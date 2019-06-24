Сердцеед Сетениль и его соседка Ронда

Татьяна Афанасьева

Продолжаю рассказ про наше испанское путешествие, если пропустили первые пять частей сериала, их можно посмотреть по одному клику:

1-я серия. Мадрид. Мохнатый дом, говорящие головы, стрит-арт и лягушка удачи.

Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки 2-я серия. Толедо. Цветущий миндаль, Дон Кишот и беглые монашки

—Сначала мы едем в Ронду! Название слегка ассоциируется с мятными конфетами... Уютный белый город с огромным арочным мостом, дерзко взобравшийся на пьедестал над ущельем Эль-Тахо с его каменными столбами и бирюзовыми водами. Увидев Ронду однажды, уже ни с чем её не перепутаешь! «Идеальное место для ничегонеделанья», - так говорил про город Хемингуэй. Чем мы собственно и занялись, как только туда приехали.

Как добраться? Из Кадиса на автобусе перевозчика Transportes Comes (176 км, в пути чуть больше трёх часов, 18 евро).

Соблазнительная красавица Ронда

Все наши прогулки по Ронде - это периодическое подбегание к краю ущелья Эль-Тахо с детским восторгом: «А ну-ка, что? Что у нас там?» А там глубокая дыра, а в ней глубокая нора. И фотографировать это можно бесконечно.

Виды на ущелье Эль-Тахо и реку Гуадолевин с многочисленных смотровых площадок Ронды - потрясающие, глубина кажется головокружительной и чем больше смотришь, тем больше хочешь на самое дно... А это, на минуточку, 100 метров вниз! Из города есть несколько тайных ходов и троп, но часть их закрыта, а часть стала платной. Недавняя «халва» попасть на дно ущелья через Дом мавританского короля (Casa del Rey Moro) бесплатно уже не актуальна. 5 евро с человека. Ну, да ладно. Мы расценили это, как вклад в реконструкцию роскошного особняка XVI века, который сейчас находится в весьма плачевном состоянии. Очень советую посетить! Правда, в дом вас не пустят, а вот в сад и изысканное подземелье с выходом на самое дно - пожалуйста. Адрес: Calle Cuesta de Santo Domingo, 9. Открыт с 10.00 до 18.00.

LaMinadeAgua или Шахта ла Мина - вот ради чего стоит попасть в Дом мавританского короля (все явки-пароли под предыдущим постом).

Мрачное место со скользкими ступеньками, ведущими на самое дно ущелья. Мы спускались вниз, а у меня из головы не выходило «Интервью с вампиром», помните там было многоярусное логово упырей?.. В этой шахте они бы чувствовали себя как дома! Кстати, жертве и убежать-то не реально - 300 мокрых ступеней, полумрак, извилистые ходы, коварные тупики, а потом ещё и ловушка в качестве озера, у которого вместо берегов каменные столбы. Ааа. Всё. Тебя или высосут полностью или станешь частью дракуло-комьюнити. Кстати, вы бы что выбрали? Но спуститься однозначно стОит.

Как завидна их судьба!

К северу от суетного мира

Вишни зацвели в горах.



Мацуо Басё посвятил это хокку японской сакуре. Но, как мне кажется, и испанскому миндалю тоже.

Ronda Bridge View Point - так обозначена эта точка на картах. Если углубиться в старый город справа от моста (Пуэнте-Нуэво), то через пару километров вы будете на месте. Добрый совет - отправляйтесь туда ближе к закату и прихватите с собой «корзинку для пикника», потому как вам захочется жить на этих скалах - с видом на мост, водопад и падающие лепестки миндаля!





Ронда хороша во всех деталях, включая уличную музыку.

А вот чуть ближе...

Красота? По-моему да :)

До нашей эры Ронда была известна под названием Арунда, которое ей дали кельты-бастулы. Ею владели греки, римляне, мавры, кастильцы... Сейчас, это один красивейших городов испанской Андалусии с населением 36 тысяч человек, среди которых всё те же греки, римляне, мавры, кастильцы :))

Plaza de Toros (её легко заметить на панно слева) - старейшая арена быков в Испании, одна из знаковых достопримечательностей Ронды, у входа в неё бронзовый памятник быку. Современная коррида впервые была проведена в 1775 году именно здесь в Ронде, которая тут же стала «Академией корриды». Позже арены появились в Мадриде, Севилье, Малаге, Кордове.

Как вы думаете, какие сувениры везут из Ронды? Конечно, быков всех мастей! В витринах идут нешуточные «бои быков» за покупателя :)))

И хамон, конечно! 1 кг хамона, отмеченный особым знаком качества D.O.P., будет стоить от 80 евро. Нога в среднем весит 8 кг.

Люки «с картинкой» в Испании редкость. Увы, я не знаю, причём тут якорь, оливковая и пальмовая ветви... Это не герб города. Ронда в 50 км от моря. Откуда якорь? Единственная зацепка - в годы правления Гая Юлия Цезаря Ронда была важным центром торговли, а гонимые христиане использовали якорь как символ надежды и непоколебимой веры (замаскированный крест). Возможно, этот люк - в память о тех временах. Не знаю. Но очень необычно для неморского города.

Хотя на улицах Ронды и лежали помидоры размером с голову младенца, во всех ресторанах на просьбу принести гаспачо нам ответили отказом. Типа зима-холода, какой вам гаспачо? (напоминаю, что дело было в феврале).

В общем самый известный холодный испанский суп из спелых помидоров с добавлением сладкого перца, лука и чеснока так и остался в мечтах. Но! Мы попробовали два других фирменных супа (типа на замену):



СальморЕхо (Salmorejo). Он тоже холодный! Но его почему-то и в несезон можно. Это суп-пюре из томатов и хлеба, подают с нарезанным горным хамоном и варёными яйцами.

Пучеро (Puchero) - густой гороховый суп с клецками, который с давних времён считался едой бедных. В его состав входят разные копчёности, овощи, горох и клёцки (сухарики). Вкусный, кстати. И горячий! Да ради одного названия стоит взять :)))

Легкомысленный сердцеед Сетениль

Едем в Сетениль-де-лас-Бодегас. От Ронды всего 20 км. Добраться до городка не сложно: мы ехали с автостанции в Рондо (автобус в 8.45, 1,87 евро). Обратно из Сетениля в 12.45.

Первое впечатление, что этот белый город полз-полз по благодатным землям Андалусии и неожиданно застрял в скале! Дома врезаны в базальтовые склоны, в природных каменных пещерах разместились магазины и таверны, а над улицами нависли многотонные глыбы... Ого! Всё кажется таким опасным. Но Сетениль-де-лас-Бодегас стоит так уже больше восьми веков, и за это время никаких происшествий.

Самые колоритные улицы: Солнечная, Теневая, Жабанерия и Херерия. В оригинале: Cuevas del Sol, Cantareria Baja, Jabonería, Herreria. Но в принципе городок настолько крошечный, что вы и так всё найдёте, включая смотровую площадку, часовню и какой-нибудь душевный пещерный паб.

Из местных специалитетов стоит попробовать пикантные свиные колбаски чоризо (это их бренд), домашний сыр и вино. Как понимаете, в названии города совсем не зря звучит «бодегас». Пьют и не синеют.





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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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