и впечатляющей эволюцией. Она прошла сложный путь – от куска шкуры на входе в пещеру до портала с искусственным интеллектом. Но при этом везде и во все времена считалась границей двух миров.

На фото: известная фотомодель. Участница многочисленных тульских «лавстори». Тула, ул. Бундурина, 21.

Коллекция «Открываем ворота». На въезде в Тулу с севера по Московскому шоссе стоят всем известные Красные ворота. Чисто внешне ничем не примечательные: просто мост, просто портал. Красные не потому, что красивые, а потому что сделаны из красного кирпича. Но есть в Туле и множество других ворот - более интересных!

На фото ворота завода «Арсенал».

Коллекция «Валентинки» по-тульски». В России признания в любви не привязаны к датам, а многие влюбленные не верят в долговечность бумаги, поэтому пишут прямо на стенах с размахом и от души, причем вне сезона!

На фото: «Валера!!! Я тя лаф... Твоя Д. В.» Тула, ул. Макара Мазая, 10.

Коллекция «Тульские львы». Львов, Лион, Питер, Москва - вот где львов великое множество! А в Туле? В нашем городе они такая редкость, что пришлось устроить настоящую охоту на них.

На фото: задумчивые львы на крыльце бывшего особняка Никиты Демидова (набережная Дрейера, 14).

Коллекция «Игра в ассоциации». Эти здания нарушают геометрически правильную картину и выдаются из общего ряда одноликих собратьев своей необычной формой. Их не просто знают почти все жители – им даже дают имена!

На фото: «Утюг» наследовал название от старого дома-утюга,

стоявшего здесь в середине XX в. Тула, ул. Демонстрации, 1-г.

Коллекция «Соло для труб». Труба – всегда часть волшебства. За ней обычно живет Домовой, Баба-яга использует ее как телепорт, влюбленный Трубочист ведет Пастушку к звездам именно через дымоход, да и рождественские подарки в дом традиционно попадают этим же путем.

На фото: Тула, ул. Патронная, 72.

Коллекция «Тульская геральдика». На улицах Тулы, оказывается, можно увидеть не только герб города и области, но и найти много других - весьма оригинальных ;)

На фото: Тула, ул. Мосина/ул. Советская (Тульский машиностроительный завод).

Коллекция «Острова времён СССР». Среднестатистические ателье, химчистки, парикмахерские, союзпечати, магазины с однотипными вывесками давно ушли в прошлое. А те, что сохранились, напоминают маленькие острова, разбросанные по провинциальным городам. И это наша история!

На фото: шедевр социальной рекламы с торца дома

на улице Максима Горького, 4.

Коллекция «С мира по нитке». Человеческая память устроена просто волшебно: вдали от дома она ищет напоминание о нём, а после возвращения в родные края часто отправляет нас обратно в дальние города и страны, просто зацепившись за какую-то знакомую деталь на улице.



А теперь про фото... Нормандский замок Каргин стоит на берегу озера Лох Корриб в далёкой Ирландии. Он был рождён в XIII веке, разрушен в ходе войн и восстановлен только в 1970 году. Теперь в его стенах гостеприимный отель семейного типа. В Туле есть белый замок, очень похожий на ирландский (Тула, ул. Перовмайская, 66).

Коллекция «Ищите женщину!» Мир был бы бесконечно скучен, не будь в нём женщин! И уж точно не таким затейливым.

На фото: кариатида, держащая балкон особняка «пряничного короля» Лариона Гречихина. Тула, ул. Советская, 33.

Коллекция «У самовара я и моя Тула...» Предлагаем прогуляться по улицам самоварной столицы и поискать признаки столь громкого названия.

На фото: скульптура «Тульское чаепитие» на улице Пузакова, 1.

Коллекция «Стоит в Туле теремок». Маленькие домики, богато украшенные резьбой в стиле славянской вышивки, с двухскатной крышей и коньком на ней, кружевными наличниками и расписными ставнями – таким рисуется классический теремок. И казалось бы, в Туле, где частный сектор есть в каждом районе и возраст некоторых домов измеряется столетиями, такой классики должно быть много, но нет. Теремки в нашем городе явление редкое.

На фото: Тула, ул. Щорса, 26.

Коллекция «Больше скамеек хороших и разных». И не важно, большие или маленькие, широкие или узкие, со спинкой или без – все скамейки полны воспоминаний. Причём самых разных! Они помнят и чьи-то первые уроки игры на гитаре, и волнующие признания в любви, и смех встретившихся спустя годы одноклассников, и добрые мамины сказки, прочитанные вслух, и откровения подружек, и тихий плач дождя...

На фото: яркая троица – Лысый, Лохматый и Бородатый – обитает в Белоусовском парке недалеко от фонтана. Весёлая скамейка!

Городской портрет меняется с такой скоростью, что многих из «экспонатов» уже нет... Но есть и другие, которые или совсем недавно появились, или просто не были мной замечены. Не стесняйтесь, дополняйте ;) Заранее счастлива и благодарна.