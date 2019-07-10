Гранада. Цыганские пещеры, коконы чужих и львиный дворик

Татьяна Афанасьева

Продолжаю рассказ про наше испанское путешествие, если пропустили первые пять частей сериала, их можно посмотреть по одному клику:

1-я серия. Мадрид. Мохнатый дом, говорящие головы, стрит-арт и лягушка удачи.

Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки 2-я серия. Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки

—Все же слышали про легендарный андалузский треугольник? Типа едешь в Андалусию, обязательно надо побывать в трёх городах: Севилье, Гранаде и Кордове. Наша траектория была не так прямолинейна, но и все три «вершины» мы тоже зацепили.





В Гранаду мы добирались из Ронды на вечернем поезде-автобусе. У испанцев есть такая фишка, они вполне могут поезд заменить на автобус, если продано мало билетов или разобраны пути. Цена остаётся такой же, а вот дорога... Здравствуйте, горные серпантины, прыжки на колдобинах и любимый плейлист водилы. В 17.13 из Ронды, через 2,5 часа в Гранаде, билет - 20,80 евро (это ж типа поезд!).







Гранада прекрасна, а снежные пики Сьерра-Невады только усиливают эту мысль :)

Какая знаковая достопримечательность Гранады? Альгамбра! Звучит почти, как «Мутабор!», околдовывает не меньше. Это огромный комплекс дворцов, садов, крепостных стен, на осмотр которого у нас ушло 6 часов. Шесть! Было бы ещё больше, если бы Андрей не вытянул меня оттуда за шкирдос. Честно, я и не подозревала, насколько меня впечатлит это место.



Билет можно купить только в интернете (https://tickets.alhambra-patronato.es), он именной, с QR-кодом, привязанным к паспорту. Причём дворцы Насридов (есть там особое место) посещаются исключительно в указанное время. То есть назначено вам на 12.00, так и приходите, ни раньше, ни позже. При нас мужик опоздал, начал скандалить, так они полицию с собаками вызвали, чтоб он не прорвался. А могли и электрошокером его... Я видела, у них был.



В день Альгамбру могут посетить только 8600 человек летом и 6 тысяч зимой. Билет лучше покупать за полгода. Разбирают, как психические! Мы хотели купить Alhambra General по цене 14 евро, но за 2 месяца до поездки сайт сообщил нам, что билетов нет. Случилась паника. Какая ж Андалусия без Альгамбры?! А потом мы обнаружили лайфхак. Делюсь.



Существует категория билетов Alhambra and Rodriguez Acosta Foundation (это та же самая программа плюс посещение ещё одного дивного и старого особняка). Билет удорожается до 18 евро, но благодаря ему вы попадаете в столь желанную средневековую Альгамбру. А это круто!





Дворцовые интриги, или Как попасть во дворец Карла Пятого бесплатно.

Дворец Карла V (а это тоже часть Альгамбры) снаружи кажется грубой и прямолинейной «коробкой», но это всё иллюзия. Достаточно войти внутрь, и вы удивитесь! Круглый патио с колоннами, витые лестницы, картинные галереи. В общем он интересен и страшно далёк, как от мавританской архитектуры, царствующей в Альгамбре, так и от испанской... Карл Пятый был почитателем римского величия, и свой гранадский дворец построил в итальянском стиле.

Кстати, во дворце никто билетов не проверял, в него при удачном раскладе можно попасть совершенно бесплатно (на схеме обозначены тайные ворота). На тот случай, если не будет билетов в Альгамбру.

Для тех, кто вообще не в курсе про Карла (как и я до определённого момента) — он правил в Испании, потом в Германии, а ещё был императором Священной Римской империи с 1519 года. В общем успел похозяйничать. Ещё интересный факт: Карл был женат на двоюродной сестре Изабелле Португальской, что в конце концов привело род испанских Габсбургов к физическому вырождению.

Дворец Насридов, тот самый в который вход только в назначенное время, - настоящее каменное кружево, сплетённое «мавританскими пауками». Если бы не аудиогид на русском языке, который мы взяли перед входом в Альгамбру (6 евро), мы бы запутались в его залах и символике и никакого погружения в сказочность этого места не получилось. Аудиогид не просто выдавал информацию, он ещё сопровождал её арабскими напевами и поэзией. Очень красиво. Советую.

