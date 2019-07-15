Юрмала. Курорт для тех, кто никуда не спешит

Лера Артамонова Поехать в Латвию и не побывать в Юрмале? Это же крупнейший курорт на берегу Рижского залива! Когда-то он принимал только богатейших вельмож, а сейчас вполне доступен всем желающим. В общем едем, смотрим, обсуждаем. А нашим гидом будет Лера Артамонова. Дальше рассказ от первого лица...

— Что мы знаем про Латвию? Шпроты, бальзам, фильмы, Пельш, Вайкуле. Юрмала! Место, где покупают недвижимость отечественные звезды, где играли в КВН, и куда все Советы ездили «заграницу».

Юрмала настолько неотделима от Латвии, что решение поехать и посмотреть, из-за чего же столько говорят, созрело сразу.

Начну с того, что Юрмала — не поселок, а общее название для нескольких поселков, бывших рыбацких деревень, объединенных одной дорогой и берегом. В сторону Юрмалы идет электричка с железнодорожного вокзала Риги (находится рядом с рынком), направление Tukums 2 (синяя ветка), стоимость билета 1,4 евро на человека.

В Юрмале находится несколько станций.

В принципе, выйти можно было на любой, но мы решили проехать до станции Дубулти. Пейзажи между заливом и озером очень живописные: сосновый лес, поля, местами поезд подходит близко к воде: видны трамплины для водных видов спорта, вейк-станции, байдарки вдоль причалов.

А вот если проехать до станции Кудра, можно попасть в природный заповедник. Среди болот и зелени проложены тропы, устроены смотровые площадки. За неимением времени в парк мы не попали, но думаю, его стоит посетить.

Дубулти начинает «туристическую» часть Юрмалы. Когда-то тут жил сам Барклай де Толли. Кстати, Юрмала стала становиться курортом именно во времена наполеоновских войн, когда в данной местности нашли целебные грязи, а местному бомонду надоело сидеть в городе, и они начали строить дачи здесь.

Сразу сходя со станции, встречаемся с суровым мужчиной. Этот господин, убивающий дракона — Лачплесис — герой латышского фольклора.

А в густой зелени через дорогу, ближе к морю, притаилась лютеранская церковь.

Издалека она напоминает куличик из песка: желтая, с вкрапления мелких камешков. Кажется, что кто-то большой вылепил на пляже церковь, да и оставил ее так.

Двери оказались открыты, внутри сидел служка, который пригласил зайти.

Церковь оказалась аккуратная, простая, дышится легко.

А после пошли на море. Такое вот Рижское море.

От нашего Финского моря оно почти ничем не отличается: такое же мелкое, песочное. Разве что, чуть более соленое. Берег покрыт сосновым лесом, поэтому воздух совсем особенный: с моря чуть тянет рыбой и солью, а с берега — нагретым песком и хвоей. И все вместе — это запах, который ассоциируется с отдыхом, свободой.

Пляж длинный-длинный и, из-за погоды (а в этот день с утра была гроза, было прохладно), практически безлюдный. Вокруг чисто, стоят кабинки и есть спортивные площадки и кафе.

А вдоль берега современные отели и печально забытые здравницы Советского Союза.

На самом деле, таких покинутых мест в Юрмале достаточно. С развалом союза поток отдыхающих из России поредел. Огромное количество санаториев и купален оказались никому не нужны. А в последние лет 5, с обострением политической обстановки, когда из Юрмалы ушли фестивали и КВН, приносящие немалый доход, стало еще печальнее. Несмотря на июнь, хорошую погоду весь месяц, людей в Юрмале много не было.

Смею предположить, что население просто не покидало своих потрясающих, уютных дач. О, это визитная карточка Юрмалы — деревянные домики в югендстиле. Многие строения действительно старые и являются настоящими архитектурными памятниками, утопающими в зелени.

Общая эстетика касается не только дач. :)

Отдыхающие на пляже были, а вот улицы были пустынны.

Впрочем, в районе станции Майори — «центра» туристической Юрмалы, было людно.

Черепаха — по мне, так олицетворение неспешности курорта, что имел в виду автор — не известно.

Выходя с пляжа рядом с черепахой, попадаешь на пешеходную улицу Йомас (на карте выделена фиолетовым). Улица типичный курортный променад: кафе, рестораны, сувенирные и просто магазины.

Так и хочется воскликнуть протяжно: Люди!

В кафе чинно обедают европейские пенсионеры, рядом с ними нежатся кошки.

Всеобщая лень и неспешность просто витает в воздухе. Мне кажется, что если сесть, то кресло просто обнимет, проглотит и уже не отпустит. И будешь ты сидеть рядом с туристом из Австрии, к примеру, качать ногой и, лениво помешивая кофей: уважаемый, а не сходить ли на воды, а после партию в городки?..

Спааасиите!

Иногда эту пастораль нарушали памятники, появляющиеся иногда из зелени вдоль дороги.

Исполненный в бронзе самый знаменитый поэт в Латвии с женой

Я бы сказала, что это фламинго с птенцом, но нет, это «Русалка и пловец». Осталось много вопросов к этой скульптуре…

Девушка весьма статная — в два человеческих роста.

Как-то так :)

Чем ближе к станции Дзинтари, тем более оживленно становится вокруг.

Улица упирается в еще один памятник — глобусу.

Крупные города имеют подсветку, а сама конструкция весом в тонну — вращается легким движением руки.

Совсем рядом с памятником находится самый знаменитый концертный зал в Латвии, давший название станции — Дзинтари

Первые концерты проводились еще в 19 веке, и представляли собой легкие танцевальные вечера, между прочим.

Сейчас же Елка, Лепс, Мумий Тролль, БГ — на любой вкус и цвет.

Рядом с концертным залом есть парк. Заходить не стали, но то, что встречает на входе: много зелени и оригинальные инсталляции, внушало надежду, что там действительно интересно.

А еще в этом парке самая высокая смотровая башня Юрмалы, так что, гулять-гулять!

Ближе к вечеру, выйдя к ЖД станции Дзинтари, мы вернулись в Ригу.

Какие впечатления у меня оставила Юрмала?.. Некогда развитый и популярный курорт сейчас, на мой взгляд, стал местом, где время замедляется, а ты вместе с ним. Наверно, когда я буду пенсионером, мне будет комфортно гулять, дышать соснами и смотреть на прибой. И не делать ни-че-го. Но сейчас общая праздность и лень — явно не тот формат, в котором хотелось бы находиться дольше пары дней. Но я почти уверена, что Юрмала всегда будет находить «свою» публику и еще надолго останется наслуху.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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