Главная гордость дворца - Львиный дворик с фонтаном XVI века. Согласно легенде, 12 львов поддерживали трон царя Соломона, и местный эмир решил повторить эту фишку. По краю чаши высечены стихи: «...разве в действительности это не похоже на белое облако, которое проливает на львов свои слёзы...» Ну, и так дальше.

Rodriguez Acosta Foundation, который входил в наш альгамбро-билет помимо классической программы, оказался красивейшим особняком местного художника - с садом, скульптурами и подземными тоннелями, ведущими в Альгамбру. Правда, посещать его можно исключительно с нерусскоговорящим гидом, и экскурсия длится минимум час. В общем мы отказались от этой красоты в угоду дикому цыганскому кварталу. Есть только одно фото внутреннего дворика и виды с крыльца. Адрес особняка: Callejon Nino del Royo 8.

«Святая гора» (Sacromonte) - обитель испанских цыган «гитанос». Изгнанные из города в XV веке, они нарыли себе нор на склонах ближайшего холма. Очень самобытный квартал! Говорят, именно здесь зарождалось фламенко и отсюда выходили в свет самые красивые андалузки. С крутых улочек Сакроменто отличные виды на Альгамбру и старый город, причём без суеты и столпотворений.

Если двигаться по Carrera del Darro, вдоль реки, всё дальше и дальше от центра Гранады, а потом подняться на холм, обязательно увидишь традиционные цыганские дома-пещеры.

Накрайняк можно забить в гугл-мэпс Museo Cuevas del Sacromonte или Chorrojumo (памятник самопровозглашенному «царю цыган»). Помните кубинскую старушку с сигарой, с которой фотографируются почти все туристы в Гаване? Так вот в Гранаде в конце XIX века точно так же промышлял Чорроджумо («Струя дыма»), которому наскучило быть простым кузнецом.

В название города, конечно же, всем слышится и мерещится «гранат». И хоть город назван и не в честь этого яркого и поистине королевского растения, он всё равно стал его символом и заполонил улицы, не всегда соответствуя классическому имиджу... :)) Только мне одной кажется, что на этой фотке коконы чужих?

А вот это уже ближе к классике... :)

Как и положено приличным старым городам, в Гранаде есть целый район с лабиринтом улиц, арок, двориков, лестниц и крошечных площадей со всеми признаками кутежа. Имя ему Альбайсин!

В нём же располагается самая известная мирадор - Сан-Николас. Мы пришли туда ближе к закату и нас тут же засосало в человеко-муравейник. Но Сан-Николас предоставлял такие виды на снежные вершины, Альгамбру, мохноруких гитаристов и счастливых людей, что мы простили ему все остальные неудобства.

Внесите тапас! Улица Навас (Calle Navas) - один из лучших тапас-маршрутов в Гранаде. На ней около 10 таверн и баров, где к бокалу вина или пива обязательно подают тапас. Бонусом, бесплатно! Как выглядят тапас? Да как повар решит: это может быть горка паэльи, мини-бутерброды, салат, креветки, осьминожки в кляре... Нам к двум бокалам пива принесли тарелку картошки по-деревенски с мясом. Нам всё понравилось, и следом мы заказали тапас-ассорти, уже за деньги - 15 евро за «этажерку». Было вкусно и весело, ибо в Испании любой, даже самый простой, ужин превращается в шоу.



Мы ужинали в La Garrocha (дом 13), но самым ультра-популярным на улице Навас считается Los Diamantes (дом 28). В общем, будете в Гранаде, вы знаете, какая улица не спит после десяти вечера, и куда вам точно надо.

А что с жильём? Мы жили в двух шагах от Альгамбры. Берите на заметку Apartamentos La Miga (Placeta La Miga, 3). Ночь в двухместном номере с личной ванной комнатой (а это для бюджетного жилья в Испании редкость) стоила около 2700 рублей. По сути там можно жить и втроём, помимо кровати в углу затаился большой и вполне приличный диван. Мы решили, что если вернёмся в Гранаду, то без раздумий в жёлтые стены La Miga.

На этом всё. Продолжение следует. Мы едем в Кордову!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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